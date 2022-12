La pression de l’eau «fluctue» à Jackson par temps glacial

JACKSON, Mississippi (AP) – Des responsables de Jackson, Mississippi, ont déclaré que le système d’approvisionnement en eau de la ville, qui s’était partiellement effondré fin août, subissait une pression “fluctuante” samedi après-midi au milieu de températures glaciales.

“Nos deux usines d’eau fonctionnent, donc les équipes travaillent maintenant pour déterminer ce qui cause la fluctuation”, a déclaré Melissa Payne, porte-parole de la ville, dans un communiqué de presse. “Alors que les équipages s’efforcent de stabiliser les choses, les températures glaciales entravent leurs efforts.”

Certains habitants de la capitale du Mississippi pourraient temporairement subir une faible pression d’eau, ont averti des responsables. Avant «l’explosion arctique» qui a apporté de l’air dangereusement froid à Jackson, le maire Chokwe Antar Lumumba a averti que le système de distribution d’eau de la ville restait une «énorme vulnérabilité».

“Nous ne sommes pas en mesure de promettre que des températures arctiques soutenues n’auront pas d’impact sur le système d’approvisionnement en eau et les autres infrastructures”, a déclaré Lumumba lors d’une conférence de presse lundi. “Nous allons nous préparer au pire, mais prions pour le meilleur.”

Le potentiel de perturbations supplémentaires du système d’approvisionnement en eau de Jackson survient quelques mois seulement après que la ville d’environ 150 000 habitants a perdu de l’eau fin août.

Le système d’approvisionnement en eau est tombé en crise après que des inondations ont exacerbé des problèmes de longue date dans l’une des deux usines de traitement des eaux. La plupart des habitants de Jackson ont perdu l’eau courante pendant plusieurs jours et les gens ont dû faire la queue pour avoir de l’eau pour boire, cuisiner, se laver et tirer la chasse d’eau.

En février 2021, des dizaines de milliers d’habitants de Jackson se sont retrouvés sans eau courante pendant des jours après le gel des tuyaux. Les températures à Jackson pendant le week-end de vacances reflètent celles que la ville a connues pendant la vague de froid de 2021.

Dans une annonce publiée sur les réseaux sociaux, la branche de Jackson du National Weather Service a écrit que la température élevée de vendredi de 24 degrés Fahrenheit (moins 4 degrés Celsius) dans la ville correspond à la deuxième température la plus froide pour la date fixée en 1963. anormale cette masse d’air », lit-on dans l’annonce.

Le maximum de samedi devrait être de 1 à 3 degrés au-dessus du point de congélation, selon le National Weather Service.

Les conditions de gel sont arrivées alors qu’une tempête hivernale a coupé l’électricité de centaines de milliers de foyers et d’entreprises et a perturbé les plans de voyage à travers les États-Unis samedi.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press