La pression a valu au Japon deux grandes victoires. La Croatie sera-t-elle n°3 ?

DOHA, Qatar – Le Japon est déjà entré dans l’histoire des statistiques lors de cette Coupe du monde, et il se peut qu’il quitte le Qatar après avoir donné au jeu une nouvelle façon dévastatrice d’affronter les meilleures équipes et de les battre.

Il est ultra-défensif et passif, mais avec un dard dans la queue. La version footballistique de la corde à la drogue a propulsé le Japon en huitièmes de finale et leurs adversaires de lundi, la Croatie, sont précisément ceux qui sont les plus vulnérables à leurs tactiques de choc.

Bien que l’approche du Japon ait été couronnée de succès au Qatar, elle n’a pas encore gagné les cœurs et les esprits chez nous.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

“Entraîneur [Hajime] Moriyasu a remporté des victoires historiques contre l’Allemagne et l’Espagne”, a déclaré le journaliste Masatoshi Mori de Hochi Shimbun à ESPN. “Cependant, il adopte une approche défensive dans cette Coupe du monde du Qatar.

“Son plan de match est de 0-0 en première mi-temps, ou de 0-1 au pire. Cela peut donc être considéré comme un problème que les adversaires aient marqué le premier but des trois matchs. Fait inquiétant, avec deux exemples réussis de come- victoires par derrière contre l’Allemagne et l’Espagne, il est probable que cette approche se poursuivra contre la Croatie.”

Mais l’approche a battu deux des favoris pour remporter cette Coupe du monde, l’Allemagne, quadruple vainqueur, étant éliminée en raison de la capacité du Japon à absorber la pression et à frapper fort à la pause.

2 Connexe

Selon Opta, depuis le début des records détaillés de la Coupe du monde en 1966, il n’y a eu que deux cas où une équipe a perdu un match malgré plus de 700 passes et les deux se sont produites au Qatar : la première lorsque l’Allemagne a été battue 2-1 par le Japon après enregistrant 820 passes lors de son match d’ouverture du Groupe E au Khalifa International Stadium, le deuxième lorsque l’Espagne, qui a enregistré 1 070 passes, s’est inclinée 2-1 au même endroit contre l’équipe de Moriyasu.

À ces deux occasions, le Japon a pris du retard sur ses adversaires bien imaginés et a cédé le ballon tout au long du match, mais il a renversé son déficit d’un but à chaque fois pour gagner après une brève mais frénétique période d’attaque et de pression dans le dernier tiers. Contre l’Allemagne, deux buts en huit minutes de Ritsu Doan et Takuma Asano ont bouleversé le match pour assurer une victoire célèbre. Contre l’Espagne, le revirement a été encore plus rapide, Doan et Ao Tanaka inscrivant deux buts en trois minutes pour annuler le premier match d’Alvaro Morata et donner au Japon une avance de 2-1 qu’ils ont conservée jusqu’à la fin du match pour leur permettre de remporter le groupe. .

– Johnson: Pourquoi le vainqueur du Japon contre l’Espagne a été récompensé par le VAR

Le deuxième but du Japon lors de sa victoire 2-1 contre l’Espagne a été vérifié par VAR pour déterminer si le ballon était sorti du jeu. Les officiels du match vidéo ont utilisé les images de la caméra de la ligne de but pour vérifier si le ballon était encore partiellement sur la ligne ou non. pic.twitter.com/RhN8meei6Q — FIFA.com (@FIFAcom) 2 décembre 2022

L’Espagne a eu un incroyable 78% de possession de balle pendant les 90 minutes contre le Japon. L’Allemagne était également dominante, profitant d’une part de 65% du ballon sur le terrain.

Le détail clé du succès du Japon à chaque occasion, cependant, a été sa ténacité et sa volonté de défendre et de presser ses adversaires dans tous les domaines du terrain, menés par le rythme de travail de Daichi Kamada et Junya Ito au milieu de terrain.

Face à l’Allemagne, selon les données officielles de la FIFA, le Japon a enregistré 487 pressions défensives, contre 164 chez ses adversaires. Lors de la victoire contre l’Espagne, le Japon a porté ce nombre à 637, les joueurs de Luis Enrique n’en ayant amassé que 150.

Ritsu Doan a marqué le premier des deux buts en trois minutes alors que le Japon battait l’Espagne pour remporter le groupe E. Patrick Smith – FIFA/FIFA via Getty Images

Pour souligner l’énergie débordante des joueurs japonais, ils ont enregistré 87 revirements forcés contre l’Allemagne et 85 contre l’Espagne. Tout simplement, ils ont refusé de laisser le temps à leurs adversaires de s’installer sur le ballon.

Ironiquement, lorsque le Japon a perdu 1-0 contre le Costa Rica lors de son deuxième match de groupe, c’est l’équipe d’Amérique centrale qui s’est assise et a absorbé la pression, forçant les joueurs de Moriyasu à avoir beaucoup plus de ballon – 48 % de possession. Et en termes de pressions défensives, le nombre du Japon est tombé à 300, juste six de plus que le Costa Rica, et ils n’ont réussi que 47 revirements forcés.

La Croatie est une équipe taillée dans le même tissu que l’Espagne, cependant, avec le meneur de jeu Luka Modric qui orchestre le jeu depuis le milieu de terrain et s’assure que les finalistes de la Coupe du monde 2018 dominent la possession et repoussent les adversaires. Ainsi, l’approche éprouvée du Japon, qui a prouvé la chute de l’Allemagne et de l’Espagne, semble parfaitement conçue pour attraper la Croatie également.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

“Notre première priorité était de ne pas encaisser de buts, suivi de près par essayer de marquer autant de buts que possible”, a déclaré Moriyasu après la victoire de l’Espagne. “Les joueurs qui sont sortis en première mi-temps ont essayé d’atteindre notre première priorité. Je pense que cela a contribué à mener à la victoire en seconde mi-temps.”

Malgré le succès du Japon au Qatar, l’entraîneur Moriyasu divise l’opinion dans le pays en raison de ce qui est perçu comme une approche négative qui ne parvient pas à exploiter le talent le plus créatif à sa disposition. Le duo celtique Reo Hatate et Kyogo Furuhashi ont été étonnamment omis de l’équipe japonaise, mais les résultats au Qatar ont justifié les sélections de Moriyasu.

Pourtant, il y a une inquiétude au Japon que l’approche de sécurité d’abord de Moriyasu fonctionnera contre l’équipe lors de la phase à élimination directe.

“Moriyasu a été critiqué pour son attitude passive, car il a tardé à effectuer des remplacements à des moments clés, donc ces tendances nous mettent mal à l’aise sur la scène du tournoi”, a déclaré Masatoshi. “Les médias ont remis en question le choix de Moriyasu de choisir Daizen Maeda plutôt que Furuhashi. C’est parce que Maeda est un avant-centre qui applique la pression et contribue à la défense et ce choix révèle également les tendances stratégiques défensives de Moriyasu.”

Mais alors que le Japon de Moriyasu est plus pragmatique et prudent que les équipes précédentes, qui ont porté la marque de l’influence brésilienne profondément enracinée dans le football japonais, cette équipe gagne et bat les adversaires les plus forts. Le Japon est à une victoire d’atteindre les quarts de finale pour la première fois et ils pourraient bien avoir le plan de match parfait pour le faire.