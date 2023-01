La pression monte sur David Moyes alors que West Ham entre dans la zone de relégation de la Premier League avec une défaite face aux Wolves

David Moyes a été laissé regarder par-dessus son épaule alors qu’une défaite contre les Wolves a déplacé West Ham dans la zone de relégation de la Premier League.

Les Hammers en ont maintenant perdu six et ont fait match nul lors de leurs sept derniers matches de championnat, le vainqueur de Daniel Podence en deuxième mi-temps provoquant une autre défaite 1-0.

Getty Moyes est sur l’une des pires courses de sa carrière

Les choses se sont encore aggravées pour Moyes alors que les autres combattants de la relégation, Nottingham Forest, ont poursuivi leur remontée en forme pour battre Leicester 2-0, écartant cinq points d’avance sur West Ham avec des victoires consécutives.

Pendant ce temps, la victoire 2-1 de Southampton sur Everton les a élevés à 15 points avec les Saints, les Toffees et les Hammers tous essayés au pied du tableau.

Vérificateur de cotes ont actuellement Frank Lampard d’Everton comme favori pour être le prochain manager de Premier League à perdre son emploi, mais Moyes est juste derrière.

L’Ecossais a guidé l’équipe londonienne vers l’une de ses meilleures saisons ces dernières années la dernière fois, terminant septième de la Premier League, tout en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue Europa.

Cette saison, alors qu’ils ont six victoires en six matchs en Europa Conference League, West Ham a perdu 12 matchs toutes compétitions confondues, un chiffre que Moyes n’a fait que pire que lors de l’intégralité de ses quatre saisons précédentes avec West Ham.

S’exprimant avant la dernière défaite, Moyes a déclaré: “Je pense que cela arrive assez souvent [that teams drop off after a successful season].

Getty West Ham à court d’idées

“Vous voyez des équipes gagner la Premier League et elles trouvent assez difficile l’année prochaine de la gagner consécutivement.

“Je pense que pour des clubs comme nous, à West Ham et même mon temps à Everton, pendant que vous essayez de le développer et de l’améliorer et d’amener de nouveaux joueurs, cela peut prendre un peu de temps.”

