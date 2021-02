Le capitaine Sir Tom Moore a été salué comme un « héros britannique » par la presse internationale alors que la nouvelle de son hospitalisation pour coronavirus se propageait dans le monde.

Les membres de la famille ont confirmé hier soir que le vétéran de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 100 ans, avait souffert de pneumonie au cours des « dernières semaines » avant d’être également testé positif au Covid-19 il y a une semaine.

Hier, il a été emmené à l’hôpital de Bedford dans le Bedfordshire après avoir eu besoin d’une « aide pour respirer », mais il n’est actuellement pas en soins intensifs.

Le Premier ministre Boris Johnson a rendu hier soir des hommages au capitaine Tom, qui est devenu un trésor national lors du premier verrouillage du coronavirus après avoir collecté plus de 32 millions de livres sterling pour le NHS en parcourant 100 tours de son jardin avant son 100e anniversaire.

Alors que le matin se levait en Australie, le Sydney Morning Herald a salué le centenaire comme le « héros de la pandémie britannique »

L’Australien a opté pour le « héros du verrouillage », se référant au léger soulagement que Sir Tom a donné à la nation alors que nous restions fermement chez nous

Révélant qu’il avait parlé au sien, le Premier ministre a déclaré: « Tout ce que je peux dire, c’est que le capitaine Tom Moore a été une inspiration pour tout le monde dans ce pays pendant cette pandémie et je pense que nos pensées et nos prières sont maintenant avec lui et avec sa famille. »

Ayant été internationalement reconnu pour ses efforts de collecte de fonds pour le NHS au cours de l’été, les journaux du monde entier ont rapidement commencé à rapporter la nouvelle et à rendre hommage à Sir Tom.

Alors que le matin se levait en Australie, le Sydney Morning Herald a salué le centenaire comme le « héros de la pandémie britannique », tandis que l'Australien a opté pour le « héros du verrouillage », se référant au léger soulagement que Sir Tom a donné à la nation alors que nous restions fermement chez nous.

Le Straits Times de Singapour a partagé les vœux de Boris Johnson avec le titre « Priez pour Tom »

Le journal a ajouté comment Sir Tom « a gagné le cœur des Britanniques avec une collecte de fonds COVID-19 » avant de « devenir l’homme le plus âgé à figurer en tête des palmarès de la musique britannique avec une couverture de Vous ne marcherez jamais seul ».

Dans une bataille pour le titre le plus superlatif, Le Telgramme en France a éliminé sa concurrence en choisissant de qualifier Sir Tom de «héros des Britanniques».

Le service d’information télévisé néerlandais RTL Nieuws a opté pour un plus subtil: « Vétéran britannique bien-aimé frappé par la couronne »

L’Allemagne Die Zeit a utilisé « Malade de Covid-19: les Britanniques s’inquiètent du capitaine Tom », qui, tout en décrivant l’état de Sir Tom, pourrait également faire référence au pays fatigué du virus mortel affectant certaines de nos personnalités publiques les plus aimées.

Sir Tom a même fait l’objet d’un article sur la couverture télévisée du week-end de CBS News sur la pandémie dimanche soir

Speigel, une filiale du magazine d’information allemand, Der Spiegel, a qualifié Sir Tom de «collectionneur de dons».

Tous les principaux sites Web américains proposaient une couverture de sa maladie, le New York Times consacrant un long article à ses réalisations dans l’armée et un récapitulatif d’une année tourbillonnante d’événements après son ascension inattendue vers la célébrité.