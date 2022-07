La pression augmente pour que les EAU libèrent Asim Ghafoor, avocat américain

Jeudi, des membres du Congrès et un groupe d’organisations musulmanes ont tenu deux conférences de presse distinctes pour attirer l’attention sur le cas de l’avocat Asim Ghafoor, arrêté ce mois-ci. Les Émirats arabes unis ont déclaré le 16 juillet qu’ils l’avaient détenu après l’avoir reconnu coupable par contumace d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent, ajoutant qu’ils avaient enquêté sur M. Ghafoor, un citoyen américain, à la demande des États-Unis.

La pression monte aux États-Unis pour que les Émirats arabes unis libèrent un avocat de Virginie qui représentait Jamal Khashoggi, le dissident saoudien et chroniqueur du Washington Post assassiné et démembré par des agents saoudiens en 2018.

Les partisans de M. Ghafoor et ses avocats au Congrès ont déclaré que sa détention soudaine soulevait des questions quant à savoir si les Émirats arabes unis – un allié américain riche en pétrole dans le golfe Persique qui coopère étroitement avec l’Arabie saoudite – le détenaient pour des raisons politiques, telles que sa relation avec M. Khashoggi. Ils ont déclaré que M. Ghafoor n’était pas au courant des accusations portées contre lui avant son arrestation.

M. Ghafoor a été inculpé, jugé et condamné à son insu ou sans possibilité de se défendre, ont déclaré des partisans, qualifiant sa détention d’arbitraire et d’injuste.

M. Price a déclaré qu’il n’y avait “aucune indication à ce stade que sa détention ait quoi que ce soit à voir avec son association avec Jamal Khashoggi”. Mais les États-Unis ont demandé des informations supplémentaires aux Emiratis, a-t-il déclaré.

M. Ghafoor et M. Khashoggi ont fondé une organisation de défense des droits de l’homme, Democracy for the Arab World Now, ou DAWN, qui a dénoncé les violations des droits de l’homme aux Émirats arabes unis et a exhorté à mettre fin aux ventes d’armes américaines au pays.