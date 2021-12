« La pression pour livrer aux Jeux olympiques plus que n’importe quel championnat du monde »

Le désir d’une légende vivante de faire passer la Prakash Padukone Badminton Academy au niveau supérieur a conduit un entraîneur réputé de Corée du Sud à venir. À une époque où les restrictions induites par la couronne font des voyages internationaux une épreuve à la fois pour l’hôte et le visiteur, Yoo Yong Sung a pris l’avion pour prendre en charge les opérations de badminton à l’académie basée à Bengaluru.

Il est ici avec un contrat de trois ans, l’élu après une chasse à la tête mondiale supervisée par l’Olympic Gold Quest (OGQ), répondant à un appel de l’un de ses co-fondateurs, l’ancien numéro un mondial masculin Prakash Padukone, également le co-fondateur de PPBA. Le salaire du Coréen sera pris en charge conjointement par l’OGQ et l’académie, pour qui le soutien est venu de la Fondation Infosys.

Padukone, le premier Indien à rechercher une carrière professionnelle en Europe (basé à Copenhague, au Danemark dans les années 80), est clair sur la raison pour laquelle il vise un entraîneur étranger, le rôle envisagé pour Yoo Yong Sung, les objectifs de PPBA comme l’un des deux centres d’entraînement au badminton (Hyderabad sous P Gopichand étant l’autre). Il a également estimé qu’une médaille olympique était plus difficile que de remporter une médaille au Championnat du monde BWF, actuellement en cours en Espagne.

Extraits d’un chat sur divers sujets :

Sur la nécessité d’un coach étranger au PPBA :

Un grand pas a été fait pour aider à élever le niveau (à l’académie). Yoo Yong-sung possède une riche expérience et est à jour avec les dernières techniques. Les méthodes d’entraînement ne cessent de changer, au badminton comme dans tout autre sport. Les entraîneurs indiens ne sont pas à jour, ce n’est pas de leur faute. Ce n’est pas à cause du manque de talent des entraîneurs ici, mais parce qu’il n’y a pas de place pour améliorer les connaissances. Ils développent les joueurs jusqu’à un certain niveau, alors vous avez besoin d’un entraîneur étranger. C’est une bonne occasion non seulement pour nos joueurs de regarder et d’apprendre, mais aussi pour nos entraîneurs, de le regarder et d’apprendre de ses méthodes.

Nous avons toujours été conscients de la nécessité d’un entraîneur étranger, des contraintes de fonds nous ont empêchés. Il y a eu un entraîneur indonésien à l’académie pendant une courte période, mais pas de ce niveau et ça n’a pas vraiment aidé. Il exécuterait les programmes que nous menions. Cette décision est totalement différente, il sera en charge.

Sur le rôle spécifique de Yoo Yong Sung :

Nous (PPBA) avons environ 60 joueurs, garçons et filles de tous âges. Il n’en manipule probablement que cinq ou six exclusivement, le choix des joueurs lui est laissé, et fait le programme pour les autres. Même si vous allez (à l’extérieur) pour améliorer vos connaissances, vous irez pendant une semaine ou deux et reviendrez, ici Yoo sera avec nous pendant au moins trois ans, conformément à l’accord.

À propos de l’exposition des entraîneurs coréens en Chine :

D’après ce que l’on m’a dit, il est parmi le premier entraîneur étranger à entraîner l’équipe nationale chinoise (signé par la Fédération chinoise de badminton en 2019, avec son compatriote coréen Kang Kyung Jin). Généralement, aucun étranger ne forme les joueurs chinois. Il a été avec les équipes de Corée et d’autres équipes nationales (Malaisie, Singapour) et sera certainement un atout pour les joueurs de l’académie.

Sur l’accès PPBA aux joueurs indiens d’autres centres :

PPBA est un centre national, en ce qui concerne l’entraînement au badminton. Il n’y a plus que deux centres maintenant, celui de Gopichand et le nôtre), donc ceux avec Gopi continueront de s’y entraîner. Je ne sais pas si les joueurs ont choisi quel centre ils veulent, ou BAI tout seul, ou en consultant le sélectionneur national (P Gopichand) a divisé les joueurs. Je ne suis pas sûre à propos de ça.

Tous ceux du camp national peuvent venir. Le Coréen ne fait pas partie du camp national. Si ces joueurs viennent, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils seront sous lui. Cette (nomination d’entraîneur étranger) est une initiative conjointe entre la PPBA et l’OGQ, bien sûr avec l’aide de la Sports Authority of India, du ministère des Sports et de la Badminton Association of India (BAI). Nous les emmenons, l’idée est d’obtenir une médaille pour l’Inde.

Sur un effort privé pour une cause nationale :

Nous complétons les efforts de SAI et BAI. J’ai lu à propos de deux entraîneurs étrangers pour rejoindre le centre d’Hyderabad également. Cela créera pour la première fois une saine compétition entre le centre d’Hyderabad et le centre national de Bengaluru, pour produire de meilleurs résultats. Plus ou moins maintenant, les deux centres sont sur un pied d’égalité, en termes d’infrastructure, de capacité d’entraînement et de financement. Au départ, nous voulons concentrer notre attention sur le simple, Yoo est médaillé en double aux Jeux olympiques mais a également joué en simple.

À propos d’autres médailles olympiques pour l’Inde à l’avenir :

L’Inde a parcouru un long chemin, même il y a cinq ans, nous n’étions nulle part dans les épreuves par paires et la seule chance était les célibataires hommes et femmes. Se qualifier en double n’était pas possible à l’époque, maintenant il y a des prétendants aux médailles, en double messieurs Satwik Saireddy et Chirag Shetty par exemple. En double mixte également, une paire peut avoir une chance avec un effort adéquat.

L’Inde a une chance de figurer parmi les médailles olympiques dans quatre épreuves, à savoir les simples hommes et femmes, les doubles hommes et les doubles mixtes. Nous devons constituer une bonne paire en double féminin, comme en double masculin et en double mixte. Sinon pour les Jeux olympiques de 2024, au moins pour les Jeux de 2028. Idéalement, l’Inde devrait viser une médaille dans les cinq épreuves, au lieu de miser sur un seul joueur. De cette façon, si un joueur clé manque (sur une médaille), d’autres options restent.

A parité entre la médaille des championnats du monde et une médaille olympique, le cas échéant :

Mon point de vue personnel est qu’une médaille olympique est plus importante. Les championnats du monde ont lieu chaque année, l’autre a lieu une fois tous les quatre ans. Tout le monde veut bien faire aux Jeux olympiques, la pression d’une nation à la maison sur l’interprète est énorme, par rapport à un championnat du monde. En raison de la nature multisports des Jeux olympiques, chaque participant indien dans tous les sports est suivi par des fans à travers le pays, les attentes d’un podium sont amplifiées.

Tous les non-sportifs regarderont, le gouvernement regarde, du premier ministre souhaitant les participants au citoyen. Deuxièmement, dès que vous atteignez la demi-finale d’un championnat du monde, une médaille est assurée et aucun match de barrage entre les joueurs classés troisième et quatrième pour une médaille de bronze.

Sur l’Inde invitant maintenant des entraîneurs de badminton étrangers à préparer les talents, par rapport à votre déménagement au Danemark pour une exposition :

Tout a changé, les entraîneurs précédents voulaient venir, nous voulions inviter mais la contrainte de fonds nous a retenus. Les sponsors n’avaient pas les moyens, le gouvernement n’avait pas ce genre de budget. Les gens ont pris conscience de l’importance d’investir dans des entraîneurs étrangers, pas seulement en badminton, mais aussi dans d’autres sports.

Sur la reconnaissance des participants indiens de retour de Tokyo 2020 :

Il montre seulement la popularité des sports olympiques. Soit il n’y avait que du cricket, maintenant au moins pour ces semaines olympiques, toute la nation est collée à la télévision, en particulier les Indiens qui y participent, peu importe le sport. Il y a vingt ans, il était difficile d’imaginer que cela se produise.

Boîte d’information

Des entraîneurs sud-coréens ont été vus guider PV Sindhu aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (Park Tae Sang) où elle est revenue avec le bronze en simple féminin et plus tôt au Championnat du monde BWF 2019 (Kim Ji Hyun), l’Indienne est revenue avec l’or. Park est à ses côtés aux Mondiaux en cours à Huelva (Espagne). L’entraîneur national indien, P Gopichand, l’a préparée pour le niveau olympique lors de sa première apparition aux Jeux de Rio 2016, elle a remporté une médaille d’argent. Park et Kim sont d’anciens olympiens coréens qui se sont tournés vers l’entraînement. Yoo Yong Sung, qui vient en Inde pour la première fois, est deux fois médaillé d’argent en double masculin aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et d’Athènes en 2004 et le dernier entraîneur coréen en demande.

