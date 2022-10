La pression des étudiants pour la terre et la conservation de l’eau donne un rapport détaillé – Shaw Local

Dans le cadre d’un cours de discours au lycée en 1997, j’ai fait circuler une pétition pour changer la danse officielle de l’État de la danse carrée au bunny hop.

En revanche, des élèves de l’école secondaire Pontiac beaucoup plus sincères ont rédigé une proposition qui a finalement donné naissance au groupe de travail sur la conservation 30 by 30 de l’Illinois. Après approbation bipartite de la langage statutaire et une signature de gouverneur, le groupe de travail de 24 membres a vu le jour en août 2021.

Le ministère des Ressources naturelles a affiché le rapport du groupe Rapport final de 103 pages Mercredi, une quantité stupéfiante d’informations tirées de plusieurs réunions publiques, toutes visant à conserver 30% des terres et des eaux de l’Illinois d’ici 2030.

Scott T. Holland est un ancien rédacteur en chef adjoint du Times qui continue de contribuer sa chronique ainsi que son aide à l’édition et à la rédaction. Il peut être contacté à scotth@mywebtimes.com, facebook.com/salmagundi ou twitter.com/sth749.

Selon le résumé analytique, l’idée découle d’études scientifiques sur la perte de biodiversité et le changement climatique, la référence de 2030 étant considérée comme “un objectif intermédiaire pour atteindre des jalons plus larges en matière de protection des terres et de l’eau et du climat d’ici 2050”.

Mis à part les sentiments concernant l’objectif ou s’il pourrait être pratique, le rapport regorge d’informations utiles : à l’heure actuelle, près de 75 % des terres de l’Illinois ont une sorte d’utilisation agricole. Environ 4,2% sont sous la propriété ou la servitude permanente du gouvernement, tandis qu’environ autant sont inscrits à des programmes gouvernementaux tels que la loi sur le développement forestier de l’État et le programme fédéral de réserves de conservation. La différence entre le statu quo et l’objectif de 2030 est de 9 millions d’acres, essentiellement la région du New Jersey.

Pour lire le rapport et accéder à des ressources supplémentaires, visitez tinyurl.com/DNR30by30. Si l’une de ces recommandations devient de futures propositions législatives, à l’exception de celles qui s’alignent sur la déclaration du rapport envisageant un Illinois :

« Là où le paysage préserve les espèces indigènes, est résilient au changement climatique et offre un accès équitable aux avantages de la nature à tous les résidents ;

«Où les habitants de l’Illinois vivent et travaillent dans des communautés sûres et saines avec des économies dynamiques, ont un accès local équitable aux espaces ouverts et vivent dans une relation durable avec la nature; et

“Où les propriétaires fonciers privés adoptent régulièrement des mesures de conservation volontaires qui soutiennent les communautés végétales et animales indigènes de l’Illinois, atténuent le changement climatique et soutiennent les activités récréatives et économiques dans tout l’État.”

Je suis toujours un peu sérieux à propos de cette histoire de bunny hop, mais même en allant aussi loin que ce groupe de travail et ce rapport, les étudiants du Pontiac ont eu un impact légitime sur leur état. Bien fait.

MUSÉE MENTION : J’ai invité les lecteurs à partager leur musée préféré de l’Illinois. De Robert Kosin :

« Le musée du chemin de fer de l’Illinois à Union, où l’histoire de l’Illinois est réunie en taille réelle, accessible et représentative de ce que l’on voit encore voyager à travers l’État. Avant les avions à O’Hare, la charrue McCormick et même le seau à lait O’Leary, l’Illinois Central traversait l’Illinois comme il le fait aujourd’hui. Peut-être une meilleure description, une histoire vivante.

Veuillez envoyer vos favoris par e-mail. Réponses imprimées selon l’espace disponible.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.