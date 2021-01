Frank Lampard a déclaré que son statut légendaire «ne durerait pas cinq minutes» si les choses commençaient à se désagréger à Chelsea.

Malheureusement, il semble que nous soyons déjà loin de ce point, les fans de Chelsea perdant rapidement confiance en l’un de leurs grands joueurs de tous les temps.

Cela n’a pas été aidé par Manchester City qui a réalisé une performance exquise pleine de mouvement, de rythme et de passes, ce qui était un retour aux saisons consécutives de victoire de Pep Guardiola.

L’écart entre les deux équipes ne dit que trois points en termes de tableau de Premier League (bien que City ait deux matchs en main), mais cela semblait des mondes à part sur le terrain. Soudain, Lampard ressemblait au manager recrue luttant contre un Guardiola renaissant.

Lorsque le premier but de City est entré, Lampard a jeté ses mains en l’air dans un mélange de frustration et de colère qui n’aiderait guère un groupe de joueurs de Chelsea qui luttent si manifestement pour la confiance.

Mais il y avait Guardiola, regardant de façon inquiétante depuis la ligne de touche alors que Kevin De Bruyne, Phil Foden, Raheem Sterling et Ilkay Gundogan traversaient Chelsea avec une facilité embarrassante.

Voilà pour City étant en crise, incapable de sortir un banc complet – ne nommant que huit remplaçants au lieu de neuf et manquant de grands joueurs comme Kyle Walker, Gabriel Jesus et Ederson – à cause d’une épidémie de Covid au club.

City est maintenant à quatre points du sommet, a un match en main contre Liverpool et Manchester United mais est bel et bien dans cette course au titre.