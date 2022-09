La pression est forte pour commencer à exploiter les fonds marins. Est-ce que ça vaut le coup?

Une bataille se prépare sur l’avenir du fond de l’océan qui oppose le sort de cet écosystème peu connu à la demande de l’humanité en minéraux essentiels – et une entreprise de Vancouver mène la charge.

La société des métaux (TMC), anciennement connu sous le nom de Métaux DeepGreen veut exploiter des roches de la taille d’une pomme de terre connues sous le nom de nodules polymétalliques, qui contiennent des métaux recherchés pour les véhicules électriques, les panneaux solaires et plus encore.

Ces nodules se trouvaient au fond de la mer, à environ quatre à six kilomètres sous la surface et en dehors de la juridiction de tout pays, où l’organisme de réglementation, l’Autorité internationale des fonds marins ( EST UN ), a délivré des permis d’exploration mais n’a jamais autorisé l’exploitation minière commerciale.

Malgré plus d’une décennie de discussions, l’ISA n’a pas encore créé de réglementation pour permettre l’exploitation minière en haute mer.

Mais l’année dernière, la petite nation insulaire du Pacifique de Nauru, en partenariat avec TMC, a déclenché une Disposition du traité de l’ONU appelé le règle des deux ans qui obligera l’ISA à établir des réglementations ou à autoriser “provisoirement” l’exploitation minière de toute façon dans moins d’un an – d’ici le 9 juillet 2023.

Alors que TMC et d’autres entreprises désireuses d’exploiter des mines affirment que les métaux des grands fonds sont nécessaires de toute urgence pour la transition vers une énergie propre, ceux qui s’y opposent, y compris groupes environnementaux et un trio des nations du Pacifique – disent que se déplacer trop rapidement risque de mettre en péril un écosystème du fond marin qui a mis des millénaires à se créer.

Des nodules polymétalliques sont exposés au stand de DeepGreen Metals, maintenant appelé The Metals Company, lors de la convention annuelle des prospecteurs à Toronto en 2019. (Chris Helgren/Reuters)

Une nouvelle « ère des métaux »

Le pitch derrière l’exploitation minière en haute mer est de répondre à la demande de ce que le Forum économique mondial appels une nouvelle ère, où “l’ère du pétrole touche à sa fin et une nouvelle ‘ère des métaux’ est sur le point de se lever”.

En effet, l’Agence internationale de l’énergie affirme qu’il y aura un “ augmentation énorme ” dans le besoin de minéraux comme le cobalt, le cuivre, le manganèse et le nickel. On les trouve tous dans les nodules polymétalliques.

D’ici 2024, TMC veut exploiter la zone Clarion-Clipperton (CCZ), une plaine abyssale entre Hawaï et le Mexique avec la plus forte concentration connue de nodules.

Selon les documents de l’entreprise, un véhicule télécommandé aspirerait une bouillie de nodules et de sédiments du fond marin, séparerait les nodules pour les transporter à la surface et libérerait de fins sédiments d’argile dans la colonne d’eau.

TMC appelle les nodules une “batterie dans un rocher”.

“Lorsque vous commencez à additionner l’intensité en métal de l’abandon des combustibles fossiles … nous devons rendre l’exploitation minière terrestre plus efficace, mais nous devons également explorer de nouvelles frontières”, a déclaré le PDG Gerard Barron dans un récent entretien avec Radio-Canada.

“Nous n’avons pas le luxe de dire ‘Non’ à l’océan.”

Gerard Barron, aujourd’hui PDG de The Metals Company, est vu en train de parler au président de Nauru, le baron Waqa, à sa droite immédiate, en 2018. TMC et Nauru ont un permis d’exploration de nodules polymétalliques dans la CCZ et souhaitent commencer l’exploitation minière commerciale en 2024. . (Sandy Huffaker/Associated Press)

Cependant, il y a désaccord sur la nécessité de l’exploitation minière en haute mer.

Un une analyse par l’Institute for Sustainable Futures de Sydney, en Australie, a examiné divers scénarios de décarbonisation et a découvert que la demande pouvait être satisfaite avec des sources terrestres connues et un recyclage accru.

“Le résultat est toujours le même : nous n’avons en fait pas besoin d’exploitation minière en haute mer”, a déclaré Sven Teske, professeur associé à l’Université de technologie de Sydney et directeur de recherche à l’institut.

Il pense que les efforts et l’argent seraient mieux dépensés pour améliorer le environnemental et droits humains record d’opérations sur terre que de se tourner vers la mer.

“Nous [would] détruisez le dernier environnement intact de notre planète sans raison valable.”

Qu’est-ce qu’il y a en bas ?

Cet environnement – froid, sombre et à très haute pression – semble assez étranger. Il n’y a pas beaucoup de biomasse là-bas, ce qui amène certains, dont Barron, à le comparer à un désert aride.

Mais ceux qui l’ont étudiée, comme Craig Smith, écologiste des grands fonds et professeur émérite à l’Université d’Hawaï, affirment que la CCZ est l’un des endroits les plus riches en biodiversité de l’océan abyssal.

“La plupart des espèces, 90 % d’entre elles, sont nouvelles pour la science. Chaque fois que nous déposons un échantillon, nous évoquons des espèces que les scientifiques n’ont jamais vues auparavant”, a déclaré Smith.

Une nouvelle espèce d’un nouvel ordre de cnidaires, un type d’invertébré, a été découverte à 4 100 mètres de profondeur dans la zone Clarion-Clipperton, où elle vit sur des tiges d’éponges attachées à des nodules polymétalliques. (Craig Smith et Diva Amon/Projet de base Abyssal)

Enlever les nodules, qui prennent un million d’années grandir de quelques millimètres seulement, détruirait l’habitat de toute créature qui dépend de cette partie du fond marin. Les panaches de sédiments obscurcissant l’eau et la pollution sonore sont également préoccupants.

Un article récent dans La science par Smith et ses collègues estiment qu’une exploitation minière produirait du bruit à des niveaux connus pour perturber les baleines à environ cinq kilomètres et dépasserait les niveaux de bruit ambiant jusqu’à 500 km.

Alors que Barron dit que c’est un “conte de fées” de s’attendre à une exploitation minière sans impact, il maintient que les opérations en haute mer pourraient être plus durables que celles sur terre.

Un nodule polymétallique est exposé lors d’une convention de prospection à Toronto en 2019. Chacun s’est formé au cours de millions d’années, avec des couches de métaux qui s’accumulent lentement autour de quelque chose qui a coulé au fond de la mer, comme une dent de requin. (Chris Helgren/Reuters)

L’ISA a établi des zones protégées sans exploitation minière dans la ZCC, ce qui, selon Smith, contribuera à maintenir la biodiversité dans la région. Cependant, il s’inquiète de ce qui se passerait si les 17 entreprises avec permis à explorer dans la zone ont été autorisés à exploiter immédiatement – avec du bruit parcourant de longues distances et atteignant les poissons et les baleines migratrices.

Appels au moratoire

Citant ces préoccupations, des groupes environnementaux, dont MiningWatch Canada, ont pétitionné le gouvernement canadien à appuyer un moratoire sur l’exploitation minière en eaux profondes.

“Nous devons absolument arrêter le changement climatique et le réchauffement de la planète. Mais nous devons penser à le faire de manière à ne pas nous faire passer de la poêle à frire au feu”, a déclaré Catherine Coumans, du programme Asie-Pacifique. coordonnatrice de Mining Watch Canada.

Dans un communiqué, Affaires mondiales Canada a déclaré que le gouvernement travaillait avec l’ISA sur la négociation d’une “réglementation solide sur l’exploitation minière des fonds marins, qui assurera une protection efficace de l’environnement marin et une surveillance continue des impacts environnementaux”.

Si l’exploitation minière est autorisée, Smith préférerait voir une seule opération au début, et que les scientifiques “l’étudient à fond” pour comprendre l’impact sur la CCZ des perturbations chroniques au fil des ans.

Un concombre de mer surnommé «l’écureuil gommeux» trouvé dans la zone Clarion-Clipperton. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de biomasse dans l’océan abyssal, la zone contient de nombreuses espèces que les scientifiques n’ont jamais vues auparavant. (Projet DeepCCZ)

“Je pense qu’il est important pour les humains de préserver la biodiversité dans ces habitats remarquables”, même si peu de gens en font l’expérience, a déclaré Smith.

“La plupart des gens ne verront jamais une baleine de leur vivant, mais ils aiment l’idée que ces organismes remarquables existent dans l’océan.”