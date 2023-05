La pression de Sunak pour une réforme des tribunaux européens sur les vols au Rwanda est repoussée

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le plan de Rishi Sunak visant à pousser ses collègues dirigeants à modifier les règles de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) bloquant les vols d’expulsion du Rwanda a été porté un coup dur alors que les dirigeants du sommet ont rejeté l’idée d’une réforme.

Le Premier ministre tient à ce que le tribunal de Strasbourg – qui est supervisé par le Conseil de l’Europe – modifie ses règles afin que son gouvernement puisse envoyer des demandeurs d’asile déboutés dans ce pays d’Afrique centrale.

Mais le ministre islandais des Affaires étrangères a déclaré que le sommet du Conseil de l’Europe de cette semaine à Reykjavik ne serait pas utilisé pour réformer le type d’ordonnances qui ont empêché le premier vol d’expulsion de décoller l’année dernière.

Le Premier ministre devrait faire appel directement au président de l’EHRC mardi, mais l’Islandais Thordis Gylfadottir a laissé entendre que le Conseil n’était pas favorable à la réforme et voulait faire respecter les lois existantes sur les droits de l’homme.

« Les dirigeants réaffirment leur engagement envers le système commun de protection des droits de l’homme et en particulier, le tribunal est la pierre angulaire de notre système de protection », a déclaré Mme Gylfadottir à BBC Radio 4. Monde à un programme.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : « Mais les deux prochains jours, le temps dont nous disposons, nous ne l’utilisons pas pour réformer certains articles au tribunal ».

Pressée de savoir s’il y aurait des discussions sur l’appel de M. Sunak à des réformes du fonctionnement des injonctions, Mme Gylfadottir a déclaré: « Je pense qu’il y aura une discussion à ce sujet, mais il n’y aura pas, je pense, de véritable résultat concret sur la réforme de certains articles. .”

Cependant, M. Sunak devrait s’entretenir en tête-à-tête avec Síofra O’Leary, présidente de l’EHCR, au sujet de sa volonté de réformer la règle 39, qui permet à un juge du tribunal de Strasbourg d’imposer une injonction en attendant la suite de la procédure.

Le gouvernement Sunak souhaite un seuil plus élevé pour les demandeurs souhaitant obtenir une injonction en vertu de la règle 39 contre l’expulsion. Il est également entendu qu’il recherche des changements afin que le gouvernement britannique puisse offrir une représentation légale contre les injonctions et permettre leur réexamen.

Rishi Sunak s’est engagé à « arrêter les bateaux » (Rotation WPA)

Downing Street a minimisé l’idée d’une percée lors des pourparlers – malgré l’affirmation de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman en mars selon laquelle elle était « encouragée » par des pourparlers « constructifs » avec le tribunal de Strasbourg pour réviser les injonctions.

La CEDH – qui n’a pas voulu commenter les discussions de M. Sunak avec le président islandais – a déclaré en mars que le tribunal procédait à un examen des procédures de traitement des mesures provisoires.

Mais la cour de Strasbourg a souligné qu’elle n’était « pas liée à une affaire individuelle ou à la position sur les mesures provisoires de l’un des 46 États membres ».

Le Premier ministre prévoit également de dire à ses collègues dirigeants du sommet du Conseil de l’Europe de 46 membres que le système de migration internationale ne fonctionne pas, alors qu’il tente de tenir sa promesse d' »arrêter les bateaux » dans la Manche.

Suella Braverman a déclaré lors de son voyage au Rwanda qu’elle avait été « encouragée » par les discussions avec l’EHCR à Strasbourg (fil de sonorisation)

M. Sunak rencontrera également la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte en marge de la réunion de mardi.

Mais le ministre islandais des Affaires étrangères a déclaré que la conférence de cette semaine « ne mettra pas beaucoup l’accent sur la migration ».

Mme Gylfadottir a déclaré: «Ce sommet n’est pas très axé là-dessus. Le plus grand objectif est, bien sûr, l’Ukraine, puis d’autres questions telles que l’IA et l’environnement et d’autres choses… Mais je suis d’accord que[l’immigrationestunproblèmepourl’EuropeEtbiensûrcesystèmedoitévolueraveclesdéfisauxquelsnoussommesconfrontés[immigrationisanissueforEuropeAndofcoursethatsystemhastodevelopwiththechallengesthatweface”

Pendant ce temps, Downing Street a démenti une accusation de l’ancien chef du Brexit Party, Nigel Farage, selon laquelle la sortie britannique de l’UE « a échoué ».

M. Farage a déclaré à la BBC Newsnight: « Nous n’avons pas livré sur les frontières, nous n’avons pas livré sur le Brexit, les conservateurs nous ont très mal laissé tomber. »

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak était d’accord avec les sentiments de M. Farage, le porte-parole officiel du Premier ministre a répondu: « Non – je pense que le Premier ministre a parlé des avantages du Brexit à plusieurs reprises », avant de souligner les subventions agricoles post-Brexit et l’édition de gènes. réformes.

Cela survient alors que le secrétaire aux Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré à ses pairs qu’il n’y aurait pas de renégociation de l’accord-cadre de Windsor conclu avec l’UE pour résoudre la dispute sur le protocole d’Irlande du Nord.

M. Cleverly a également déclaré qu’il était « inconcevable » que le gouvernement ignore l’élément de frein Stormont de l’accord, qui permet aux politiciens de la province d’avoir leur mot à dire sur les modifications de la réglementation commerciale, s’il était déclenché par l’Assemblée d’Irlande du Nord.

Comparaissant devant le sous-comité du protocole de Lords, M. Cleverly a déclaré que l’accord avait été conclu parce que les deux parties avaient accepté un « degré de risque théorique ».