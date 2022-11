La pression du Canada pour « braconner » les infirmières de l’étranger alimente les craintes de pénuries dans les pays en développement

Alors que le Canada et d’autres pays riches se bousculent pour embaucher des infirmières à l’étranger, on craint de plus en plus que l’exode des travailleurs de la santé des pays en développement ne pousse leurs systèmes médicaux tendus vers un point de crise.

Le gouvernement fédéral et les provinces dépensent des millions de dollars pour tenter d’attirer des infirmières formées à l’étranger au Canada – avec des campagnes d’embauche à l’étranger, des voies d’immigration prioritaires et des subventions monétaires aux infirmières individuelles.

Mais le Canada est fortement concurrencé par l’Europe, les États-Unis et d’autres pays qui organisent également des campagnes de recrutement agressives vantant les salaires élevés et les possibilités d’immigration : les travailleurs de la santé peuvent obtenir visas britanniques bon marchétandis que l’État australien de Victoria propose “forfaits de déménagement” pour les infirmières étrangères, équivalant à 11 670 $ CAN.

“Nous avons constaté une augmentation significative du recrutement international d’infirmières depuis le début de cette année, principalement tirée par probablement six ou sept pays à revenu élevé”, a déclaré Howard Catton, directeur général du Conseil international des infirmières (CII). nommer le Canada comme l’un de ces pays.

“[They’re] pressés de trouver une solution rapide à leur propre pénurie d’infirmières, parce qu’ils n’ont pas suffisamment investi dans la formation de leurs propres infirmières et parce que les infirmières qu’ils ont, dans de nombreux cas, sont épuisées et épuisées.

REGARDER | Les pays en développement craignent une crise des personnels de santé due à l’exode des infirmières : La ruée vers les infirmières étrangères laisse les pays en développement risquer un “effondrement des soins de santé” Howard Catton, directeur général du Conseil international des infirmières, affirme que le Canada fait partie des pays qui se précipitent pour embaucher des infirmières de l’étranger comme solution rapide, après avoir échoué à former et à retenir suffisamment de leurs propres infirmières.

Les pays craignent de perdre des infirmières spécialisées

Au début de la pandémie, un rapport conjoint du CII et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre les pays riches qui attaquent la main-d’œuvre infirmière des pays en développement pour compenser leur propre incapacité à former et à retenir le personnel de santé dont ils ont besoin.

À l’époque, les Amériques comptaient environ 83 infirmières pour 10 000 habitants, tandis qu’en Afrique, il y avait moins de neuf infirmières pour 10 000 habitants, selon le rapport.

Deux ans et demi et une pandémie mondiale plus tard, Catton affirme que la situation n’a fait qu’empirer pour les pays à faible revenu qui luttent pour conserver leurs travailleurs de la santé alors que les pays riches intensifient leurs campagnes de recrutement.

Ces pays craignent beaucoup de perdre des infirmières expérimentées dotées de compétences spécialisées – comme des infirmières en soins intensifs ou des infirmières spécialisées dans le cancer, a-t-il déclaré à CBC News dans une interview depuis Genève.

“Vous pourriez ne perdre qu’une ou deux infirmières spécialisées, mais cela peut signifier que le service n’existe plus.”

Poussée du Canada à embaucher à l’étranger

Au Canada, les travailleurs de la santé formés à l’étranger représentent environ neuf pour cent des infirmières et 26 pour cent des médecins. Au cours de la dernière année, les provinces ont déployé un méli-mélo d’incitatifs destinés à recruter davantage, notamment flux d’immigration ciblés.

Terre-Neuve-et-Labrador a établi un bureau de recrutement en Indela Saskatchewan tiendra un salon de l’emploi dans le domaine de la santé aux Philippines plus tard ce mois-ci, et la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, le Québec et le Manitoba offrent tous des milliers de dollars pour couvrir les licences des infirmières internationales et d’autres coûts, qui peuvent inclure frais de garde d’enfants, de transport et de subsistance.

Perpetual Ofori-Ampofo, présidente de la Ghana Registered Nurses and Midwives Association, dit qu’elle ne reproche pas aux infirmières de son pays d’avoir déménagé à l’étranger pour un salaire plus élevé et plus d’opportunités de carrière, mais dit que les pays les plus riches devraient adopter une approche plus éthique de leur recrutement international . (Facebook/Perpetual Ofori-Ampofo)

Ces types d’incitations sont difficiles à refuser pour les infirmières des pays en développement.

“Si nous repoussons plus de nos [nursing] professionnelles, alors très bientôt… nous n’en aurons pas assez pour prendre soin de nous », déclare Perpetual Ofori-Ampofo, présidente de l’Association des infirmières et sages-femmes agréées du Ghana.

Le Ghana compte environ 44 000 infirmières pour s’occuper de sa population de 31 millions d’habitants, un nombre juste supérieur à la moyenne africaine. Et un salaire bas signifie “quelques-uns vivent au jour le jour”, a-t-elle déclaré.

“C’est beaucoup, beaucoup mieux pour eux de voyager et de travailler à l’étranger que de rester ici”, a déclaré Ofori-Ampofo, notant que ces travailleurs pourraient être mieux lotis au Canada, où ils reçoivent des chèques de paie réguliers et la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires.

Les accords bilatéraux une approche plus éthique

Cependant, Ofori-Ampofo souhaite voir des pays riches comme le Canada adopter une approche plus éthique du recrutement à l’étranger.

Au lieu de cibler des infirmières individuelles par le biais d’agences de recrutement qui ne servent peut-être pas leurs intérêts, elle dit que les gouvernements devraient conclure des accords bilatéraux avec les pays d’où viennent les infirmières. une approche que l’OMS approuve également.

Le Ghana a récemment commencé à déployer des infirmières à la Barbade dans le cadre d’un accord bilatéral qui a vu environ 240 infirmières envoyées sur l’île pour des mandats de deux ans.

De tels accords permettent aux infirmières de quitter leur pays d’origine en toute sécurité, sachant que leurs salaires et autres conditions d’emploi sont clairement définis avant leur arrivée, a-t-elle déclaré.

Des infirmières sont vues dans un centre de vaccination au volant à Melbourne, en Australie, en août 2021. Melbourne est la capitale de l’État de Victoria, qui offre aux infirmières étrangères des “forfaits de réinstallation” équivalant à 11 670 $ CAN. (Darrian Traynor/Getty Images)

Ofori-Ampofo et Catton affirment que les pays les plus riches devraient également faire plus pour redonner aux pays où ils recrutent.

“J’entends beaucoup de [recruiting] pays qui disent “Écoutez, nous voulons partager les connaissances, et il y aura des opportunités pour les gens d’apprendre et de partager à la suite de la migration”, et c’est vrai, mais j’aimerais que nous soyons plus ambitieux, plus précis dans termes de ce que nous allons faire », a déclaré Catton.

Il a suggéré, par exemple, que des pays comme le Canada pourraient donner de l’argent pour construire des écoles d’infirmières ou aider à payer pour former la main-d’œuvre infirmière dans les pays en développement.

Le gouvernement fédéral du Canada n’a conclu aucun accord bilatéral avec d’autres pays pour le recrutement international de travailleurs de la santé, car les provinces et les territoires étaient responsables de ce travail, a déclaré Santé Canada.

L’agence a noté que le gouvernement fédéral finance des programmes d’éducation pour les travailleurs de la santé dans les pays en développement, y compris un programme de soins infirmiers pédiatriques au Ghana dirigé par l’hôpital SickKids de Toronto.

Howard Catton, PDG du Conseil international des infirmières, photographié à Genève en mars 2020, s’inquiète du fait que les pays riches considèrent le recrutement international comme une solution rapide aux problèmes de formation et de rétention des infirmières. (Cécile Mantovani/Reuters)

“Un gâchis total”

Les experts voient un autre défaut majeur dans le recrutement international du Canada : des milliers de travailleurs de la santé étrangers qui viennent ici ne finissent pas par travailler dans leur profession — potentiellement jusqu’à 47 pour cent.

Certains migrent uniquement pour découvrir leurs qualifications et leurs compétences linguistiques ne répondent pas aux exigences du Canadatandis que pour d’autres, des processus d’autorisation et d’enregistrement longs et coûteux peuvent retarder leur capacité à travailler dans leur domaine, parfois pendant des années.

«Nous braconnons les gens, mais nous le faisons très mal», a déclaré le professeur Arthur Sweetman, titulaire de la chaire de recherche de l’Ontario en ressources humaines en santé à l’Université McMaster à Hamilton.

Sweetman dit que les agences de recrutement privées font partie du problème parce qu’elles font venir des travailleurs au Canada sans s’assurer qu’ils ont les bonnes compétences pour pouvoir travailler dans leur domaine médical.

Une infirmière se prépare à voir un patient des soins intensifs à l’hôpital Humber River de Toronto en janvier. Les organisations internationales de la santé exhortent les pays riches à faire davantage pour former et retenir leurs propres infirmières et à trouver des moyens concrets de soutenir le personnel de santé des pays en développement. (Evan Mitsui/CBC)

« C’est le pire des deux mondes : nous n’en profitons pas, le pays source n’en profite pas. Personne n’en profite. C’est un gâchis complet.

Cette année budget du gouvernement fédéral inclus un financement pour aider des milliers de travailleurs de la santé formés à l’étranger à faire reconnaître leurs titres de compétences étrangers et à trouver des emplois dans leur domaine médical chaque année.

Espace pour une meilleure coordination

Bien que le gouvernement fédéral et certaines provinces aient annoncé nouvelles mesures Pour aider les infirmières formées à l’étranger à obtenir leur permis et leur inscription plus rapidement, Mme Sweetman affirme que les différents paliers de gouvernement devraient également coordonner leurs efforts de recrutement.

“L’un des problèmes est que [immigration] la sélection est faite par le gouvernement fédéral, et l’emploi dans le secteur de la santé est presque toujours fait par les gouvernements provinciaux. »

Les travailleurs de la santé britanniques protestent à Londres contre les conditions de rémunération et le traitement du personnel migrant par le National Health Service en août 2020. Le Royaume-Uni est l’un des nombreux pays riches qui tentent d’attirer les travailleurs de la santé internationaux. (Peter Summers/Getty Images)

Dans un communiqué, Santé Canada se dit favorable à un “dialogue ouvert” avec différents niveaux de gouvernement, les travailleurs de la santé et d’autres sur les moyens de remédier aux pénuries de travailleurs de la santé et d’assurer un recrutement international éthique.

L’agence a déclaré qu’elle encourageait les efforts alignés sur le code de pratique de l’OMS sur le recrutement international, qui exhorte les pays à ne pas recruter activement à partir d’un “liste rouge” des pays les plus à court de personnel au monde, dont le Ghana.

Cependant, seul le Royaume-Uni a embauché des milliers de travailleurs des pays figurant sur la liste rouge ces dernières années.

Un porte-parole de l’OMS a déclaré à CBC News qu’un groupe consultatif d’experts examinait actuellement si quelque chose de plus pouvait être fait pour protéger les pays en développement contre les efforts de recrutement contraires à l’éthique, avec plus de détails qui devraient être annoncés avant la fin janvier.