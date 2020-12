TOPSHOT – Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait des gestes alors qu’il tient une conférence de presse à distance pour informer le pays de l’accord commercial post-Brexit, à l’intérieur du 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 24 décembre 2020. – La Grande-Bretagne a déclaré le jeudi 24 décembre 2020 un accord avait été obtenu sur les relations futures du pays avec l’Union européenne, après des pourparlers de dernière minute à peine quelques jours avant une date limite. – Paul GROVER / AFP via Getty Images

La pression augmente sur Boris Johnson pour retarder la ratification par le Parlement de l’accord commercial Royaume-Uni-UE jusqu’au mois prochain et laisser suffisamment de temps aux conservateurs du Brexite pour examiner le texte juridique.

Les députés conservateurs du Groupe de recherche européen devenaient «anxieux» jeudi après-midi face au retard du gouvernement dans la publication du texte juridique complet, selon des sources au sein du groupe.

Il reste maintenant cinq jours avant que la période de transition du Brexit doive, selon la loi, se terminer à 23 heures le 31 décembre. M. Johnson a confirmé son intention de faire adopter la législation, qui donne un effet juridique à l’accord commercial, à la fois par les Communes et les Lords. en une seule journée mercredi prochain.

Cependant, Mark François, président de l’ERG, a déclaré au Telegraph: «Il semble incongru que le Parlement doive ratifier ce qui est, après tout, un traité international à une vitesse vertigineuse la semaine prochaine si le Parlement européen peut maintenant le faire à son gré jusqu’à ce que fin février. »

Il a déclaré que cette disparité entre le temps accordé aux parlementaires des deux parties était «aggravée» par le fait que le texte juridique n’était toujours pas disponible pour les experts juridiques pro-Leave au Royaume-Uni. Le projet de traité et les accords de Brexit associés s’étendent sur 1246 pages de texte juridique.

Andrew Bridgen, député conservateur du nord-ouest du Leicestershire, a quant à lui appelé catégoriquement le Premier ministre à repenser le plan de rappel des députés mercredi prochain pour se précipiter sur le projet de loi.

Il a suggéré que l’accord commercial pourrait être appliqué à titre provisoire pour éviter un bord de falaise «sans accord» le 1er janvier, mais a insisté pour que les députés aient le temps d’examiner et de débattre de l’accord avant de s’exprimer officiellement.

« Je préférerais un vote provisoire cette semaine pour que le traité puisse commencer le 31 décembre à 23 heures, puis notre Parlement et le Parlement européen ont eu plusieurs semaines pour étudier et débattre, suivis d’un vote de confirmation », a-t-il déclaré. «Parce qu’un traité dure des décennies, pas seulement pour Noël.»

Sa suggestion reflète un plan en place pour que l’UE traite l’accord. Les députés européens ont déjà déclaré qu’il n’y avait pas assez de temps pour discuter et ratifier un accord aussi complexe avant la fin de l’année.

Dans les prochains jours, les dirigeants des 27 États membres de l’UE ratifieront et «appliqueront provisoirement» l’accord jusqu’à ce que le Parlement européen le vote plus tard en janvier.

Le matin de Noël, les ambassadeurs de l’UE se sont réunis à Bruxelles pour être informés du contenu de l’accord par Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE.

Pendant ce temps, les fonctionnaires européens ont travaillé toute la journée pour préparer la documentation juridique.

Plus tôt cette semaine, l’ERG, qui compte environ 70 députés, a annoncé qu’il convoquerait à nouveau un panel d’avocats pour examiner l’accord Royaume-Uni-UE.

La soi-disant «Chambre Star» d’experts juridiques a été réunie pour la première fois pour examiner l’accord de retrait de Theresa May en mars de l’année dernière.

Sir William Cash, avocat qualifié ainsi que député de Stone, reprendra la présidence. Ses points de vue sont tenus en estime par ses collègues de l’ERG, certains avertissant en privé que l’accord de M. Johnson doit passer le «test Bill Cash» s’ils veulent le soutenir.

Bill Cash MP – Heathcliff O’Malley / Le télégraphe

Dans une déclaration commune, M. François et David Jones, vice-président du groupe, ont exhorté Downing Street à publier le texte juridique de tout accord «dès que possible».

Reconnaissant que l’accord serait «extrêmement complexe», ils ont déclaré: «La Chambre Star l’examinera en détail, pour s’assurer que ses dispositions protègent véritablement la souveraineté du Royaume-Uni, après la sortie de la période de transition à la fin de cette année. .

Il est prévu que la Chambre Star, qui comprendra certains membres modifiés (comme certains participants précédents siègent désormais au gouvernement), entreprendra son examen aussi rapidement que possible, avant de présenter ses conclusions sur le bien-fondé de l’accord, que nous viserons rendre public avant la reprise du Parlement. »

Le député conservateur Sir John Redwood, un autre vétéran eurosceptique, a également intensifié la pression sur M. Johnson au sujet de l’accord, mettant en garde sur Twitter: «Tout accord Royaume-Uni / UE doit nous mettre en plein contrôle de nos lois, et nécessite une clause de sortie que nous pouvons utiliser sans Autorisation de l’UE. »

Aux termes de l’accord, un examen formel du système ne peut avoir lieu qu’après quatre ans. À ce stade, si le Royaume-Uni ou l’UE ne croient pas que le système fonctionne, ils peuvent annuler l’accord et le commerce aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce.

La «Chambre des étoiles» des Brexiteers a été nommée d’après la cour qui siégeait dans l’ancien palais de Westminster entre les XVe et XVIIe siècles. Composé de juges et de conseillers privés, il est issu du conseil du roi médiéval en plus des tribunaux de droit commun.

L’actuelle «Chambre des étoiles» s’est réunie en mars de l’année dernière pour examiner l’accord de retrait de Mme May, et était composée de huit députés issus du Parti conservateur et unioniste démocratique. Il s’agissait notamment de Dominic Raab, aujourd’hui ministre des Affaires étrangères, et Suella Braverman, actuellement procureur général.

Sir Bill a porté un coup dur à Mme May lorsque, après avoir examiné la signification juridique de son accord, il a conclu qu’il ne pouvait pas le soutenir.

Le panel a également remis en question publiquement son droit de retarder la sortie prévue du Royaume-Uni de l’UE au-delà de la date de départ initiale du 29 mars.