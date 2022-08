La pression monte pour plus de réponses sur le projet de loi controversé sur les soins de longue durée du gouvernement Ford

Le gouvernement Ford fait face à des pressions croissantes pour clarifier comment une nouvelle loi sur les soins de santé pourrait affecter les familles ontariennes, car elle permettrait aux patients hospitalisés d’être transférés dans un établissement de soins de longue durée qu’ils n’ont pas choisi ou de faire face à des frais quotidiens élevés.

Les projecteurs arrivent juste au moment où le gouvernement a déposé une motion pour faire passer le projet de loi directement en troisième lecture – ce qui signifie qu’il ne sera pas examiné par un comité ou soumis à une audience publique à ce stade.

Le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, a déposé le projet de loi 7 la semaine dernière. La loi donnerait aux hôpitaux le pouvoir de déplacer temporairement les patients qui n’ont plus besoin de soins actifs dans des foyers de soins de longue durée choisis par un coordonnateur des placements. Les hôpitaux seraient tenus de faire des “efforts raisonnables” pour obtenir le consentement du patient, mais le texte du projet de loi indique que cela pourrait être fait sans consentement si nécessaire.

La législation a été examinée cette semaine par les partis d’opposition et certains experts en soins de santé, qui ont fait part de leurs inquiétudes quant à sa formulation vague et se sont demandé comment cela pourrait finalement avoir un impact sur les patients et leurs familles.

“Le gouvernement n’a fourni aucune clarté. Et ils parlent de déplacer des gens, peut-être loin de leurs familles et de leur soutien. Vous savez, nous ne déplaçons pas de bétail ici, ce n’est pas du bétail. Ce sont des gens. Ils sont vulnérables, », a déclaré le chef libéral par intérim John Fraser à Queen’s Park ce matin.

Fraser et son collègue député libéral, le Dr Adil Shamji, ont tenu une conférence de presse pour exprimer leurs propres préoccupations au sujet du projet de loi 7 et encourager le gouvernement progressiste-conservateur à retirer le projet de loi tel qu’il est rédigé.

“C’est en fait cruel que le gouvernement soit si vague. Il n’y a aucune raison à cela”, a déclaré Fraser.

Le chef libéral par intérim, John Fraser, a demandé aux progressistes-conservateurs de tenir des audiences en comité sur le projet de loi ou de le retirer. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Le projet de loi fait partie d’un plan plus vaste annoncé pour la première fois il y a deux semaines par la ministre de la Santé Sylvia Jones pour aider à atténuer les pressions sur le système de santé. Les changements proposés visent à embaucher plus de professionnels de la santé, à libérer des lits d’hôpitaux et à réduire les listes d’attente en chirurgie alors que les services d’urgence de la province ferment leurs portes pendant des heures ou des jours à la fois en raison d’une pénurie de personnel.

Un élément particulièrement controversé de la législation concerne les mesures exactes que les hôpitaux pourraient prendre si les patients refusent d’être transférés dans un foyer de soins de longue durée qu’ils n’ont pas choisi. La législation ne permet pas aux patients d’être physiquement forcés de se déplacer, mais on ne sait pas ce qui se passerait si un patient refusait un transfert.

Comment les hôpitaux peuvent facturer les patients

Dans une entrevue avec CBC Radio Métro matin Jeudi, le Dr Samir Sinha, chef de la gériatrie à Sinai Health et au University Health Network de Toronto, a expliqué le fonctionnement du système actuel.

Les patients énumèrent plusieurs foyers de soins de longue durée dans lesquels ils consentiraient à déménager une fois qu’ils n’auraient plus besoin de soins hospitaliers, a-t-il déclaré. Si le patient est accepté dans l’un de ces établissements, mais ne peut pas être déplacé immédiatement, l’hôpital facturera environ 62 $ par jour pour la période intérimaire, le même montant de quote-part auquel le patient serait confronté en soins de longue durée.

Si le patient considéré comme n’ayant plus besoin de soins aigus refuse d’envisager d’autres établissements de soins ou de déménager après avoir été accepté dans l’un de ses choix de soins de longue durée préférés, a ajouté un porte-parole du réseau hospitalier, un hôpital peut officiellement les décharger et facturer le tarif journalier non assuré.

Cela peut représenter 1 500 $ ou plus par jour.

“Souvent, la discussion sur le coût de rester dans un lit de soins aigus est suffisante pour amorcer les discussions nécessaires pour soutenir quelqu’un dans un [alternate level of care] l’environnement », a déclaré Rosa Kim, conseillère principale en affaires publiques de l’UHN.

Métro matin8:15Demander aux patients âgés de quitter leur lit d’hôpital pour des soins de longue durée laissera les personnes vulnérables derrière eux : Dr Samir Sinha Le Dr Samir Sinha est directeur de la gériatrie au Sinai Health and University Health Network.

Toutefois, le texte actuel de la législation ne permet pas de déterminer si un établissement de soins de longue durée choisi par un coordinateur de placement pour un patient devient alors un choix privilégié, même si le patient n’a aucun intérêt à s’y rendre.

CBC Toronto a contacté le ministère des Soins de longue durée pour plus d’informations.

Lors d’une mêlée à Queen’s Park mercredi, Calandra a approuvé les hôpitaux facturant des tarifs journaliers non assurés aux patients qui refusent d’être transférés dans un établissement de leur choix, affirmant que les lits sont nécessaires pour les autres.

“Si quelqu’un refuse d’emménager dans une maison, si quelqu’un refuse d’emménager dans la maison de son choix, alors oui, un hôpital devrait-il le facturer? Absolument. Parce que nous avons besoin de ces espaces pour les patients qui ont besoin de soins actifs. Nous en avons besoin pour chirurgie, nous en avons besoin pour les urgences”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Fraser a déclaré que la menace imminente d’une facture élevée ne devrait pas être utilisée pour contraindre les patients à emménager dans des foyers de soins de longue durée qu’ils n’ont pas choisis.

“Le gouvernement doit dire – sans équivoque – que cela n’arrivera pas”, a-t-il déclaré.

Que ce passe t-il après?

Le projet de loi est actuellement en deuxième lecture. Aucune réunion de comité n’a été prévue pour recueillir les commentaires du public à ce sujet.

Sinha a déclaré qu’il entendait déjà des patients inquiets et leurs familles sur ce que le projet de loi pourrait signifier pour eux à l’avenir.

“Ils ont peur. Ils sont inquiets”, a déclaré Sinha à CBC Radio. Métro matin jeudi.

Parce que le projet de loi proposé pourrait théoriquement voir les patients transférés dans des établissements de soins de longue durée non de leur choix, sans leur consentement, ou faire face à des frais quotidiens écrasants, cela laisserait de nombreuses familles dans des “situations horribles”, a déclaré Sinha.

“Cela ne fera que tendre les relations et engendrera moins de confiance entre les professionnels de la santé et leurs patients, entre les hôpitaux et les patients.”