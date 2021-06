La pression de Rudy Giuliani sur l’Ukraine pour Trump entendue dans l’enregistrement de CNN

WASHINGTON – Rudy Giuliani, l’avocat personnel de l’ancien président Donald Trump, a fait pression à plusieurs reprises sur le gouvernement ukrainien pour qu’il enquête sur le démocrate Joe Biden lors d’un appel téléphonique de 40 minutes en 2019, selon un enregistrement audio obtenu par CNN.

Lors de l’appel avec le diplomate américain Kurt Volker et Andriy Yermak, conseiller principal du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Giuliani peut être entendu demander une enquête sur Biden, qui a renversé Trump lors des élections de 2020.

Giuliani a déclaré qu’une annonce publique « purifierait très bien l’air » et permettrait une éventuelle rencontre entre Zelensky et Trump.

« Et je pense que cela me permettrait de venir et de me permettre, je pense, de parler au président (Trump) pour voir ce que je peux faire pour m’assurer que tous les malentendus sont mis de côté », a déclaré Giuliani. sur l’enregistrement. « Je pense un peu que cela pourrait être une bonne chose pour avoir une bien meilleure relation. »

Le témoignage du Congrès lors de la première destitution de Trump a expliqué en détail comment il a demandé l’enquête sur le rival démocrate qui l’a finalement battu aux élections de 2020. Trump a demandé une enquête sur Biden et son fils, Hunter, en refusant l’aide militaire à un allié alors que l’Ukraine était assiégée par la Russie.

« Tout ce dont nous avons besoin du président [Zelensky] c’est-à-dire: « Je vais charger un procureur honnête, il va enquêter et déterrer les preuves qui existent actuellement et y a-t-il d’autres preuves sur l’implication des élections de 2016″, puis l’affaire Biden doit être exécutée « Quelqu’un en Ukraine doit prendre ça au sérieux. »

Le cœur de la première destitution de Trump était son propre appel résumé avec Zelensky en juillet 2019, lorsqu’il a exhorté le président ukrainien « à nous rendre service » en enquêtant sur Biden et son fils, Hunter, dont la nomination au conseil d’administration d’une société énergétique ukrainienne, Burisma, avait fait l’objet d’une allégation de corruption.

Aucun complot n’a été trouvé et aucune accusation n’a été déposée.

Trump a insisté sur le fait que son appel était « parfait », mais les démocrates de la Chambre l’ont accusé d’essayer d’exercer le pouvoir de son bureau pour enquêter sur un rival politique.

La Chambre a destitué Trump pour abus de pouvoir et entrave au Congrès. Mais le Sénat a acquitté Trump.

L’enregistrement de Giuliani révèle l’étendue de la pression qu’il a exercée dans le cadre de cette campagne.

Giuliani fait l’objet d’une enquête pénale pour son rôle dans les pourparlers diplomatiques privés, au cours desquels des responsables du département d’État américain ont reçu l’ordre de s’en remettre à lui dans les relations avec l’Ukraine, selon un témoignage du Congrès. Deux de ses contacts, Lev Parnas et Igor Fruman, font face à des accusations sans rapport avec la campagne.

Le FBI a perquisitionné l’appartement de Giuliani à Manhattan en avril et a saisi jusqu’à huit appareils électroniques personnels.

Giulani a nié tout acte répréhensible.

Gordon Sondland, ambassadeur de Trump auprès de l’Union européenne, a déclaré lors de l’enquête de destitution qu’il y avait une « contrepartie » selon laquelle l’Ukraine recevrait une aide militaire en réponse à l’enquête sur Biden.

Trump a déclaré à propos de Sondland: « Je ne le connais pas très bien. »

Sondland a poursuivi le ministère de la Justice et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo le mois dernier pour 1,8 million de dollars pour ses frais juridiques au cours de l’enquête.

Les révélations sur l’appel de Giuliani surviennent alors que Biden se prépare à rencontrer le 16 juin le président russe Vladimir Poutine.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, a déclaré lundi que Biden avait invité Zelensky à la Maison Blanche en juillet.

« Je suis venu dans cette salle de briefing depuis le bureau ovale où le président Biden était au téléphone avec le président Zelensky d’Ukraine », a déclaré Sullivan. « Ils ont eu l’occasion de parler assez longuement de tous les problèmes de la relation américano-ukrainienne . Et le président Biden a pu dire au président Zelensky qu’il défendra fermement la souveraineté, l’intégrité territoriale et les aspirations de l’Ukraine à mesure que nous avançons. »