WASHINGTON (AP) – Le président élu Joe Biden fait face à une pression croissante pour élargir la diversité raciale et idéologique dans ses choix pour le Cabinet et d’autres postes de haut niveau. Un mois et demi avant son entrée en fonction, il tire des reproches d’activistes qui craignent de ne pas tenir leurs promesses de bâtir une administration qui ressemble au pays qu’elle gouverne.

Sur les neuf choix majeurs que Biden a faits jusqu’à présent, seuls deux – le choix du secrétaire d’État Antony Blinken et le chef de cabinet Ron Klain – sont des hommes blancs. C’est un creux historique qui dépasse jusqu’à présent le Cabinet historiquement diversifié que Barack Obama a assemblé en 2009.

Mais les dirigeants des droits civiques se plaignent qu’aucun des «quatre grands» postes du Cabinet – les secrétaires d’État, de la Défense et du Trésor et le procureur général – n’est encore allé à une personne de couleur. Et Biden refuse de s’engager à le faire.

« Je vous promets que ce sera le cabinet le plus diversifié basé sur la race, la couleur, le sexe qui ait jamais existé aux États-Unis d’Amérique », a déclaré le président élu lors d’une conférence de presse vendredi.

Cela est venu après que les démocrates hispaniques du Congrès aient exprimé leur consternation lors d’un appel avec Klain et d’autres conseillers de Biden jeudi au sujet du traitement de la gouverneure du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham, qui aurait retiré son nom de la considération pour le secrétaire de l’intérieur de la nouvelle administration. Ils ont insisté pour qu’elle reste candidate à la tête du plus important ministère de la Santé et des Services sociaux, mais il n’est pas clair qu’elle le fera.

« Je pense qu’il faut se concentrer un peu plus sur l’aile progressiste du parti ainsi que sur les Afro-Américains », a déclaré Martin Luther King III, le fils du leader des droits civiques assassiné, lors d’un entretien téléphonique vendredi. ne peut pas supposer que cela ne sera pas résolu. »

Biden fait déjà face à des combats difficiles au Sénat pour faire confirmer certains de ses choix clés par les républicains, et le mécontentement de ses propres partisans face à son engagement en faveur de la diversité pourrait s’avérer particulièrement problématique. Il exhorte au bipartisme, mais pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle d’Obama, qui a pris ses fonctions en 2009 en parlant de passer outre les échauffourées politiques mais sous-estimé le fort recul au Congrès.

Le Sénat d’aujourd’hui est plus dénudé et hyper-partisan que lorsque Biden était vice-président, y compris les sénateurs du GOP lorgnant sur leur propre course à la Maison Blanche en 2024. Mais les premières rencontres entre les candidats et les sénateurs semblent bien se dérouler.

«Alors que nous nous attendions pleinement à un désaccord avec certains membres du Sénat, nous sommes satisfaits de la réaction écrasante et de la forte acclamation bipartisane que nos candidats ont globalement reçus», a déclaré le porte-parole de la transition Sean Savett.

Au cours de ses décennies au Sénat et même lorsqu’il était vice-président d’Obama, Biden s’est appuyé sur un petit groupe de conseillers proches qui étaient en grande partie blancs. Et jusqu’à présent, après les élections, il s’est à nouveau avéré susceptible de choisir les personnes avec lesquelles il était le plus à l’aise pour des postes clés.

Outre la race, un autre point de discorde pourrait venir de l’aile progressiste du Parti démocrate. De nombreux militants ont applaudi le choix de Biden pour la secrétaire au Trésor de Janet Yellen, une défenseure de politiques conçues pour améliorer la vie de la classe ouvrière. Mais ils ont par ailleurs exprimé leur crainte que Biden fasse des choix majeurs de personnel qui ne pousseront pas assez fort pour des réformes importantes dans une variété de domaines politiques.

Maurice Mitchell, directeur national du groupe de défense du Working Families Party, a déclaré qu’il comprenait que Biden voudrait des conseillers de confiance, ce qui signifie qu’il pourrait s’appuyer sur des personnes qui sont depuis longtemps proches de lui. Mais il a déclaré que faire face à des défis aussi importants que la pandémie de coronavirus et une économie en détresse tout en luttant contre les inégalités économiques et le racisme institutionnel nécessitera de regarder au-delà des « personnes qui ont été impliquées, à certains égards, dans certaines des décisions qui ont duré plus de 40 ans. nous ici. »

« L’administration Biden doit choisir des personnes qui ont démontré qu’elles sont des visionnaires, sont des combattants acharnés qui ont une approche à grande échelle de la façon d’utiliser les mécanismes du gouvernement fédéral pour lutter pour les travailleurs », a déclaré Mitchell. «Ce n’est pas le moment de la modération et du gradualisme.»

Le président de la NAACP, Derrick Johnson, a noté que Biden s’était donné beaucoup de mal pour faire des annonces et des décisions de dotation liées à la pandémie, l’économie et le changement climatique, mais « nous n’avons vu aucune de cette même énergie pour la justice raciale. »

«C’est une opportunité pour le bouton de réinitialisation», et les actions de Biden doivent correspondre à sa rhétorique de campagne sur les droits civils, a déclaré Johnson. Il a déclaré que Biden avait accepté de rencontrer les dirigeants des droits civiques pour la première fois la semaine prochaine – mais seulement après des semaines de demandes.

Biden, avec sa longue expérience politique, écoute les critiques mais dit: «C’est le travail de chacun de ces groupes de pousser, pousser» pour divers dirigeants à travers le gouvernement.

Lorella Praeli, présidente de Community Change Action, a applaudi le choix de Biden de l’immigrant cubano-américain Alejandro Mayorkas pour diriger le département de la sécurité intérieure. Mais son organisation et d’autres suivront où va la présidente élue d’ici.

«Il y a des Latinos qui sont prêts à occuper des postes au sein du Cabinet et des postes de haut niveau dans tout notre gouvernement, c’est donc une question de choix», a déclaré Praeli.

Biden a encore de nombreux postes à pourvoir, et bon nombre des meilleurs candidats sont des personnes de couleur.

Le président du Comité national démocrate, Tom Perez, l’ancien gouverneur du Massachusetts Deval Patrick et le procureur général de Californie Xavier Becerra ont tous été nommés procureur général. On pense que la représentante de l’Ohio Marcia Fudge est l’une des premières à diriger le département de l’agriculture.

« Le président élu a déclaré qu’il allait avoir un cabinet qui ressemblerait à l’Amérique, se sentirait comme l’Amérique – et vous voyez cela se concentrer », a déclaré Rodney Slater, qui était secrétaire aux transports du président Bill Clinton, lors d’un briefing vendredi organisé par le Centre international Meridian.

Pourtant, les choses ne se sont pas bien déroulées pour tous ceux que l’on pense être à l’étude. Lors de l’appel de jeudi avec Klain, les membres du Caucus hispanique du Congrès ont déclaré que Lujan Grisham avait refusé d’être secrétaire de l’Intérieur n’aurait pas dû devenir public.

Les membres du caucus ont demandé qu’au moins 20% de tous les postes proposés soient occupés par des Latinos, y compris au moins un des «quatre grands» postes.

Klain a répondu que l’équipe de Biden s’efforçait d’inclure des Latinos dans les six grands postes du Cabinet – ajoutant la sécurité intérieure et la santé et les services humains aux quatre traditionnels, selon une personne familière avec l’appel. Compte tenu de la sélection des Mayorkas, cela rendrait apparemment moins probable qu’un Latino puisse être choisi pour la défense ou le procureur général.

King a déclaré qu’il espérait que Biden nommerait un Afro-Américain à l’un des «quatre grands» postes, en particulier celui de procureur général.