La pression grandit sur Priti Patel après avoir qualifié le mouvement de protestation anti-raciste Black Lives Matter de «terrible» et critiqué la pratique de se prendre un genou.

Nick Thomas-Symonds, le secrétaire à l’intérieur de l’ombre du Labour, a déclaré que les commentaires de son homologue étaient « inacceptables » et que le mouvement BLM était « un puissant appel au changement dans toute la société ».

Mme Patel s’était opposée aux manifestations pour les droits civiques comme « pas du tout la bonne voie » et a également déclaré qu’elle s’opposait au geste symbolique pacifique de « prendre le genou ».

« Je ne soutiens pas les manifestations et je n’ai pas non plus soutenu les manifestations associées. »