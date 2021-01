Frank Lampard a déclaré qu’il trouvait la gestion de Chelsea plus « excitante » lorsque l’équipe est sous-performante malgré les spéculations croissantes sur son avenir.

Le joueur de 42 ans est sous pression après une série de quatre défaites en six matches de Premier League avant la visite dimanche au troisième tour de la FA Cup des espoirs de promotion de la Ligue 2, Morecambe (Diffusez en direct sur ESPN + à 8 h 30 HE aux États-Unis).

Des sources ont déclaré lundi à ESPN que la hiérarchie du club entendait donner plus de temps à Lampard alors qu’une liste restreinte de remplaçants avait été dressée, mais il doit changer rapidement les choses après avoir reçu six nouveaux joueurs pour un coût de plus de 220 millions de livres sterling. l’été pour remodeler l’équipe.

Lampard a mené Chelsea sur une série de 17 matchs toutes compétitions confondues sans défaite plus tôt cette saison, mais a déclaré qu’il appréciait la pression en raison de leur récente crise.

« En ce qui me concerne, je dois dire que je suis arrivé à ce poste en m’attendant à la pression et je dois dire que ma propre personnalité signifie que je suis étrangement assez étrange », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. «Vous devez probablement faire ce travail parfois, mais quand les choses vont bien, je me mets plus de pression.

« Je n’aime pas que les choses se passent bien parce que je m’inquiète de ce qui est dans le coin, je m’inquiète de la complaisance. Avec la course sans défaite, j’étais constamment sous pression avec des gens qui me disaient à quel point nous étions super.

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, espère que son équipe pourra revenir à la victoire lors de leur match en FA Cup ce week-end. Photo par Andy Rain / PA Images via Getty Images

« Maintenant, je trouve cela plus difficile dans le bon sens de mon travail parce que je peux en savoir plus sur moi-même, je peux en savoir plus sur chaque membre de l’équipe, chaque membre du personnel et cela rend mon travail plus. passionnant.

« Maintenant, bien sûr, je comprends que la pression augmente parce que je comprends les attentes d’un club comme celui-ci, mais j’aime faire ce que je fais. Je ne m’attendais jamais à une course facile dans ce travail. Je suis venu dans un grand club en Premier La Ligue et le football mondial en cours de reconstruction. Cela n’allait jamais être une course facile. Je dois donc m’attendre à ces situations. «

Lampard devrait effectuer une rotation importante ce week-end avec cinq joueurs de l’académie – Tino Livramento, Tino Anjorin, Henry Lawrence, Jude Soonsup-Bell, Lewis Bate – rejoignant l’équipe senior à l’entraînement, tandis que N’Golo Kante, Reece James et Andreas Christensen sont blessés.

Plusieurs recrues estivales, dont Kai Havertz et Timo Werner, ont sous-performé ce trimestre et les progrès de la star de l’USMNT, Christian Pulisic, ont été entravés par des problèmes persistants aux ischio-jambiers, mais Lampard a ajouté: « Je ne pense pas qu’il y ait eu une saison où j’ai joué dans ce club, pour tous les succès que nous avons eu au fil des ans, où nous n’avons pas eu de moments et de rencontres difficiles, une défaite ou une double défaite ou autre, un mauvais mois, une mauvaise période.

« Cela fait partie intégrante du fait d’être joueur. Je suis donc le premier à être positif et à être enthousiasmé par le fait … perdre des matchs est la plus grande chance de s’améliorer dans le football.

«C’est donc la plus grande chance de s’améliorer et quand vous êtes une équipe qui grandit, jeune et nouvelle avec des joueurs qui arrivent, ce sont les moments pour les tester et en faire de meilleurs joueurs.

« Je ne peux pas m’asseoir ici et dire » J’ai la conviction absolue que Kai Havertz, Timo Werner et Christian Pulisic seront des joueurs de haut niveau à mesure qu’ils atteindront et arriveront au sommet de leur carrière « .

« Si je dis que ça va être une course facile pour eux, c’est impossible dans le football. Donc je dois être celui qui leur dit ça, garde la tête haute, les fait travailler, comprend qu’une réaction est nécessaire dans les durs. des moments.

« Le reste dépend d’eux parce que les joueurs seront toujours ceux qui vous sortiront de ces moments. Ils doivent aller jouer. »