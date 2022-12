La presse internationale célèbre la victoire de l’Argentine en Coupe du monde

Pourquoi la finale de la Coupe du monde Argentine vs France était-elle si spéciale ? Comptons les chemins. C’était la première finale avec de multiples retours depuis. C’était la première finale où chaque équipe marquait au moins trois buts. Et bien sûr, c’était la première victoire de Leo Messi.

Voyons comment le monde a réagi à la finale de classe mondiale.

Réaction argentine

Andes dit que le “rêve est complet”:

La Voz célèbre la troisième Coupe du monde du pays :

El Hincha dit que “l’amour est plus fort”, après tout, Messi n’a pas toujours été le joueur le plus aimé de son pays natal. De plus, le lede fait référence à « malditos penales » ou « pénalités maudites », ce qui est un bon moyen de décrire le format avec lequel nous sommes coincés pour décider des championnats du monde.

la Nacion capture ce que Messi recherche depuis toutes ces années, “Eternal Glory”:

Clarin rend grâce à Messi:

Journal populaire Channels et Burt Lancaster en s’exclamant “Friends, From Here to Eternity”:

Le Tribuno capturé juste une partie de la jubilation publique à travers le pays:

réaction française

La Voix du Nord gardez le menton avec une photo tout simplement spectaculaire et les mots “Merci quand même”:

Le Parisien prend également un ton reconnaissant avec « Proud of our Blues » :

Pareil pour L’Équipe avec son message de “Keep Your Head Up”:

La Dépêche raconte à quel point la France s’est rapprochée de la victoire :

Le Courrier Picard a trouvé une superbe photo pour accompagner son titre de “Déception à la fin du suspense”:

Réaction internationale

Le soleil s’assure de nous rappeler que la finale d’hier n’était pas la meilleure des tout temps:

L’express quotidien n’est pas d’accord :

L’étoile du jour ne trouve pas beaucoup de place sur sa première page pour la finale en raison de son enquête révolutionnaire sur la température à laquelle les chiens préfèrent dormir :

Le Courrier quotidien et Rex Harrison avec “The Agony and the Ecstasy”:

Les journaux brésiliens ont été magnanimes envers le rival de leur pays. Supplémentaire dit que Messi “le mérite”:

Tandis que Ô Globo considère Messi comme un “Immortel”:

En Espagne, où Messi a passé l’essentiel de ses années en club, le sport journal est allé un peu hyperbolique avec “Gods Exist”:

Mundo Deportivo livre le hot take que Messi est le plus grand de tous les temps:

La NFL est généralement le seul sport à faire la une des journaux aux États-Unis – une nation dominée par les journaux austères plutôt que par les tabloïds. Mais cette finale a été suffisamment épique pour faire des couvertures d’un océan à l’autre :

Crédit photo : IMAGO / Ulmer/Teamfoto