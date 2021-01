La pression de Covid sur les hôpitaux devrait se poursuivre même après que les vaccins aient fait baisser le taux de mortalité, prévient Matt Hancock

Les hôpitaux devraient continuer à faire face à un nombre élevé de cas de coronavirus même après que la vaccination d’un grand nombre de personnes âgées commence à faire baisser les taux de mortalité, a averti le secrétaire à la Santé, Matt Hancock.

Donnant des preuves au Comité de la santé de la Chambre des communes, M. Hancock a également déclaré qu’il pourrait être nécessaire de revacciner les gens aussi souvent que tous les six mois pour maintenir la protection contre le virus.

Le commentaire de M. Hancock soulève le spectre que les restrictions de verrouillage pour alléger la pression sur le NHS pourraient devoir rester en place pendant un certain temps au-delà de la date de la mi-février, lorsque le gouvernement vise à offrir des coups à tous les groupes les plus à risque du Royaume-Uni.

Il est intervenu au milieu d’avertissements selon lesquels les hôpitaux de Londres pourraient manquer de près de 2000 lits en quinze jours en raison du nombre croissant de patients atteints de Covid-19. Alors que la pression sur le NHS est la plus intense dans la capitale, les derniers chiffres ont montré un record de 30370 patients atteints de coronavirus à l’hôpital, dont 2821 sous ventilation.

Le gouvernement s’est fixé pour objectif d’offrir des vaccins à tous les plus de 70 ans, aux résidents des maisons de soins pour personnes âgées, au personnel de santé et de soins de première ligne et aux personnes cliniquement extrêmement vulnérables d’ici le 15 février – soit un total d’environ 13 millions de personnes, soit 85% des ceux qui risquent de mourir de Covid.

Mais M. Hancock a déclaré au comité que même s’il était «aussi confiant que possible» que la campagne de piqûres réduira le taux de mortalité par rapport au niveau quotidien actuel de plus de 1 100, les hospitalisations seront plus lentes à baisser.

«La raison en est que les personnes légèrement plus jeunes passent plus longtemps à l’hôpital, souvent parce qu’elles survivent alors qu’une personne très âgée et fragile risque de ne pas survivre aussi longtemps», a déclaré M. Hancock au comité.

«Je m’attendrais à une baisse des hospitalisations, mais je m’attendrais à voir le nombre de décès diminuer plus rapidement, en raison de la façon dont nous avons adopté une approche très ciblée dans le déploiement du vaccin, pour vacciner en premier les plus vulnérables – c’est-à-dire le plus de 80 ans et les résidents des maisons de soins et le personnel du NHS et des maisons de soins qui s’occupent d’eux.

Le délai moyen entre l’hospitalisation et le décès des patients décédés du coronavirus au Royaume-Uni est d’environ sept jours. Mais les patients gravement malades qui ne succombent pas au virus peuvent passer beaucoup plus de temps à être hospitalisés pour combattre la maladie.

Les hôpitaux du nord de l’Angleterre s’occupent toujours des patients admis pendant le pic de cas de la région à l’automne.

Le secrétaire à la Santé a refusé de fixer un chiffre sur la baisse du nombre d’hospitalisations pour déclencher un assouplissement du verrouillage national ordonné lundi par Boris Johnson. Mais il a précisé que les hospitalisations et les décès devraient baisser pour alléger les restrictions.

«Je ne veux pas le faire de cette façon, et la raison est double», a-t-il déclaré aux députés. «Premièrement, nous avons défini les conditions dans lesquelles nous allons examiner l’assouplissement des restrictions, à savoir qu’il n’y a pas d’autre nouvelle variante majeure qui cause des difficultés avec la maladie, que le programme de vaccination fonctionne et que le nombre des hospitalisations et des décès est en baisse.

«Mais je n’ai pas un nombre fixe de l’un de ces quatre dans ma tête. Nous n’avons pas de seuils fixes dessus, mais vous pouvez voir la direction du voyage. «

M. Hancock a déclaré que, comme pour la grippe, Covid-19 peut revenir sur une base saisonnière sous des formes légèrement différentes, nécessitant des ajustements du vaccin pour le garder sous contrôle.

«Il ne fait aucun doute que les vaccins et les tests seront toujours au programme l’année prochaine», a-t-il déclaré au comité.

«Nous aurons besoin à la fois des tests de surveillance pour être en mesure de comprendre où se trouve le virus et nous aurons besoin de tests pour les personnes qui présentent des symptômes, de la même manière que vous faites des tests pour toutes sortes d’autres choses.»

Concernant les vaccins, M. Hancock a déclaré: «Je prévois que nous devrons probablement revacciner parce que nous ne connaissons pas la longévité de la protection contre ces vaccins.