La pression sur les usines chinoises augmente alors que la demande américaine chute

PÉKIN — Pour certaines usines en Chine, ce n’est pas à toute vapeur après la fin du zéro-Covid.

Toutes les usines avec lesquelles le fabricant de jouets américain Basic Fun travaille en Chine – environ 20 d’entre elles – ont dit aux travailleurs de ne pas revenir immédiatement après les vacances du Nouvel An lunaire, a déclaré le PDG Jay Foreman.

C’est à cause d’une inondation d’inventaire au premier semestre de l’année dernière, qui n’a pas été vendue alors que les prix à la consommation aux États-Unis ont bondi au cours de l’été et à l’automne, a-t-il déclaré. Les produits de Basic Fun incluent Care Bears et Tonka Trucks.

Les vacances officielles du Nouvel An lunaire en Chine se sont terminées le 27 janvier, mais la période de voyage s’étend jusqu’au 15 février. Le festival est généralement le seul moment de l’année où les travailleurs migrants – plus de 170 millions de personnes en Chine – peuvent visiter leur ville natale.

“Chaque usine à qui j’ai parlé a dit qu’elle allait avoir moins de personnes employées cette année que l’année dernière”, a déclaré Foreman. Il s’attend à ce que la demande des consommateurs américains reprenne plus tard cette année.