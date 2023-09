La pression est sur Newsom pour qu’il nomme rapidement le remplaçant temporaire de Feinstein au Sénat

Le moment du décès de Feinstein – quatre mois avant une primaire mais plus d’un an avant la fin de son mandat – complique ce cycle électoral. Le personnel du bureau du secrétaire d’État de Californie se réunissait tôt vendredi matin pour déterminer les délais qui régiraient une nomination ou une éventuelle élection spéciale.

L’entourage du gouverneur sait qu’il est confronté à un calendrier beaucoup plus serré que les cinq semaines qu’il lui a fallu pour nommer Alex Padilla au siège de Kamala Harris au Sénat après l’élection présidentielle de 2020. On s’attend à ce qu’il agisse rapidement sur cette nomination tout en respectant le décès d’un ami et mentor de longue date.

Newsom a publié vendredi matin une déclaration sur la mort de Feinstein, faisant l’éloge du sénateur sans entrer dans le calendrier de la nomination d’un intérimaire à son siège.

« Dianne Feinstein représentait beaucoup de choses : une sénatrice américaine puissante et pionnière ; une des premières voix en faveur du contrôle des armes à feu ; un leader en période de tragédie et de chaos », a déclaré Newsom dans le communiqué.

«Mais pour moi, elle était une amie chère, un mentor de toujours et un modèle non seulement pour moi, mais aussi pour ma femme et mes filles quant à ce à quoi ressemble un leader puissant et efficace. C’était une géante politique, dont la ténacité n’avait d’égale que sa grâce. Elle a fait tomber les barrières et les plafonds de verre, mais n’a jamais perdu sa foi dans l’esprit de coopération politique.»

« Et elle était une combattante – pour la ville, l’État et le pays qu’elle aimait. Chaque course qu’elle a remportée, elle est entrée dans l’histoire, mais son histoire ne consistait pas seulement à être la première femme à occuper un poste politique particulier, c’était ce qu’elle avait fait pour la Californie et pour l’Amérique, avec ce pouvoir une fois qu’elle l’avait gagné. C’est pour cela qu’il faut se souvenir d’elle. Personne ne possédait la force, le sérieux et la férocité de Dianne Feinstein. Jennifer et moi sommes profondément attristés par son décès et nous pleurerons avec sa famille dans cette période difficile.

La possibilité que Feinstein ne termine pas son mandat plane sur la politique californienne depuis des mois alors que la sénatrice luttait contre des problèmes de santé et montrait des signes de déclin cognitif. La Californie est au milieu d’une course unique dans une génération pour succéder à Feinstein au Sénat après qu’elle a déclaré qu’elle ne se représenterait pas.

Mais à plus d’un an du mandat de Feinstein, Newsom devra nommer quelqu’un pour la remplacer – une décision lourde qui ne manquera pas d’aliéner les gens.

Newsom s’est engagé à nommer une femme noire s’il obtenait une deuxième nomination au Sénat, mais il a récemment déclaré que si Feinstein ne terminait pas son mandat, il choisirait un remplaçant par intérim plutôt que la représentante Barbara Lee, la seule femme noire candidate au poste de Feinstein. siège. Lee a critiqué Newsom pour ces commentaires.

Pourtant, Newsom a réitéré ce mois-ci qu’il prévoyait de nommer une femme noire. « Nous espérons que nous n’aurons jamais à prendre cette décision, mais je respecte ce que j’ai dit très publiquement et de manière cohérente », a-t-il déclaré lors d’une interview le 10 septembre sur « Meet the Press ».

Burgess Everett a contribué à ce rapport.