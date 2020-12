LONDRES: L’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, reste sous pression après un match nul 1-1 à domicile contre Aston Villa lundi, laissant son équipe avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs de Premier League.

Une belle tête de l’attaquant français Olivier Giroud a donné l’avantage à Chelsea à la 34e minute à Stamford Bridge, mais l’attaquant néerlandais Anwar El Ghazi a égalisé au début de la seconde période.

Villa est allée près d’un deuxième but lorsque le milieu de terrain John McGinn a frappé la barre transversale à la 69e minute, mais l’arrière gauche de Chelsea Ben Chilwell a presque attrapé un gagnant dramatique dans le temps additionnel lorsque sa superbe volée de large sur la gauche a pétillé juste après le poteau droit.

Le tirage au sort permet à Villa, cinquième place, d’avoir une place devant Chelsea sur la différence de buts et un point derrière Manchester United, quatrième, avant le voyage de vendredi à Old Trafford.

Lampard a sélectionné Giroud avant Tammy Abraham alors qu’il continuait de faire tourner son attaquant central, après avoir choisi Abraham lors de la défaite 3-1 de samedi à Arsenal en difficulté.

Giroud a commencé et terminé un mouvement pour son neuvième but en 15 matchs au total cette saison.

Il a reçu une passe dos au but, puis a nourri Christian Pulisic d’un coup adroit et Pulisic a immédiatement joué le ballon sur le flanc gauche à Chilwell. Son centre rapide était légèrement bas, mais Giroud ajusta son corps pour se tordre et rencontrer le ballon avec une tête battante dans le coin inférieur gauche.

Une mauvaise défense a donné à Villa une égalisation douce, alors qu’El Ghazi était resté seul au poteau arrière pour reprendre une volée sur un centre de l’aile droite de Matthew Cash aux jambes du gardien Edouard Mendy.

Quelques instants avant le superbe tir de McGinn, le capitaine de Chelsea, Csar Azpilicueta, a trouvé le filet de près, mais son effort a été exclu car Pulisic était hors-jeu lors d’un tir quelques secondes plus tôt.

Lampard a fait venir l’Allemagne Timo Werner pour Giroud pour donner à l’attaque de Chelsea un rythme supplémentaire pour les phases finales.

Mais c’est Villa qui a menacé le plus, et lorsque l’attaquant Ollie Watkins a dirigé le ballon pour le remplaçant Jacob Ramsey à la 82e, son tir au curling de l’extérieur de la surface est passé juste à côté.

