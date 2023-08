La pression augmente sur Rishi Sunak pour qu’il suspende Nadine Dorries pour avoir refusé de démissionner

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un haut conservateur a exigé que Rishi Sunak suspende Nadine Dorries 75 jours après qu’elle a promis de démissionner de son poste de députée « avec effet immédiat ».

Caroline Nokes s’est jointe aux appels croissants demandant au Premier ministre de retirer le whip de Mme Dorries.

« Son cœur n’y est pas et si votre cœur n’y est pas, alors vous ne devriez pas occuper un siège que pourrait occuper quelqu’un qui souhaite représenter les gens de cette circonscription avec cœur et âme », a déclaré Mme Nokes.

Cela s’est produit un jour après que le leader travailliste Sir Keir Starmer a défié M. Sunak de « forcer le problème » et de pousser Mme Dorries à finalement quitter son siège. Et le leader libéral-démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré mercredi que M. Sunak devrait « avoir le courage » de limoger Mme Dorries en tant que députée conservatrice.

Ils rejoignent deux conseils de la circonscription de Mid Bedfordshire de Mme Dorries, appelant également à son départ. Le conseil municipal de Flitwick a déclaré qu’elle se concentrait sur « des manœuvres politiques visant à embarrasser le gouvernement » et qu’elle ne représentait pas ses électeurs.

Tandis que le conseil municipal de Shefford a écrit à l’ancienne secrétaire à la Culture pour critiquer son « peu d’intérêt » pour le Mid Bedfordshire.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, l’a également exhortée à « continuer » et à démissionner, affirmant qu’être membre du Parlement est un « privilège spécial ».

M. Sunak lui-même a critiqué Mme Dorries, affirmant que ses électeurs ne sont pas « correctement représentés » et lui suggérant de se dépêcher et de démissionner.

Mais il a jusqu’à présent refusé de retirer le whip, ce qui signifie qu’elle siège toujours en tant que députée conservatrice.

Le 9 juin, Mme Dorries s’est engagée à se retirer immédiatement pour son échec à obtenir une pairie dans la liste des honneurs de démission de Boris Johnson – mais 10 semaines plus tard, elle n’a pas encore officiellement démissionné.

Elle a pris la parole pour la dernière fois à la Chambre des Communes le 7 juillet 2022 et est accusée de ne pas avoir procédé à une opération chirurgicale pour ses électeurs depuis mars 2020.

Des pancartes sont apparues dans le Mid Bedfordshire qualifiant Mme Dorries de « dosseuse » et lui appelant à démissionner.

Parler à Times Radio mercrediMme Nokes, présidente de la commission parlementaire des femmes et de l’égalité, a déclaré : « Eh bien, vous savez, elle ne devrait pas avoir le poste de whip conservateur si elle a clairement indiqué qu’elle ne souhaitait plus être députée conservatrice mais qu’elle ne pouvait pas prendre cette décision finale ». un pas vers la résignation, je pense qu’elle doit continuer et faire ça.

« Il existe bien sûr une situation dans laquelle les députés ne peuvent être limogés que par une pétition de révocation et Nadine n’a certainement rien fait pour déclencher cela.

« Mais son cœur n’y est pas et si votre cœur n’y est pas, alors vous ne devriez pas occuper un siège que pourrait occuper quelqu’un qui souhaite représenter les gens de cette circonscription avec cœur et âme. »

S’adressant également à Fois Radio, le député conservateur Damian Green a déclaré que Mme Dorries devrait partir. « Elle a dit qu’elle allait démissionner immédiatement – ​​alors faites-le.

«Je pense simplement qu’elle ne porte pas seulement atteinte au Parlement, elle nuit également à sa propre réputation, je pense. Cela dit, elle va y aller, ce serait dans l’intérêt de tous qu’elle y aille.

Et lors d’une visite dans la circonscription pour faire campagne pour que le candidat libéral-démocrate remplace Mme Dorries, Sir Ed a déclaré que les habitants du Mid Bedfordshire en avaient « marre ».

« Rishi Sunak devrait avoir le courage de limoger Nadine Dorries en tant que députée conservatrice. Son silence sur toute cette triste saga est devenu assourdissant », a-t-il déclaré.