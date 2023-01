La pression monte pour que le Canada envoie des chars en Ukraine après que l’Allemagne a donné son accord

La pression monte pour que le Canada envoie certains de ses chars de combat Leopard 2 en Ukraine après que l’Allemagne a décidé de fournir les armes lourdes et de permettre à d’autres pays de faire de même.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé mercredi la décision de son gouvernement après des semaines d’hésitation qui ont suscité l’impatience chez les alliés de son pays, affirmant que Berlin enverra 14 de ses chars Leopard 2A6.

L’annonce de Scholz est intervenue peu de temps avant que le président américain Joe Biden ne révèle son intention d’envoyer 31 chars M1 Abrams en Ukraine, ouvrant une vanne potentielle après des semaines d’appels du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

L’objectif est que l’Allemagne et ses alliés fournissent à l’Ukraine 88 des Léopards de fabrication allemande, qui constitueraient deux bataillons, et travaillent aux côtés des Abrams de fabrication américaine pour lancer des contre-offensives contre les forces russes.

Pourtant, alors que la Pologne a déjà promis d’envoyer des Léopards si l’Allemagne acceptait, et que d’autres pays européens comme la Finlande et l’Espagne ont indiqué leur volonté de faire de même, le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est montré plus circonspect mercredi.

«Le Canada a intensifié de manière significative et sans hésitation son soutien au peuple ukrainien et à l’Ukraine elle-même», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse marquant la fin d’une retraite de trois jours du cabinet à Hamilton.

“Nous continuerons d’être là pour apporter tout le soutien possible à l’Ukraine. Je ne ferai pas d’annonce aujourd’hui. Mais je peux vous dire que nous examinons de très très près ce que nous pouvons faire de plus pour soutenir l’Ukraine.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, n’a pas tardé à apporter son soutien à la fourniture de chars canadiens à l’Ukraine.

“Nous devons envoyer tous les outils possibles, toutes les armes possibles pour soutenir les Ukrainiens qui se défendent contre la violence, l’agression et la guerre illégale de la Russie”, a déclaré Singh.

“Tout ce que nous pouvons faire pour soutenir l’Ukraine en ce moment, nous devons le faire. C’est un conflit grave, des vies sont perdues et nous devons nous lever et soutenir l’Ukraine.

Mais d’autres ont averti qu’un tel don ne serait pas gratuit.

Les Forces armées canadiennes ont 112 Leopard 2 dans leur inventaire dans un certain nombre de variantes différentes. Parmi ceux-ci, 82 sont conçus pour le combat et 30 sont utilisés à des fins d’ingénierie et de récupération de véhicules en panne.

Le lieutenant-général à la retraite et ancien commandant de l’Armée canadienne, Jean-Marc Lanthier, a déclaré dans une entrevue que tout don devra presque certainement équilibrer les besoins et les avantages de l’Ukraine par rapport à l’impact potentiel sur l’armée canadienne.

“Se débarrasser de tous les chars – parce que nous en avons si peu, et si peu qui travaillent activement – aurait un impact immédiat sur le niveau de préparation de l’armée”, a déclaré Lanthier, qui a servi comme officier blindé.

« Est-ce quelque chose qui devrait nous empêcher d’envoyer des chars ? Je pense que nous avons une responsabilité morale quant à l’immédiateté des besoins des forces armées ukrainiennes et du peuple ukrainien. Ils mènent une guerre. Nous ne sommes pas.”

Le Canada a acheté ses Léopards à l’Allemagne pendant la guerre en Afghanistan. Ils sont théoriquement divisés en escadrons de 19 chars chacun, avec deux escadrons à Edmonton et un troisième à la BFC Gagetown, N.-B. La plupart des autres sont à l’école de formation blindée à Gagetown.

“Et normalement, vous en gardez un tas dans un dépôt prêt à être déployé, mais ce n’est pas quelque chose que nous faisons nécessairement parce que nous n’avons pas les chiffres”, a déclaré Lanthier.

Ajoutant à la pression est le fait qu’environ la moitié seulement des Léopards du Canada sont opérationnels chaque jour en raison des besoins d’entretien et de réparation des véhicules étonnamment complexes, a-t-il ajouté.

Le porte-parole du ministère de la Défense nationale, Andrew McKelvey, n’a pas voulu commenter mercredi le pourcentage de Leopard 2 de l’armée qui sont actuellement opérationnels et le nombre qui sont hors service pour des raisons de maintenance et autres.

“La maintenance des réservoirs est similaire à la maintenance des aéronefs, et l’état de la flotte à un moment donné dépend d’un calendrier complet de maintenance, de réparation et de révision, qui est lié à des exigences spécifiques en matière de formation ou d’emploi opérationnel”, a-t-il déclaré.

“Pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous ne pouvons pas préciser combien de Leopard 2 sont entretenus à un moment donné ni donner d’indication sur leur calendrier d’entretien.”

La question à laquelle le gouvernement sera confronté sera en fin de compte de savoir si l’avantage d’envoyer des chars en Ukraine l’emporte sur l’impact sur l’armée, a déclaré Lanthier. Si c’est le cas, une autre question sera de savoir si ces réservoirs seront remplacés – et si oui, à quelle vitesse.

“Si nous estimons que nous voulons conserver cette capacité que les chars nous donnent en termes d’armée moderne et apte au combat, nous avons besoin de chars”, a-t-il déclaré. “Si nous acceptons cela, alors tout ce que nous donnons doit être remplacé.”

Le porte-parole conservateur en matière de défense, James Bezan, a déclaré à La Presse canadienne cette semaine qu’Ottawa devrait envisager d’envoyer des chars si cela ne sape pas les besoins essentiels du pays.

“Si nous allons envoyer l’un de nos chars, nous devons nous assurer qu’il y a des chars achetés pour remplacer tout ce qui sort de ce pays.”

—Lee Berthiaume, La Presse canadienne

MilitaireRussieUkraine