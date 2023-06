La pression en Colombie-Britannique pour déplacer les maisons plutôt que de les démolir

Les partisans du levage et du déplacement des maisons vers un nouvel emplacement plutôt que de les démolir encouragent les gouvernements à rationaliser le processus de relocalisation pour aider à atteindre les objectifs de réacheminement des déchets et fournir des logements abordables dans les communautés mal desservies.

« Nous avons juste besoin que les municipalités relient les points, suppriment la bureaucratie, accélèrent … les permis pour permettre à davantage de bâtiments d’être sauvés », a déclaré Jeremy Nickel, président et chef de la direction de Nickel Bros., une entreprise familiale qui a été déménagement depuis le milieu des années 1950.

Compte tenu de l’héritage d’une entreprise comme Nickel Bros., sauver les maisons du boulet de démolition dû au développement n’est pas un nouveau concept.

L’entreprise est l’une des nombreuses en Colombie-Britannique à déménager des dizaines de maisons chaque année. Avec des valeurs immobilières à des niveaux record et des décharges étouffées par les déchets de démolition, Nickel et d’autres disent que le moment est venu d’intensifier la relocalisation des maisons.

Dans un rapport de 2020, Metro Vancouver a souligné que la relocalisation des maisons était un moyen viable de réduire les déchets de l’industrie de la démolition et de la construction. Un tiers de tous les déchets des sites d’enfouissement comme ceux de la région métropolitaine de Vancouver proviennent de ce secteur.

Deux maisons résidentielles unifamiliales à Esquimalt, en Colombie-Britannique, ont été soulevées, données et déplacées par TLA Developments à la nation Songhees en mars 2023. Les partisans affirment que le projet est un exemple de la façon dont la relocalisation des maisons peut réduire les déchets et répondre aux besoins en matière de logement. (Développements TLA)

Les partisans citent le déménagement d’une maison sur l’île de Vancouver plus tôt cette année comme un exemple modèle.

TLA Developments aurait pu démolir deux maisons unifamiliales à Esquimalt, en Colombie-Britannique, pour faire place à un immeuble en copropriété de cinq étages et 46 unités. Au lieu de cela, les maisons à ossature de bois ont été données et transférées à la Première Nation Songhees.

Le chef de la Première Nation Songhees, Ron Sam, a déclaré que l’effort fournissait des logements à sa communauté et atteignait les objectifs régionaux de réduction des déchets.

« Nous attendons avec impatience davantage de chances de travailler avec des développeurs comme TLA, en gardant les maisons viables hors de la décharge et en offrant aux familles un logement sûr, sécurisé et à long terme », a déclaré Sam à l’époque.

Les partisans disent que de tels projets de relocalisation pourraient être plus courants si les villes adoucissaient le processus.

Lighthouse, une organisation qui étudie les initiatives vertes dans le secteur du bâtiment, a récemment produit une étude sur la relocalisation des maisons en Colombie-Britannique pour identifier ce qui empêchait davantage de maisons d’être déplacées et réutilisées ailleurs au lieu d’être démolies.

L’étude indique qu’environ 3 000 maisons ont été démolies dans la région métropolitaine de Vancouver l’année dernière. Vingt pour cent d’entre eux, 600, auraient pu être déplacés.

Le coût de relocalisation d’une maison est d’environ 100 à 125 dollars par pied carré, tandis qu’une nouvelle construction peut coûter jusqu’à 450 dollars par pied carré, selon le rapport.

Appel à réduire les obstacles à la relocalisation

Le rapport Lighthouse indique que les obstacles à la relocalisation comprennent un « manque de sensibilisation de l’industrie, des régimes de permis peu favorables, des délais serrés et un mauvais alignement des incitations ».

Il demande à davantage de municipalités d’exiger que les maisons soient automatiquement évaluées pour une éventuelle relocalisation, de délivrer des permis qui donnent plus de temps pour la relocalisation des maisons avant la démolition et d’exiger des promoteurs qu’ils versent des dépôts qui sont restitués si les relocalisations sont réalisées.

Les maisons qui ne peuvent pas être déplacées doivent être évaluées pour déconstruction afin de récupérer les matériaux de construction.

« Les défis auxquels nous sommes confrontés concernent l’industrie qui se déplace très rapidement pour démolir », a déclaré Gill Yaron de Lighthouse.

« Vous acquérez un terrain, vous voulez le nettoyer rapidement, aussi vite que possible pour pouvoir construire. Il y a donc un impératif de temps. »

Joseph Dahmen, professeur d’architecture à l’Université de la Colombie-Britannique, a développé un outil en 2017 qui prévoyait que 25 % des maisons de Vancouver pourraient être démolies d’ici 2030 en raison d’une augmentation de la valeur des propriétés.

Il accueille favorablement l’appel de l’industrie pour rendre la relocalisation des maisons en Colombie-Britannique plus viable.

« Ils soulignent la nécessité pour la politique de rattraper les capacités et les capacités », a déclaré Dahmen.

Réponse municipale

Les dirigeants locaux se disent réceptifs aux changements qui aideraient à préserver les maisons grâce à la relocalisation.

La ville de Coquitlam compte 600 maisons construites dans les années 1960 dans son quartier de Burquitlam, où la valeur des propriétés a maintenant dépassé la valeur des maisons en raison de l’expansion du transport en commun dans la région et d’un désir de développer des habitations à logements multiples.

Craig Hodge, un conseiller municipal de Coquitlam, a déclaré que son conseil s’efforçait de déplacer ces maisons plutôt que de les démolir, une poignée d’entre elles devant déjà être relocalisées par Nickel Bros. le mois prochain.

« Nous devons juste abandonner cette idée que nous allons écraser et emporter des maisons », a déclaré Hodge. « Cela devrait être la dernière option, pas la première option lorsque nous envisageons un réaménagement. »

Une foule se rassemble à Vancouver sur la West 37th Avenue en 2012 pour regarder cette maison être déplacée de son emplacement d’origine vers un site sur Horne Street à Unions Bay sur l’île de Vancouver. (Nickel Frères)

Hodge, qui siège à un comité régional zéro déchet et préside le Conseil national zéro déchet, a fait déplacer une maison sur sa propriété de l’île de Vancouver à l’arrière du site, plutôt que de la démolir, pour faire place à une nouvelle construction.

Il prévoit de louer la maison relocalisée, qui a été déplacée avec les meubles encore à l’intérieur.

« Cela m’a prouvé que cela pouvait être fait », a-t-il déclaré.

« Nous avons sauvé la maison et nous avons créé des locations… dans une communauté qui manque de locations, ce qui en Colombie-Britannique est à peu près toutes les communautés. »

Hodge dit que le conseil de Coquitlam fait travailler ses services d’ingénierie et de planification pour élaborer des politiques plus conviviales pour la relocalisation des maisons.

Les exemples incluent l’autorisation de permis de démolition en plusieurs phases qui permettraient de soulever des maisons avant que le permis de démolition final ne soit délivré.

Hodge et d’autres ont déclaré que la province a également un rôle à jouer dans la modification potentielle du code du bâtiment de la Colombie-Britannique afin de permettre aux maisons plus anciennes d’être déplacées plus facilement vers de nouvelles fondations à de nouveaux endroits.