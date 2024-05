La pression américaine pourrait faire dérailler les mandats d’arrêt de la CPI contre les dirigeants israéliens | Conflit israélo-palestinien Actualités

Quand Israël a commencé à bombarder sans relâche Gaza, Rasha Abu Shaban a emballé une poignée de biens et a fui vers le sud avec ses parents et ses frères et sœurs.

Son frère est resté sur place, craignant de ne plus jamais pouvoir rentrer à la maison.

Abu Shaban se trouvait dans un camp de personnes déplacées à Rafah lorsqu’elle a appris qu’un missile israélien avait frappé sa maison.

« Mon frère a été tué début novembre. Il était là avec une autre famille qui avait été déplacée dans notre maison », a déclaré Abu Shaban, 38 ans, à Al Jazeera. « Nous avons entendu parler [our neighbours] qu’une ambulance n’a pas pu les atteindre.

Abu Shaban fait partie des dizaines de milliers de Palestiniens avides de justice après avoir perdu leurs proches, leurs biens et leurs moyens de subsistance à cause de la guerre dévastatrice menée par Israël contre Gaza, qui a commencé après une attaque menée par le Hamas contre les communautés et les avant-postes militaires israéliens le 7 octobre.

Environ 1 139 Israéliens ont été tués dans cette attaque et 250 ont été faits prisonniers. Depuis lors, Israël a tué plus de 35 500 Palestiniens dans une campagne de violence que la rapporteuse spéciale de l’ONU, Francesca Albanese, et d’autres experts juridiques ont qualifiée de génocide.

Le 20 mai, après des mois de collecte de preuves, le procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a annoncé qu’il recherchait des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant ainsi que contre le leader du Hamas Yahya. Sinwar ; le chef du bureau politique du mouvement, Ismail Haniyeh ; et le chef de sa branche militaire, Mohammed Deif.

Netanyahu et Gallant sont accusés d’avoir utilisé « la famine des civils comme méthode de guerre », « l’extermination », « causé délibérément de grandes souffrances » et délibérément « dirigé des attaques contre des civils ».

Les dirigeants du Hamas sont accusés d’« extermination », de « prise d’otages » et de « torture ».

L’annonce de Khan marque la première fois qu’un procureur en chef de la CPI cherche à poursuivre en justice de hauts responsables d’un proche allié des États-Unis, marquant un moment important dans l’histoire de l’institution.

Même si l’annonce de Khan donne à Abu Shaban l’espoir que les Palestiniens obtiendront justice un jour, elle craint qu’Israël et les États-Unis fassent pression sur les juges de la CPI pour qu’ils rejettent les demandes de Khan.

«J’ai des sentiments mitigés», a-t-elle déclaré. « Je crains vraiment que les États-Unis et Israël… arrêtent les arrestations. [warrants] de se produire. »

Menaces américaines

Quelques semaines avant l’annonce de Khan, de hauts législateurs républicains aux États-Unis ont soumis une lettre à son bureau qui menaçait de l’exclure, lui et sa famille, du pays s’il demandait des mandats d’arrêt contre les dirigeants israéliens.

Dans une interview avec Christiane Amanpour de CNN, Khan a déclaré qu’un haut élu américain lui avait même dit que la CPI « avait été construite pour l’Afrique » et pour « des voyous comme [Russian President Vladimir] Poutine », mais pas les dirigeants occidentaux ou soutenus par l’Occident.

« Nous ne voyons pas les choses comme ça », a déclaré Khan. « Ce tribunal est l’héritage de Nuremberg, et ce tribunal est un triste réquisitoire contre l’humanité, et ce tribunal devrait être le triomphe du droit sur le pouvoir et la force brute. »

Le président américain Joe Biden a critiqué la décision de Khan en qualifiant de « scandaleuse » la demande d’inculpation contre des dirigeants israéliens.

Biden, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et plusieurs législateurs américains ont déclaré que Khan avait établi une fausse équivalence morale entre les « terroristes » du Hamas et les dirigeants israéliens démocratiquement élus.

Netanyahu, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre canadien Justin Trudeau ont tous fait des déclarations similaires.

Mais Adil Haque, juriste à l’Université Rutgers dans le New Jersey, a déclaré que ces arguments n’avaient aucun poids juridique.

Les alliés d’Israël utilisent un « procédé rhétorique » pour saper l’application équitable du droit international par Khan, a-t-il expliqué.

« Fondamentalement, le procureur dit que les responsables du gouvernement israélien ont violé le droit international et que les dirigeants du Hamas ont violé le droit international et que ces violations sont graves », a déclaré Haque à Al Jazeera.

« Les gens peuvent discuter si les accusations portées contre les dirigeants du Hamas sont meilleures ou pires. [than the ones brought against Israeli leaders]mais ce n’est pas la préoccupation du procureur.

Pressions et représailles ?

Trois juges de la chambre préliminaire de la CPI délibèrent actuellement sur l’opportunité de délivrer les mandats d’arrêt.

Dans un communiqué, Human Rights Watch a exhorté tous les membres de la CPI à préserver l’indépendance de la Cour contre « des pressions hostiles qui risquent de s’intensifier pendant que les juges de la CPI examinent la demande de Khan ».

Les États-Unis – qui ne sont pas membres du Statut de Rome, le traité qui sous-tend la CPI – envisageraient des sanctions contre les fonctionnaires de la Cour.

Il y a trois ans, l’administration Biden a levé les sanctions imposées par l’ancien président Donald Trump à l’ancienne procureure en chef de la CPI, Fatou Bensouda, et à d’autres responsables.

Trump était furieux que Bensouda ait ouvert des enquêtes sur les abus israéliens dans le territoire palestinien occupé et sur les abus commis par les forces américaines en Afghanistan.

Mark Kursten, juriste à l’Université de Fraser Valley à Vancouver, estime que les États-Unis pourraient également essayer d’exercer une pression directe sur les responsables palestiniens.

« Je pense [a possible goal of the US] serait d’obtenir l’AP [Palestinian Authority] cesser de coopérer avec la CPI [by getting it] cesser d’envoyer des preuves », a déclaré Mark Kursten, juriste à l’Université de Fraser Valley à Vancouver.

Heidi Matthews, juriste à l’Université York de Toronto, a ajouté que les États-Unis ont également l’habitude de faire pression sur leurs alliés occidentaux pour qu’ils trahissent leurs engagements envers le Statut de Rome.

« Du point de vue de la politique étrangère, [Khan’s decision] « Cela mettra les partisans de longue date de la Cour qui sont également des alliés d’Israël… dans une position où ils doivent choisir entre un soutien continu au projet de droit pénal international et de justice ou une protection diplomatique d’Israël », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

« J’ai perdu toute ma vie »

Les groupes locaux de défense des droits humains ont salué la décision de Khan comme une première étape vers la justice pour les Palestiniens de Gaza, y compris ceux qui ont été tués bien avant le 7 octobre.

Une source du Centre Al Mezan pour les droits de l’homme, basé à Gaza, qui a requis l’anonymat par crainte de représailles de la part d’Israël, a fait référence au meurtre par Israël de 1 462 civils palestiniens en 51 jours lors de sa guerre contre Gaza en 2014.

Une enquête indépendante de l’ONU a trouvé « des allégations crédibles de crimes de guerre commis par Israël et des groupes armés palestiniens » au cours de cette guerre.

Quatre ans plus tard, les troupes israéliennes ont également abattu des manifestants palestiniens non armés à Gaza qui se rassemblaient le long de la barrière avec Israël dans le cadre des manifestations de la Grande Marche du Retour.

« Nous croyons cela [ICC] les mandats d’arrêt peuvent avoir un effet dissuasif », a déclaré à Al Jazeera la source du Centre Al Mezan.

Abu Shaban, qui se trouve actuellement au Qatar, a ajouté que le changement perceptible dans l’opinion publique mondiale, loin d’Israël, indique que la justice est à portée de main malgré la pression des États-Unis et d’Israël.

« Le déménagement [by the ICC] demander des mandats d’arrêt signifie en soi qu’il y a davantage de gens qui cherchent à tenir Israël pour responsable des atrocités qu’ils commettent. Si ces efforts se poursuivent, ils finiront par aboutir à quelque chose », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

En outre, a déclaré Abu Shaban, elle mérite justice pour son frère et pour la détresse que l’occupation et le siège de Gaza par Israël ont causé à tant de Palestiniens.

« J’ai grandi sous les Intifadas, les invasions, [communication] pannes de courant et humiliations à [Israeli-controlled] passages à niveau », a-t-elle déclaré. « J’ai perdu quelqu’un [in my family]et j’ai perdu la vie.

« J’ai vécu toute ma vie sous l’occupation israélienne. »