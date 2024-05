La prétendue destruction par le conseiller de Fauci des documents sur l’origine du COVID doit être étudiée par AG : Rand Paul

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le sénateur Rand Paul appelle le ministère de la Justice à enquêter pour savoir si un haut conseiller du Dr Anthony Fauci a dissimulé de manière inappropriée, et peut-être même détruit, des documents relatifs aux origines de la pandémie de COVID-19.

Le républicain du Kentucky appelle officiellement à une enquête dans les accusations de dissimulation inappropriée et de destruction des dossiers d’origine du COVID-19 par le Dr David Morens dans une lettre adressée mercredi au procureur général Merrick Garland.

La lettre, citant des courriels obtenus par le sous-comité spécial de la Chambre sur la pandémie de coronavirus, présente des « preuves significatives » suggérant que Morens pourrait avoir violé la loi fédérale en cachant et en effaçant des enregistrements liés aux origines du COVID-19 pour éviter les fuites via la loi sur la liberté d’information ( FOIA).

« De plus, des courriels récemment révélés suggèrent une conspiration plus large au sein du bureau FOIA du NIH pour aider le Dr Morens à détruire illégalement des dossiers et à contourner les lois sur les archives publiques », a écrit Paul.

Pour sa part, Fauci a publiquement rejeté à plusieurs reprises les théories suggérant une fuite de laboratoire comme origine du Pandémie de covid-19 .

UN CONSEILLER DE HAUT RANG DU FAUCI A UTILISÉ UN EMAIL PERSONNEL POUR ÉVITER LES DEMANDES FOIA ET DISCUTER DE L’ORIGINE DU COVID

« Ces courriels fournissent des preuves solides que le Dr Morens a violé la loi fédérale en dissimulant et en détruisant des dossiers fédéraux. Il est impératif que votre ministère enquête sur les allégations contre le Dr Morens et, si elles sont fondées, veille à ce qu’il soit tenu responsable dans toute la mesure du possible. loi », poursuit la lettre.

La lettre de Paul intervient alors que des courriels récemment publiés entre Morens et le président d’une organisation non gouvernementale financée pour mener des recherches sur les coronavirus à Wuhan, en Chine, l’EcoHealth Alliance, ont fait l’objet d’une enquête par les législateurs de la Chambre la semaine dernière.

Le directeur adjoint principal du NIH, Lawrence Tabak, a déclaré jeudi que Morens aurait supprimé des courriels pour contrecarrer l’enquête du sous-comité spécial de la Chambre sur la pandémie de coronavirus sur les origines du COVID-19.

« Ne vous inquiétez pas, envoyez-le simplement à n’importe laquelle de mes adresses et je supprimerai tout ce que je ne veux pas voir dans le New York Times. »

Au cours de l’audience, Tabak a informé le président républicain de la surveillance de la Chambre, James Comer, que Morens aurait violé la politique du NIH en supprimant des courriels après des demandes de documents publics.

« Le Dr David Morens, conseiller principal de Fauci pendant des décennies, a écrit dans un e-mail au Dr Daszak : ‘J’ai appris de notre dame FOIA ici comment faire disparaître les e-mails après avoir reçu la FOIA, mais avant le début de la recherche.’ Je pense que nous sommes tous en sécurité. De plus, j’ai supprimé la plupart de ces e-mails précédents après les avoir envoyés à Gmail. Est-ce conforme aux politiques de conservation des documents du NIH ? » Comer a demandé à Tabak, ce à quoi il a répondu que non.

FAUCI ADMET LA DISTANCE SOCIALE NON BASÉE SUR LA SCIENCE, « EN quelque sorte JUSTE APPARAÎT »

LES SCIENTIFIQUES DU LABORATOIRE DE WUHAN ONT ÉTÉ LES PREMIERS À ATTRAPER LE COVID-19 : RAPPORT

« Il a également écrit plus tard au Dr Daszak : ‘Nous sommes tous assez intelligents pour savoir qu’il ne faut jamais avoir d’arguments fumants et si nous le faisions, nous ne les mettrions pas dans les e-mails. Et si nous les trouvions, nous les supprimerions' », Comer dit. « Enfin, les courriels montrent que le Dr Morens partagerait avec le Dr Daszak des questions internes sur les prochaines versions de la FOIA. Il aiderait ensuite le Dr Daszak à élaborer des réponses aux documents publiés dans ces FOIA. »

Dans d’autres courriels, Morens a exprimé son inquiétude quant à ce qui était envoyé à son courrier électronique professionnel et à ce qui était envoyé à son courrier électronique personnel, informant les utilisateurs de la chaîne de courrier électronique qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter et qu’il « supprimerait tout ce que je ne veux pas ». voir dans le New York Times. »

« Comme vous le savez, j’essaie de toujours communiquer sur Gmail parce que mon email du NIH est constamment FOIA », a écrit Morens dans un email de septembre 2021, qui a été envoyé à l’époque à de nombreux scientifiques impliqués dans le débat sur la origines du COVID . « Les éléments envoyés sur mon compte Gmail arrivent sur mon téléphone… mais pas sur mon ordinateur du NIH. »

« Ne vous inquiétez pas, envoyez-le simplement à n’importe laquelle de mes adresses et je supprimerai tout ce que je ne veux pas voir dans le New York Times », a-t-il ajouté dans l’e-mail.

Fox News Digital a contacté le NIH et Garland pour commentaires.

Kyle Morris de Fox News Digital a contribué à ce rapport.