La pression monte sur Biden pour qu’il aborde publiquement les abattages d’objets aériens

Le premier des objets abattus ce week-end avait la taille d’une petite voiture et flottait à 40 000 pieds lorsqu’il a été abattu au-dessus de l’océan Arctique vendredi. Le second était de taille et d’altitude similaires, mais il a été abattu au-dessus du Yukon canadien samedi. Le troisième objet flottant était légèrement plus petit et flottait à seulement 20 000 pieds lorsqu’il a été emporté au-dessus du lac Huron dimanche.

“Une gamme d’entités – y compris des pays, des entreprises, des organisations de recherche et universitaires – exploitent des objets à ces altitudes à des fins qui ne sont pas du tout néfastes, y compris la recherche scientifique”, a déclaré Kirby. Mais aucun pays ou université n’a revendiqué aucun des objets abattus comme sien.

“Nous ne voyons rien qui pointe, en ce moment, vers [the three smaller craft] faire partie de [the Chinese government’s] programme d’espionnage, ou, en fait, à la collecte de renseignements contre les États-Unis de quelque nature que ce soit”, a déclaré Kirby à la Maison Blanche.

Les responsables du ministère de la Défense et du renseignement ont donné aux sénateurs plus d’informations mardi lors d’un briefing classifié sur les ballons à Capitol Hill.

Les participants sont sortis du briefing rassurés, pas alarmés, ont-ils déclaré aux journalistes après le briefing. Leur principale plainte était que le public n’a pas bénéficié des mêmes informations qu’eux.

“Le président des États-Unis doit se présenter devant le public américain ce soir et lui expliquer ce que nous savons”, a déclaré le sénateur Roger Marshall, R-Kan., Ajoutant qu’il craignait que la Maison Blanche n’utilise les ballons. comme « alarmiste ».

Les sénateurs étaient limités dans ce qu’ils pouvaient dire, car leur briefing était classifié, a déclaré Marshall.

“Mais le président peut se présenter devant l’Amérique et leur dire de première main que nous sommes sûrs que tout le monde ira bien”, a-t-il déclaré.

“De nombreuses informations nous ont été présentées ce matin qui pourraient être communiquées au peuple américain sans nuire aux sources, aux méthodes ou à notre sécurité nationale”, a déclaré le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., Aux journalistes du Capitole.

“Le peuple américain a besoin d’en savoir plus”, a-t-il déclaré.

En attendant, le public devrait être rassuré par le fait que ces trois objets ont été abattus, a déclaré le président du comité de la sécurité intérieure, Gary Peters, D-Mich.

“Le fait que ces objets aient été détectés et qu’on y ait donné suite devrait donner aux gens l’assurance que nous les voyons et prenons ce qu’ils pensent être les mesures appropriées”, a-t-il déclaré.

“Mais nous devons encore savoir exactement ce qu’ils étaient.”

Le sénateur républicain Tom Cotton, de l’Arkansas, a critiqué ce qu’il a qualifié de message contradictoire provenant de la Maison Blanche.

“D’une part, l’administration dit : ‘nous ne savons pas encore ce que sont ces trois derniers objets, et nous ne voulons pas les caractériser avant de les avoir récupérés'”, a déclaré Cotton. “Mais d’un autre côté, ‘ce n’était pas une menace.’ Ces deux choses ne peuvent pas être vraies.”

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré aux journalistes qu’à mesure que de plus en plus d’informations deviennent disponibles, davantage peuvent être partagées avec le public.

“Nous savons que nos départements de la défense et du renseignement analysent chaque élément de cela, et ils acquièrent de plus en plus de connaissances”, a déclaré le démocrate de New York après un déjeuner de caucus au Capitole.

“Il y a pas mal d’informations et il y en aura d’autres à venir”, a-t-il déclaré.