La pression monte sur le Sinn Féin pour qu’il boycotte le voyage de la Saint-Patrick à Washington

SINN FÉIN A subi des pressions pour boycotter son voyage de la Saint-Patrick aux États-Unis, compte tenu du soutien du gouvernement américain à Israël.

Mary Lou McDonald se rend chaque année à Washington DC pour cette tradition, tout comme le Taoiseach, mais cette année, le conflit entre Israël et le Hamas, en particulier le traitement réservé par le gouvernement israélien au peuple palestinien, a incité les politiciens à abandonner cette coutume.

À ce sujet, l’ancien chef du parti, Gerry Adams, a déclaré que les Palestiniens « comprendraient » si le parti se rendait aux États-Unis en mars. les rapports du Business Post.

« Sommes-nous d’accord avec Clinton sur Cuba ? Non. Est-ce que je lui ai dit ça ? Oui. Sommes-nous d’accord avec lui sur l’Irak ? Non. Est-ce que je lui ai dit ça ? Oui », a déclaré Adams lors d’une fête à Cabra hier soir.

«Nous ne sommes donc pas d’accord avec la politique étrangère américaine, et nous ne devrions pas non plus le faire. Ce qui est important pour nous aux États-Unis, c’est l’Amérique irlandaise. C’est ce qui est important. Il est évidemment important d’amener l’administration locale à adopter les positions positives qu’elle a adoptées dans notre processus de paix.»

Paul Murphy, TD de People Before Profit, a déclaré qu’aucun homme politique ne devrait rencontrer Joe Biden ou aucun membre de l’administration américaine pour la Saint-Patrick « tant que ce génocide se poursuit, tant que les États-Unis fournissent un énorme soutien militaire et politique ». .

Cependant, la vice-présidente du Sinn Féin, Michelle O’Neill, a déclaré que le voyage du parti pour la Saint-Patrick serait une « quête de la paix ».

Ils continueront à plaider pour la fin de la « guerre génocidaire israélienne », a-t-elle déclaré, « afin que nous tenions notre promesse envers l’ambassadeur palestinien et le peuple palestinien ».

Bien qu’il soit entendu qu’aucune invitation n’a encore été lancée pour l’événement de cette année à la Maison Blanche, O’Neill devrait faire partie de ceux qui feront le voyage.

« Nous allons aux États-Unis à la recherche de la paix, en continuant à travailler avec la diaspora irlandaise et les représentants américains pour promouvoir et renforcer le soutien au processus de paix dans le pays et à la réunification irlandaise », a-t-elle déclaré.

Dans un tweeter plus tôt cette semaineGerry Carroll, député de People Before Profit pour North Belfast, a qualifié le raisonnement du Sinn Féin de « hautement illusoire et d’une grossière erreur de calcul ».

Il a accusé le parti de légitimer le « belliciste » Joe Biden.

Le gouvernement a également été critiqué pour son attachement inébranlable à la tradition.

S’exprimant plus tôt cette semaine, le Tánaiste Micheál Martin a déclaré qu’annuler le voyage à Washington en raison du soutien américain à Israël « n’a pas de sens ».

“Il faut s’engager”, a-t-il déclaré.

« La seule façon d’augmenter la pression, la seule façon d’obtenir une solution à ce problème est d’exercer une pression internationale si écrasante pour mettre un terme à la violence. »

Avec un reportage de la Press Association