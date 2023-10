La pression monte à la frontière de Gaza alors qu’Israël rase plusieurs districts malgré les menaces du Hamas

Israël a frappé la bande de Gaza avec ses frappes aériennes les plus féroces depuis des décennies, rasant des quartiers entiers malgré la menace des militants du Hamas d’exécuter un captif chaque fois qu’Israël bombardait une maison palestinienne sans avertissement.

Israël a juré de prendre une « puissante vengeance », en appelant des centaines de milliers de réservistes et en plaçant Gaza – un foyer surpeuplé de 2,3 millions d’habitants – sous un siège total, quatre jours après que des hommes armés du Hamas ont saccagé les villes lors d’une attaque sanglante du week-end.

Cette escalade significative est la dernière en date d’un conflit de longue date entre le Hamas et Israël.

Le Hamas est un groupe militaire et politique palestinien qui a gagné le pouvoir dans la bande de Gaza depuis qu’il y a remporté les élections législatives de 2006.

L’objectif déclaré du Hamas est d’établir un État palestinien tout en refusant de reconnaître le droit d’Israël à exister.

La prochaine initiative d’Israël pourrait être une offensive terrestre dans la bande de Gaza.

Les violences, qui ont fait plus de 1 800 morts, ont suscité des déclarations internationales de soutien et des manifestations publiques en faveur des Israéliens et des Palestiniens et des appels à la fin des combats et à la protection des civils.

L’Egypte alarmée par les frappes aériennes qui ferment le passage

L’Égypte s’efforce d’empêcher un exode massif de la bande de Gaza vers sa péninsule du Sinaï, alors que les frappes aériennes israéliennes ont interrompu les passages au principal point de sortie de l’enclave palestinienne, ont déclaré des responsables de Gaza et des sources de sécurité égyptiennes.

L’attaque israélienne sur Gaza a suscité l’inquiétude en Egypte, qui a exhorté Israël à assurer un passage sûr aux civils de l’enclave plutôt que de les encourager à fuir vers le sud-ouest en direction du Sinaï, ont indiqué deux sources de sécurité égyptiennes.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré mardi que l’escalade à Gaza était « très dangereuse » et que l’Égypte cherchait une solution négociée à la violence avec ses partenaires régionaux et internationaux.

Rafah est le seul point de passage possible vers le Sinaï pour les 2,3 millions d’habitants de Gaza. Le reste de la bande densément peuplée est encerclé par la mer et par Israël, qui a annoncé un siège total de Gaza et pourrait lancer une offensive terrestre.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré lundi que son pays allait intensifier ses mesures contre la bande de Gaza jusqu’à un « blocus total », comprenant une interdiction d’entrée de nourriture et de carburant.

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, a déclaré que « l’imposition par Israël de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire ».

L’ambassade d’Israël aux États-Unis a déclaré que le bilan des victimes de l’attaque du Hamas avait dépassé le millier, avec des milliers de blessés et des dizaines de personnes retenues en captivité.

Parmi les morts israéliens figuraient 260 jeunes, pour la plupart, abattus lors d’un festival de musique dans le désert, où certains des otages ont été enlevés.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que les frappes aériennes de représailles d’Israël depuis les attaques de samedi avaient tué au moins 830 personnes et en avaient blessé 4 250.

Des immeubles d’habitation, une mosquée et des hôpitaux figuraient parmi les sites attaqués, et les frappes ont détruit certaines routes et maisons, selon les médias et des témoins oculaires.

Les Nations Unies ont déclaré que plus de 180 000 Gazaouis se sont retrouvés sans abri, beaucoup se blottissant dans la rue ou dans les écoles.

Les frappes se sont intensifiées mardi soir, secouant le sol et envoyant davantage de colonnes de fumée et de flammes dans le ciel.

Le chef de l’aide humanitaire de l’ONU appelle à la libération immédiate des otages

Le chef de l’agence d’aide humanitaire des Nations Unies a appelé mardi à la libération immédiate des otages des deux côtés.

« Mon message à toutes les parties est sans équivoque : les lois de la guerre doivent être respectées », a déclaré le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, dans un communiqué.

« Les personnes retenues en captivité doivent être traitées avec humanité. Les otages doivent être libérés sans délai.

Les civils doivent être autorisés à partir vers des zones plus sûres. Et l’aide humanitaire ainsi que les services et fournitures vitaux à Gaza ne doivent pas être bloqués.

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a déclaré à CNN que le nombre d’otages à Gaza se situait entre 100 et 150.

Joe Biden promet son soutien et dénonce le « pur mal »

Le président Joe Biden a dénoncé mardi le Hamas et souligné le soutien des États-Unis à Israël alors qu’il pleure la mort de plus de 1 000 personnes, dont au moins 14 Américains, suite à l’attaque de samedi par le groupe militant.

Le président a également exprimé son inquiétude quant au fait que les Américains soient retenus en otage par le Hamas.

Le président Joe Biden (au centre) a exprimé son inquiétude quant au fait que les Américains soient retenus en otage par le Hamas. Source: PA / Evan Vucci « Il y a des moments dans cette vie et je dis cela littéralement où le mal pur et pur se déchaîne sur ce monde. Le peuple israélien a vécu un tel moment ce week-end », a déclaré Biden.

«C’est un acte purement pervers», a-t-il déclaré.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré que les frappes israéliennes avaient détruit depuis samedi plus de 22 600 unités résidentielles et 10 établissements de santé et endommagé 48 écoles.

Les gouvernements britannique, français, allemand, italien et américain ont publié une déclaration commune reconnaissant les « aspirations légitimes » du peuple palestinien et soutenant des mesures égales de justice et de liberté pour les Israéliens et les Palestiniens. Ils ont également déclaré qu’ils resteraient « unis et coordonnés » pour garantir qu’Israël puisse se défendre.

Les médiateurs qatariens ont lancé des appels urgents pour tenter de négocier la liberté des femmes et des enfants israéliens capturés par le Hamas en échange de la libération de 36 femmes et enfants palestiniens des prisons israéliennes.

Le Hamas, dans son intégralité, est désigné comme organisation terroriste par des pays comme l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Certains pays classent uniquement sa branche militaire parmi les groupes terroristes.

L’ONU n’a cependant pas condamné le Hamas dans son intégralité en tant qu’organisation terroriste, en raison du soutien insuffisant des États membres lors du vote de 2018.