la pression monte sur l’exécutif

DÉCRYPTAGE – À l’Assemblée nationale, où aucune majorité claire ne se dégage, les députés veulent rouvrir le débat sur le mode de scrutin pour le faire évoluer d’ici aux prochaines élections législatives.

Illisible, ingouvernable… Ces dernières semaines, les adjectifs ont fleuri pour dépeindre la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale, éclatée depuis les législatives anticipées en un tripartisme inédit. Il faut dire que, tout l’été durant, les trois blocs minoritaires de l’Hémicycle se sont illustrés par leur incapacité à se plier à l’art des coalitions et du compromis. Pourtant censé permettre de dégager des majorités claires, l’actuel mode de examen uninominal à deux tours n’a pas su prévenir ce morcellement de la vie politique.

Alors un vieux serpent de mer institutionnel refait surface avec plus d’acuité encore que dans le passé : la proportionnellement. Issue d’une formation historiquement hostile à cette idée, le nouveau premier ministre LR, Michel Barnier, se retrouve confronté à de multiples demandes de réforme. Insoumis et lepénistes, en plus des bayrouistes, le somment de se saisir de cette promesse d’Emmanuel Macron, engagement abandonné avant lui par…