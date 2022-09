NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et Meghan Markle ont reçu les titres royaux de duc et de duchesse de Sussex par la reine Elizabeth II après leur mariage en mai 2018.

Depuis lors, Harry et Markle ont fait l’objet d’un examen minutieux et ont abandonné leurs rôles royaux supérieurs en 2020 et ont déménagé à Montecito, en Californie. Plusieurs pétitions ont été faites en ligne demandant que le duc et la duchesse soient dépouillés de leurs titres royaux.

L’expert royal Hilary Fordwich a partagé avec Fox News Digital Meghan et Harry ont été “accueillis à bras ouverts à l’époque” après leur nomination au titre.

“Nous avons vu le mariage royal, nous avons vu l’effusion du public en leur faveur. Elle a été accueillie à bras ouverts à ce moment-là. N’oubliez pas que le prince Harry était l’un des favoris. Il a chuté dans les sondages maintenant, mais il était l’un des favoris royaux.”

Depuis la chute du classement du public et la montée des pétitions en ligne, Harry a fait l’objet d’un examen minutieux par les médias et les citoyens britanniques. Le Parlement parallèle a déposé une pétition à la suite du déménagement du couple aux États-Unis avec la description suivante : “Le titre leur a été donné au mariage au motif qu’ils travailleraient comme membres de la famille royale au service de la monarchie. Comme ce n’est plus le cas, cela le titre ne peut pas être utilisé à des fins financières personnelles. Il n’a donc aucun but et doit être supprimé.”

Voici ce qui pourrait arriver ensuite à Markle et Harry.

Prince Harry, Meghan Markle a reçu des titres royaux de la reine Elizabeth

Le prince Harry et Meghan Markle ont reçu leur rang royal en tant que duc et duchesse de Sussex après leur mariage en mai 2018. Après la mort de la reine Elizabeth, le père de Harry, le roi Charles III, a continué à donner à Harry et Markle leurs titres royaux.

“La reine a eu le plaisir aujourd’hui de conférer un duché au prince Henri de Galles. Ses titres seront duc de Sussex, comte de Dumbarton et baron Kilkeel”, a partagé le site Web royal après le jour du mariage du couple.

“Le prince Harry devient ainsi Son Altesse Royale le duc de Sussex, et Mme Meghan Markle lors de son mariage deviendra Son Altesse Royale la duchesse de Sussex.”

Harry et Meghan démissionnent en tant que membres de la famille royale

En 2020, Harry et Markle ont démissionné de leur poste de membres de la famille royale et ont jeté leur dévolu sur la Californie. Le couple a acheté une maison de 14 millions de dollars à Montecito, en Californie, où ils résident actuellement et élèvent leurs deux enfants : Archie, 3 ans et Lilibet, 1.

Dans les docuseries sur la santé mentale d’Apple TV +, “The Me You Can’t See”, le prince Harry s’est assis avec Oprah Winfrey et a déclaré qu’il avait reçu “un silence total et une négligence totale” de la famille royale en réponse à la difficulté d’adaptation de Meghan Markle.

Harry a partagé que lui et sa femme avaient pris la décision de s’éloigner après avoir demandé de l’aide pendant des années et reçu le “silence total” des membres de la famille royale.

“Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner”, a-t-il poursuivi. “Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail. Mais Meghan avait du mal.”

Le duc et la duchesse de Sussex scrutés par les médias

En mars 2021, Meghan et Harry se sont assis dans une interview explosive avec Oprah Winfrey qui a déclenché une forte réaction. Markle a porté de lourdes accusations contre la famille royale impliquant le racisme.

Markle a partagé qu’il y avait eu une conversation avec un membre de la famille et Harry sur “à quel point leur bébé allait être sombre”.

“Ils ne voulaient pas qu’il soit un prince ou une princesse, selon le sexe”, a déclaré Markle à propos de son fils Archie avant sa naissance. “Il n’allait pas recevoir de sécurité.”

Dans les docuseries sur la santé mentale, Harry a évoqué les difficultés auxquelles il était confronté face à la frénésie médiatique et aux paparazzi, et a fait une comparaison avec ce que sa défunte mère, la princesse Diana, a dû affronter dans sa propre vie.

Au cours de la série de cinq épisodes, Harry a déclaré qu’il regrettait de ne pas avoir dénoncé le racisme dans les médias plus tôt et a évoqué la relation de sa mère au moment de sa mort. “L’histoire se répétait, ma mère a été chassée à mort alors qu’elle était en couple avec quelqu’un qui n’était pas blanc. Et maintenant, regardez ce qui s’est passé. Vous voulez parler de l’histoire qui se répète. Ils ne vont pas s’arrêter tant qu’elle meurt,” dit Harry.

Harry a partagé les conseils qu’il a reçus de son père, le roi Charles III.

“Mon père avait l’habitude de me dire quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi, ‘Eh bien c’était comme ça pour moi. Ça va être comme ça pour toi.’ Cela n’a pas de sens”, a-t-il dit. “Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir. En fait, bien au contraire.”

Une pétition est créée pour dépouiller les membres de la famille royale de leurs titres

Suite à la décision de Markle et Harry de démissionner en tant que membres de la famille royale, une pétition a été lancée en ligne demandant que le duc et la duchesse soient dépouillés de leurs titres afin qu’ils “ne puissent pas être utilisés à des fins financières personnelles”.

Fordwich a évoqué la pétition pour retirer leurs titres royaux après leur sortie sur Fox News Digital. “Il y a eu une pétition, un mouvement des habitants du comté de Sussex, qu’ils sont censés représenter, pour les retirer. Pourquoi ? Parce qu’ils prennent le nom mais ils ne font rien pour les habitants de Sussex . C’est un dilemme. Ce n’est pas un rôle de célébrité. C’est un rôle de devoir. Vous devez donc faire votre devoir, puis détenir le titre. Pourquoi quelqu’un voudrait-il le titre s’il ne veut pas faire son devoir aux habitants du comté de Sussex? Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger aussi.

Elle a poursuivi: “Si vous êtes duchesse de Sussex et duc de Sussex, vous êtes censé servir le peuple et votre devoir est d’être là et d’y aller et de visiter les maisons des gens et d’aller dans les églises et d’aller dans les écoles et aller aux hôpitaux C’est ce que font le duc et la duchesse. C’est ce qu’ils devraient faire. Par exemple, le plus jeune fils de la reine, le prince Edward, il est le comte de Wessex et sa femme est la comtesse de Wessex. Ils vont dans le Wessex et c’est ce qu’ils font. Il est donc très important de reconnaître que les habitants de Sussex sont servis.”

Le Parlement parallèle a déposé une pétition à la suite du déménagement du couple aux États-Unis avec une description qui se lit comme suit : “Le titre leur a été donné au mariage au motif qu’ils travailleraient comme membres de la famille royale au service de la monarchie. Comme ce n’est plus le cas, ce titre ne peut être utilisé à des fins lucratives personnelles. Il n’a donc aucune utilité et doit être supprimé.

Buckingham Palace a partagé une déclaration en 2021 après que Markle et Harry ont déménagé aux États-Unis. “A la suite de conversations avec le duc, la reine a écrit pour confirmer qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de poursuivre les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public”, indique le communiqué. “Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille.”

La déclaration est intervenue après un examen de 12 mois à la suite du tristement célèbre “Megxit” survenu en janvier.

Le roi Charles III renouvelle les titres de Harry et Meghan

Vendredi, le roi Charles III s’est adressé à sa nation et au Commonwealth pour la première fois en tant que souverain britannique et a abordé le changement, ou l’absence de celui-ci, des titres royaux au sein de la famille.

Le prince William et Kate Middleton ont été nommés prince et princesse de Galles et Charles a exprimé “l’amour” pour Harry et Meghan “alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”.

L’expert royal Fredwich a partagé avec Fox News Digital que Harry et Meghan continueront de conserver leurs titres royaux “à moins que le Parlement n’en décide autrement”.

“Ils resteront duc et duchesse ou Sussex à moins que le Parlement n’en décide autrement. Ils peuvent également conserver Son Altesse Royale / Son Altesse Royale, actuellement, mais cela pourrait être changé. Diana Princess of Wales a fait annuler le sien. Elle a perdu le titre honorifique de HRH, ” dit-elle.