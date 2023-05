La presse officielle du Motorola Razr 40 Ultra rend une fuite montrant les trois couleurs

Hier, nous avons vu quelques rendus du prochain Motorola Razr 40 pliable, et aujourd’hui, il est temps pour nous d’avoir notre meilleur aperçu de son frère haut de gamme, le Razr 40 Ultra. Cela a été divulgué dans les trois couleurs, dans des rendus qui ont définitivement l’air officiels, par nul autre que le légendaire leakster Evan Blass (alias @evleaks).











Motorola Razr 40 Ultra

Les rendus confirment également le nom du téléphone. De toute évidence, la chose la plus remarquable ici est cet écran extérieur. De loin le plus grand que nous ayons jamais vu sur ce type de pliable, il occupe presque tout l’espace disponible, même en s’enroulant autour des appareils photo et du flash ! Il a vraiment l’air impressionnant, surtout par rapport à ce que font les concurrents de ce modèle.











Motorola Razr 40 Ultra

Selon les rumeurs, le Razr 40 Ultra arborerait le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, un écran principal avec une résolution de 1080×2640 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 144 Hz, une résolution de 1056×1066 sur l’écran extérieur, jusqu’à 512 Go de stockage et jusqu’à 12 Go de RAM et une batterie de 3 640 mAh avec prise en charge d’une charge de 33 W.











Motorola Razr 40 Ultra

L’appareil photo principal serait de 12 MP, utilisant le capteur IMX563 de Sony, et à côté il y aura un ultra large de 13 MP utilisant le capteur Hi1336 de SK Hynix. À l’intérieur, il y a un vivaneau selfie de 32 MP utilisant le capteur OmniVision OV32B40.











Motorola Razr 40 Ultra

Le téléphone devrait être lancé sous Android 13, et ce lancement pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, alors restez à l’écoute.

Source