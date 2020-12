Le président élu Joe Biden prend la parole lors d’un événement pour présenter ses nominations et ses nominations à des postes de politique étrangère et de sécurité nationale, au Queen Theatre de Wilmington, dans le Delaware, le mardi 24 novembre 2020 (Crédit: Anna Moneymaker / The New York Times)

WASHINGTON – Le chef de la NAACP a lancé un avertissement brutal au président élu Joe Biden lorsque Biden a rencontré des dirigeants des droits civiques à Wilmington, dans le Delaware, la semaine dernière.

La nomination de Tom Vilsack, secrétaire à l’agriculture de l’administration Obama, pour diriger à nouveau le département mettrait en colère les agriculteurs noirs et menacerait les espoirs démocrates de remporter deux tours de scrutin au Sénat en Géorgie, a déclaré le chef de la NAACP, Derrick Johnson, à Biden.

«L’ancien secrétaire Vilsack pourrait avoir un impact désastreux sur les électeurs en Géorgie», a averti Johnson, selon un enregistrement audio de la réunion obtenu par The Intercept. Johnson a déclaré que le licenciement soudain par Vilsack d’un fonctionnaire populaire du département noir en 2010 était encore trop brutal pour de nombreux agriculteurs noirs malgré les excuses ultérieures de Vilsack et l’offre de la réembaucher.

Biden a rapidement ignoré l’avertissement. En quelques heures, sa décision de nommer Vilsack à la tête du département de l’Agriculture avait fui, mettant en colère les militants mêmes qu’il venait de rencontrer.

L’épisode n’était qu’un élément d’une campagne concertée menée par des militants pour demander au président élu de tenir sa promesse que son administration «ressemblera à l’Amérique». Lors de leur réunion, Johnson et le groupe ont également exhorté Biden à nommer un procureur général noir et à nommer un «tsar des droits civils» à la Maison Blanche.

La pression sur le président élu démocrate est intense, alors même que ses efforts pour assurer la diversité ethnique et de genre vont déjà bien au-delà de ceux du président Donald Trump, qui n’a pas fait de la diversité une priorité et a souvent choisi ses hauts fonctionnaires parce qu’ils en avaient l’air. Et cela vient de tous les côtés.

Lorsque Biden a nommé le premier homme noir à diriger le Pentagone la semaine dernière, les femmes ont crié au scandale. Les défenseurs LGBTQ sont déçus que Biden n’ait pas encore nommé un membre éminent de leur communauté dans son cabinet. Des groupes latinos et asiatiques recherchent certains des mêmes emplois.

Les alliés du président élu notent qu’il est déjà entré dans l’histoire. En plus de nommer le général à la retraite Lloyd Austin pour être le premier secrétaire noir à la défense, il a choisi un immigrant cubain pour diriger le département de la sécurité intérieure, la première femme secrétaire au Trésor, une femme noire au département du logement et du développement urbain et le fils d’immigrants mexicains pour servir de secrétaire à la santé et aux services sociaux.

Et, peut-être plus particulièrement, il a choisi Kamala Harris pour être sa vice-présidente, faisant d’elle la première personne noire et la première femme à être vice-présidente.

Mais le déploiement des choix du Cabinet et de la Maison Blanche de Biden a créé de l’angoisse parmi de nombreux éléments du parti. Alors que certains disent qu’il semble paralysé par des groupes d’intérêt, d’autres soulignent que ses premiers choix comprenaient quatre hommes blancs qui sont de proches confidents pour servir de chef de cabinet, de secrétaire d’État, de conseiller à la sécurité nationale et de son principal conseiller politique, laissant l’impression que pour emplois les plus critiques de l’administration, Biden prévoyait de s’appuyer sur le même cadre d’assistants qu’il avait depuis des années.

«Consternation supplémentaire», a déclaré le chef d’un groupe de défense à Washington à propos des choix initiaux de Biden.

Glynda Carr, présidente de Higher Heights for America, un comité d’action politique dédié à l’élection des femmes noires progressistes, a déclaré qu’il y avait un sentiment de défaite que Biden n’ait pas attribué de postes clés dans son cabinet à des femmes noires, comme le groupe l’avait espéré.

Susan Rice, une femme noire qui était ambassadrice des Nations Unies et conseillère à la sécurité nationale dans l’administration Obama, avait été considérée comme une candidate au poste de secrétaire d’État. Au lieu de cela, elle deviendra la directrice du Conseil de politique intérieure de Biden, un poste qui ne nécessite pas de confirmation du Sénat. La représentante Marcia L. Fudge, D-Ohio, une autre femme noire, a été écartée du poste de secrétaire à l’agriculture, le travail qu’elle et ses alliés avaient réclamé, et a été nommée à la place pour être secrétaire au logement et au développement urbain.

Les emplois dans l’État et dans l’agriculture revenaient plutôt aux hommes blancs.

«Pour moi, je voudrais certainement que Susan Rice fasse partie de l’équipe plutôt que de ne pas faire partie de l’équipe», a déclaré Carr, mais qu’il était «décevant» de voir Rice dans un poste qui n’était pas au niveau du Cabinet. «Nous devons continuer à pousser», a-t-elle ajouté.

Les groupes de femmes ont également été déçus par la décision de Biden de choisir Austin comme secrétaire à la Défense au lieu de Michèle Flournoy, un haut responsable de longue date du Pentagone qui était considéré comme le principal candidat au poste depuis des mois.

Cela n’a pas aidé le cas de Biden avec les femmes qu’il ait également choisi Xavier Becerra, le procureur général de Californie, comme secrétaire à la santé et aux services sociaux de la gouverneure Michelle Lujan Grisham du Nouveau-Mexique, qui a été choisie comme candidate probable pour le poste quelques jours à peine. avant qu’elle ne soit dépassée.

Picking Austin n’a pas non plus apaisé les leaders des droits civiques comme le révérend Al Sharpton, qui est catégorique sur la nécessité d’un procureur général noir, ou du moins quelqu’un avec une expérience sur l’application des droits de vote.

Dans une interview après sa rencontre avec Biden, Sharpton a été franc sur le moment où il se sentirait convaincu que le président élu avait tenu sa promesse de diversité.

«Si nous obtenons un véritable procureur général qui a une expérience crédible sur les droits civils et l’application des droits de vote», a-t-il déclaré. «Si nous obtenons une personne crédible avec une véritable expérience dans le domaine du travail et de l’éducation, alors je serais disposé à dire que je suis prêt à accepter certaines défaites ou revers» dans d’autres positions.

Sharpton a également été clair sur qui il n’acceptera pas. Il a déclaré que les militants noirs ne soutiendraient aucune position pour Rahm Emanuel, l’ancien chef de cabinet du président Barack Obama dont il condamne l’héritage en tant que maire de Chicago en raison de la gestion par Emanuel du meurtre de Laquan McDonald, un adolescent noir, en 2014 par une police. officier.

D’autres militants sont également déterminés à empêcher le président élu de nommer des personnes qu’il considère comme trop conservatrices et trop timides face aux injustices raciales ou trop liées au monde de l’entreprise.

Ce mois-ci, un groupe de plus de 70 groupes de justice environnementale a écrit à l’équipe de transition de Biden pour exhorter le président élu à ne pas nommer Mary Nichols, le régulateur du changement climatique de Californie et l’un des responsables du changement climatique les plus expérimentés du pays, pour diriger l’Agence de protection de l’environnement.

«Nous aimerions attirer votre attention sur le sombre bilan de Nichols dans la lutte contre le racisme environnemental», ont écrit les groupes, affirmant qu’elle avait poussé le programme californien de plafonnement et d’échange à réduire les gaz à effet de serre au détriment des polluants locaux, qui affectent de manière disproportionnée les minorités. communautés.

Les personnes proches de la transition affirment que Nichols pourrait finir par perdre son emploi au profit de Heather McTeer Toney, une administratrice régionale de l’EPA dans l’administration Obama, qui est l’un des premiers choix des militants libéraux et qui serait la deuxième femme noire à diriger l’agence.

Adam Green, fondateur du Progressive Change Campaign Committee, a déclaré que les organisations libérales étaient largement satisfaites de certains des choix de Biden, notamment Ron Klain, l’un de ses conseillers de longue date, en tant que chef de cabinet et Janet Yellen, ancienne présidente de la Réserve fédérale, être secrétaire au Trésor.

Mais il a déclaré que Biden n’avait sélectionné aucun champion du mouvement progressiste, ajoutant: « Ceux qui sont à la pointe de la lance jusqu’à présent ne sont pas dans les plus grandes positions. »

Et les nominés comme Vilsack, que Green a accusé d’avoir trop de liens avec les grandes entreprises agricoles, sont une déception, a-t-il déclaré.

«Il y a tellement d’opportunités avec l’agriculture, surtout si nous voulons faire des gains dans le Midwest», dit-il. Mais cela nécessiterait un secrétaire prêt à «se battre pour les agriculteurs familiaux contre la grande agriculture».

Alors que Biden réfléchit à ses choix pour le poste de secrétaire de l’Intérieur, une coalition de démocrates, d’Amérindiens, de militants libéraux et de célébrités hollywoodiennes le presse de nommer le représentant Deb Haaland, DN.M., un Amérindien, au lieu du sénateur Tom Udall, DN. M., un ami de longue date de Biden.

Jeudi soir, un groupe d’activistes libéraux, dont le Sunrise Movement, l’un des groupes les plus en vue de la gauche, a écrit à Udall, qui est blanc, l’exhortant à se retirer de la course pour un emploi que son père, Stewart Udall, avait. sous les présidents John F. Kennedy et Lyndon Johnson.

«Il ne serait pas juste que deux Udalls dirigent le ministère de l’Intérieur, l’agence chargée de gérer les terres publiques de la nation, les ressources naturelles et confier les responsabilités aux tribus, devant un seul Amérindien», ont-ils écrit.

À Capitol Hill, des législateurs démocrates progressistes comme la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., réservent leur jugement sur les choix de Biden.

« Je pense que l’une des choses que je recherche quand je vois tous ces choix réunis est, quel est l’ordre du jour? » elle a dit aux journalistes.

Lors de sa rencontre avec les militants, Biden s’est hérissé à l’idée que ses nominations suggéraient qu’il ne poursuivait pas un programme progressiste.

« Je ne porte pas de tampon sur ma tête disant » Je suis progressiste et je suis AOC « », a déclaré Biden, faisant référence à Ocasio-Cortez. «Mais j’ai plus d’expérience que quiconque au sein du Congrès des États-Unis.»

Les commentaires reflètent ce que les gens familiers avec la pensée de Biden disent être sa frustration croissante face aux campagnes de pression publiques et privées.

Mais les promesses faites aux groupes d’intérêt pendant sa campagne ne sont généralement pas oubliées.

Alphonso David, président de Human Rights Campaign, un groupe dédié à l’avancement des intérêts de la communauté LGBTQ, a déclaré que Biden l’avait assuré il y a des mois qu’il était attaché à la diversité dans ses nominations. Pour David, l’objectif est qu’une personne LGBTQ soit nommée à un poste au niveau du Cabinet nécessitant une confirmation du Sénat – ce qui ne s’est jamais produit.

«C’est un obstacle important à briser. nous devons nous assurer que toutes les communautés sont représentées », a déclaré David. Comme d’autres militants, David a hésité à porter un jugement sur Biden jusqu’à ce qu’il ait fini de choisir son cabinet.

«Il est encore trop tôt pour le dire», dit-il. Mais il a ajouté un avertissement que Biden a entendu trop souvent ces derniers jours.

« Si nous n’avons pas la diversité de représentation que Joe Biden a promis et que nous recherchons », a-t-il dit, « il y aura une énorme déception. »

Pourtant, les défenseurs du président élu sont également directs.

«Il a choisi la première femme et le premier vice-président noir. Première femme secrétaire au Trésor. Premier secrétaire à la Défense noire », a déclaré Philippe Reines, un vétéran démocrate et ancien haut conseiller d’Hillary Clinton. «Mais s’ils ne peuvent pas faire confiance à Joe Biden pour continuer à faire ce qu’il faut et chercher à choisir le Cabinet, ils devraient faire ce qu’il a fait: se présenter et remporter la présidence.»

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

© 2020 The New York Times Company