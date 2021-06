La pression des États-Unis pour étendre l’ouverture de l’aide transfrontalière vise à approvisionner les groupes terroristes et à prolonger la guerre – FM syrien à RT

Les États-Unis se battent dur pour maintenir ouvert le passage de la frontière turque à Idlib en Syrie, car cela leur permet de fournir des armes aux terroristes sous prétexte de fournir de l’aide, a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad à RT.

Une impasse diplomatique est en cours alors que le mandat de sept ans de l’ONU pour maintenir ouvert le point de passage de Bab al-Hawa entre la Turquie et le nord de la Syrie expire en juillet. Les États-Unis et leurs alliés, dont la Turquie, qui a une présence militaire à Idlib et entretient des contacts avec les groupes armés locaux, font pression pour que le terminal reste opérationnel pendant au moins un an, citant des inquiétudes concernant les civils dans le dernier bastion terroriste du pays . Mais le principal allié de la Syrie, la Russie, menace d’opposer son veto à la résolution pertinente du Conseil de sécurité de l’ONU, insistant pour que toute l’aide à la population passe par Damas.

S’adressant à RT, Mekdad a déclaré que la politique de Washington en matière d’aide transfrontalière était « pure hypocrisie ». Leurs efforts pour maintenir le passage à niveau opérationnel ne sont que « une autre tentative d’aider les groupes terroristes et de leur fournir tout le matériel nécessaire pour prolonger la guerre terroriste contre la Syrie », qui dure depuis 2011.

Les activités transfrontalières des États-Unis et de la Turquie sont un « violation directe de la souveraineté de notre pays », Mekdad a déclaré, affirmant que des armes étaient envoyées aux militants dans le cadre de cette « la soi-disant assistance humanitaire ». Il a souligné la présence à Idlib de Jabhat al-Nosra, une branche d’Al-Qaïda et un groupe terroriste désigné par l’ONU.

Mekdad a également critiqué les sanctions américaines contre la Syrie. « Si les pays occidentaux font vraiment attention aux citoyens syriens, ils devraient lever leurs sanctions… », dit-il, ajoutant qu’ils « ne nous permettent même pas d’importer des instruments médicaux, sans parler des aliments et autres matériaux nécessaires. » Les « mesures coercitives unilatérales » par les États-Unis et d’autres pays occidentaux « tuent le peuple syrien » et quelque 95% de la population en est affectée, a ajouté Mekdad.

Vendredi, le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, Joey Hood, a déclaré que Washington maintiendrait un « présence militaire limitée » dans l’enclave méridionale d’At Tanf et dans le nord-est de la Syrie afin de contrer l’État islamique (EI, anciennement ISIS) et de soutenir leurs alliés de la milice des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes.

Mais le plus haut diplomate syrien a réitéré la demande de Damas pour que quelque 900 soldats américains se retirent enfin du pays.

« [The US] doivent arrêter leur atteinte à l’intégrité territoriale de la Syrie parce qu’ils entrent illégalement en Syrie… ils doivent arrêter de voler du pétrole syrien, du blé syrien et d’autres biens syriens », Mekdad a poursuivi, ajoutant que sans le soutien américain, « Daech aurait été éliminé il y a longtemps. »

Mekdad a également déclaré que Damas attendait avec impatience la reprise des pourparlers le mois prochain à Nur-Sultan, au Kazakhstan, en vue d’un accord de paix syrien.

Le format dit Astana – négocié par la Russie, la Turquie et l’Iran – est « le mécanisme le plus efficace » pour trouver des solutions à la crise, étant donné que les négociations sont suivies par le gouvernement syrien, l’opposition et les acteurs internationaux qui soutiennent chacune des parties.

« Les développements positifs les plus récents en Syrie ont prouvé que le format Astana est le meilleur format pour trouver un règlement politique à la crise », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

