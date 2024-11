La prestation maximale de la sécurité sociale augmentera en 2025. Voici exactement comment la réclamer.

Le paiement maximum de l’année prochaine sera le plus élevé jamais enregistré.

L’Administration de la sécurité sociale a récemment annoncé le prochain ajustement au coût de la vie (COLA) pour 2025, et avec lui une série de changements prendront effet l’année prochaine.

L’un de ces changements concerne le montant maximum des prestations. À partir de 2025, le maximum que vous pouvez recevoir de la sécurité sociale est de 5 108 $ par mois, contre 4 873 $ par mois en 2024. Il est également nettement supérieur à la prestation moyenne des retraités, qui est d’environ 1 922 $ par mois, en septembre 2024.

Vous devrez remplir plusieurs conditions pour obtenir le maximum de paiements, et voici exactement ce qu’il faut pour obtenir ces chèques.

1. Assurez-vous d’avoir travaillé suffisamment longtemps

Il suffit généralement de travailler et de payer des cotisations de sécurité sociale pendant 10 ans pour avoir droit aux prestations de retraite. Mais si vous souhaitez maximiser le montant de vos prestations, vous devrez travailler pendant au moins 35 ans avant de présenter une demande.

Votre prestation est basée sur la moyenne de vos gains au cours des 35 années de votre carrière au cours desquelles vous avez gagné le plus. D’autres calculs sont impliqués dans le processus, comme l’ajustement de votre salaire à l’inflation, mais en général, plus vous travaillez longtemps, plus vos prestations pourraient être élevées.

Si vous déposez une demande de sécurité sociale après avoir travaillé moins de 35 années complètes, des zéros seront inclus dans votre moyenne pour chaque mois pendant lequel vous ne gagniez pas de revenu. Cela réduira votre prestation et rendra impossible l’atteinte du maximum mensuel de 5 108 $.

2. Retardez les prestations aussi longtemps que possible

L’historique de vos revenus déterminera le montant de votre assurance principale, c’est-à-dire le montant que vous recevrez en déclarant à votre âge de retraite à taux plein (FRA). Votre FRA dépend de votre année de naissance, mais il est de 67 ans pour toute personne née en 1960 ou après.

Attendre que votre FRA soit déposé vous rapportera 100 % de vos prestations gagnées, mais pour maximiser vos paiements, vous devrez attendre quelques années de plus et déposer votre déclaration à 70 ans. Bien que vous puissiez techniquement demander des prestations après 70 ans, vos paiements ne continuera pas à augmenter au-delà de cet âge.

Si vous deviez déposer votre demande à 67 ans, la prestation maximale possible en 2025 ne sera que de 4 043 $ par mois. Bien que cela reste un montant important, cela représente 1 065 $ de moins par mois que ce que vous recevriez en attendant seulement trois ans de plus pour déposer votre demande.

3. Visez le plafond des gains

Le dernier facteur permettant de déterminer votre prestation est votre revenu, en particulier votre distance par rapport au plafond des gains imposables.

Chaque année, le gouvernement fixe une limite au montant de vos revenus pouvant être imposé aux fins de la sécurité sociale. Plus vos revenus se rapprochent de ce plafond, plus votre prestation sera élevée. Une fois le plafond dépassé, ce revenu ne sera plus soumis aux impôts de sécurité sociale, mais il ne sera pas non plus pris en compte dans le calcul de vos prestations.

À partir de 2025, le plafond des revenus imposables sera de 176 100 $ par an, contre 168 600 $ par an en 2024. Pour vous situer dans le contexte, si vous avez commencé votre carrière il y a 35 ans, en 1990, le plafond cette année-là était de 51 300 $ par an. Pour bénéficier du maximum d’avantages, vous devrez avoir constamment atteint ces limites tout au long de votre carrière.

Que vous parveniez ou non à atteindre ces critères, prendre de petites mesures pour augmenter vos prestations peut être très utile. En prolongeant votre carrière d’un an ou deux, en retardant même légèrement les prestations et en faisant de votre mieux pour augmenter vos revenus, ces facteurs peuvent aboutir à un paiement mensuel plus important à la retraite.