À partir de lundi, des millions de Californiens vivent sous certaines des restrictions les plus agressives depuis mars, lorsque l’État a imposé le premier ordre de rester à la maison du pays. Les experts disent que cet ordre a aidé à freiner la propagation du virus en Californie à un moment où il faisait rage hors de contrôle dans des endroits comme New York et où les hôpitaux étaient inondés.

L’État le plus peuplé du pays a tenté de se préparer à une poussée automnale en préparant les installations de soins de santé d’urgence, en stockant des milliers de ventilateurs, en intensifiant les tests et d’autres mesures. Ces préparatifs sont actuellement testés à grande échelle par la trajectoire ascendante mortelle du nombre de cas de l’État.

Plus de 10000 patients Covid-19 sont maintenant hospitalisés dans l’État, a-t-il déclaré, 72% de plus qu’il y a deux semaines. Le nombre de soins intensifs a augmenté de 69% au cours de cette période.

Cette fois-ci, les nouvelles directives de la Californie de rester le plus possible à la maison dans trois de ses cinq régions se sont heurtées à beaucoup plus de résistance, même si le virus est plus répandu maintenant qu’il ne l’a jamais été. Le sentiment d’épuisement et de frustration est plus palpable, alors que les dirigeants supplient les résidents fatigués de s’accrocher à un tronçon plus difficile avant que les vaccins ne soient largement disponibles.

De nombreuses personnes dans l’État disent avoir écouté les conseils pour rendre leur vie plus sûre en déplaçant leurs activités à l’extérieur et en portant des masques, et que les nouvelles restrictions envoient un message déroutant en fermant les terrains de jeux et en empêchant les gens de se réunir avec des parents, même à l’extérieur, tout garder les centres commerciaux ouverts.

En plus de cela, les responsables de l’application de la loi à travers l’État, y compris le shérif Don Barnes du comté d’Orange, ont déclaré qu’ils n’appliqueraient pas les nouvelles restrictions.

Lundi, après l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions dans la majeure partie de l’État, M. Newsom a cherché à éviter toute panique concernant la capacité de l’hôpital.

Il a déclaré que l’État disposait encore de plus de 73000 lits d’hôpitaux ouverts et que les dirigeants régionaux avaient cherché à savoir où se retirer des chirurgies électives pour préserver l’espace pour les patients d’urgence. Il a discuté des programmes visant à recruter des agents de santé supplémentaires et à permettre à certains patients des zones durement touchées d’être traités à domicile avec des ventilateurs.