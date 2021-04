Alors que le dernier plan de relance de Covid et un nouveau projet de loi massif sur les infrastructures sont les principaux sujets de conversation à Washington ces derniers temps, le président Joe Biden continue de subir une pression croissante pour qu’il agisse également sur la remise des prêts étudiants.

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., A tenu une audience mardi après-midi sur le fardeau de la dette des prêts étudiants et a exhorté Biden à annuler les prêts dès que possible.

« L’Amérique est confrontée à une bombe à retardement des prêts étudiants qui, lorsqu’elle explose, pourrait jeter des millions de familles sur une falaise financière », a déclaré Warren. « L’emprunteur moyen devra commencer à payer près de 400 $ par mois au gouvernement au lieu de dépenser cet argent dans l’économie. »

Warren a également discuté des inégalités raciales de la dette étudiante, soulignant que l’emprunteur noir médian doit toujours 95% du montant initial qu’il a emprunté 20 ans après avoir contracté les prêts. L’emprunteur blanc médian, quant à lui, ne doit que 6% du montant initial qu’il a emprunté deux décennies plus tard.

« Il s’agit de l’action exécutive la plus puissante que le président Biden pourrait entreprendre pour faire progresser l’équité raciale et donner à tout le monde en Amérique une chance de construire un avenir », a déclaré Warren.

Mardi également, plus de 415 organisations, dont l’American Civil Liberties Union, l’American Psychological Association et la Consumer Federation of America, ont écrit une lettre à Biden et le vice-président Kamala Harris appelant la Maison Blanche à utiliser le pouvoir exécutif « pour annuler immédiatement la dette étudiante fédérale ».

«Avant le début de la crise de santé publique de Covid-19, la dette étudiante était déjà un frein à l’économie nationale, pesant le plus lourdement sur les communautés noires et latines, ainsi que sur les femmes», ont écrit les organisations.

«L’annulation de la dette administrative permettra de réaliser de réels progrès sur vos priorités en matière d’équité raciale, de reprise économique et de campagne de secours Covid-19.