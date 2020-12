Des pressions ont été exercées sur la Hongrie et la Pologne au sujet de leur blocage du budget de 1,8 billion d’euros de l’UE et du fonds de récupération des coronavirus.

Les deux pays ont accepté le montage financier après un sommet marathon cet été.

Mais ils ont changé de position après que les eurodéputés aient poussé à insérer un mécanisme qui permettrait à l’UE de couper les fonds aux pays qui ne respectent pas les normes de l’Union.

Aujourd’hui, avec un sommet européen serré qui se profile jeudi, la pression monte à la fois sur Budapest et Varsovie pour qu’elles reculent.

L’Allemagne assume actuellement la présidence tournante de l’UE. Son ministre de l’Europe a déclaré que de nouveaux retards dans l’approbation du fonds seraient irresponsables.

«Les conséquences sociales et économiques de la crise deviennent chaque jour plus visibles», a déclaré Michael Roth.

«Il serait irresponsable de retarder davantage le soutien essentiel à nos citoyens. Nous devons débloquer rapidement le soutien financier qui est si critique pour de nombreux États membres. »

Cela intervient alors qu’un haut diplomate européen a averti que les 25 autres pays de l’UE n’auront d’autre choix que de mettre les deux pays rebelles à l’écart.

Ils peuvent approuver le fonds de redressement pandémique de 750 millions d’euros sans la Pologne et la Hongrie, qui fait partie du paquet de 1,8 billion d’euros. La différence de 1,05 tr €, qui est le budget de l’UE pour les sept prochaines années, a besoin du feu vert de la paire.

Les eurodéputés ont fait pression pour un mécanisme permettant de lier l’argent liquide de l’UE au respect des valeurs du bloc au milieu des inquiétudes que la Hongrie et la Pologne ne sont pas en phase avec le reste du continent sur des questions telles que la liberté des médias et l’indépendance judiciaire.

Mais Péter Szijjártó, le ministre hongrois des Affaires étrangères, a rejeté cette idée mardi. Il a déclaré: « Il est difficile d’interpréter la science-fiction et d’avoir une position dans les affaires étrangères à partir de cela. Tout ce que je peux dire, c’est que la position hongroise n’est pas nouvelle. La position hongroise n’a pas changé au fil des ans. Nous refusons de lier l’utilisation de l’UE. des ressources et de l’argent commun à des considérations politiques inconnues et indéfinies. «

Mais les deux pays pourraient finir par payer un lourd tribut s’ils sont exclus du fonds de relance pandémique.

« Cela signifierait un grave isolement pour les deux pays. Et je pense qu’il n’est pas exagéré de dire que cela entraînerait des crises internes importantes dans les deux gouvernements sur la scène nationale, car il serait très difficile d’expliquer pourquoi l’économie nationale et même les sociétés sont privés de ce pot d’argent essentiel », a déclaré à Euronews Dániel Heged analysts, analyste au German Marshall Fund.