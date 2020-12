La presse européenne a réagi à un retard dans l’échéance du Brexit en déclarant que «la bataille pour la pêche est désormais engagée», aucune des deux parties n’étant «disposée à assumer la responsabilité de l’échec».

La date limite de dimanche pour parvenir à un accord sur l’accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne a été prolongée jusqu’à la fin du mois hier, Boris Johnson avertissant que les deux parties étaient toujours « très éloignées ».

Les Européens se sont réveillés à la nouvelle dans les journaux d’aujourd’hui alors que Le Courrier Picard en France demandait: « Traiter ou ne pas négocier? »

Le journal a déclaré que les négociations devaient «s’éterniser» entre les deux parties, «personne ne souhaitant assumer la responsabilité de l’échec», de ne pas parvenir à un accord.

Une prolongation a été largement bien accueillie dans les journaux sur le continent ce matin, quelques heures avant que l’espoir d’un accord puisse être trouvé.

Ursula von der Leyen a déclaré aujourd’hui que les derniers développements dans les négociations sur le Brexit étaient « bons », à la suite d’une prolongation d’un délai hier soir

La Vanguardia en Espagne a fait la une: «L’UE et le Royaume-Uni évitent la rupture et se donnent plus de temps pour négocier».

Downing Street a offert une autre lueur de lumière selon laquelle un accord pourrait être conclu car le porte-parole du Premier ministre a refusé de répéter que No Deal est « très probable » – affirmant qu’il ne s’agissait que d’un « résultat potentiel ».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les discussions se situaient dans le « tout dernier kilomètre » au milieu d’affirmations selon lesquelles les deux parties ont cédé du terrain sur des règles dites de « règles du jeu équitables ».

S’adressant à une conférence en ligne, Mme von der Leyen a déclaré que les derniers développements dans les querelles étaient «bons».

Sudwest Presse en Allemagne a déclaré qu’il n’y avait eu « aucun progrès dans la lutte dramatique » pour que la Grande-Bretagne et l’UE parviennent à un accord – bien qu’aujourd’hui offrait une lueur d’espoir alors que le porte-parole du Premier ministre a refusé de répéter que No Deal est « très probable » – affirmant ce n’était qu’un « résultat potentiel »

La Neue Westfalische en Allemagne a averti que les lacunes dans les négociations sur le Brexit étaient « très éloignées », ce matin après avoir informé les lecteurs de l’appel téléphonique de dimanche entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen.

«Nous parlons d’un nouveau départ avec de vieux amis», dit-elle. «Nous sommes sur le tout dernier kilomètre à parcourir. Mais c’est une question essentielle.

« Nous voulons des règles du jeu équitables, non seulement au début, mais aussi dans le temps. »

Le journal danois Politiken a déclaré que «la bataille pour la pêche est maintenant engagée», car les droits de pêche restent l’un des principaux points d’achoppement pour parvenir à un accord.

Hier soir, le journal s’est entretenu avec des pêcheurs des villages de Thyborn et Hanstholm, les habitants exprimant leur frustration face aux retards et leur colère face aux menaces d’envoyer des canonnières britanniques vers les pêcheurs de l’UE.

Cela intervient alors que les pêcheurs français ont averti qu’ils mettront en place des blocus pour empêcher les navires britanniques de « approvisionner le marché français » en cas de Brexit sans accord.

Ils ont déclaré qu’ils réagiraient au fait d’avoir «un accès nul» aux eaux britanniques en empêchant les navires transportant des marchandises vitales d’entrer dans les grands ports tels que Calais.

Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches de Normandie, a déclaré à la radio France Info: « Si nous sommes privés de nos zones de pêche, nous ne verrons pas les Britanniques approvisionner le marché français. »

Parlant des tentatives pour parvenir à un accord, M. Johnson a déclaré hier: « Nous allons continuer à essayer et nous allons essayer de tout notre cœur et être aussi créatifs que possible, mais ce que nous ne pouvons pas faire, c’est faire un compromis sur cette nature fondamentale de ce qu’est le Brexit, c’est-à-dire que nous pouvons contrôler nos lois, contrôler nos pêcheries, c’est très, très simple.

«Je pense que nos amis comprennent, et nous restons prêts à parler et continuerons de le faire.

L’examinateur irlandais a averti que les discussions étaient au bord de la falaise, après la prolongation de la nuit dernière.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré au journal: « Si cela doit échouer, nous ne pouvons pas permettre que l’échec se produise avec 24 heures avant le bord d’une falaise. »

Taoiseach Michael Martin a ajouté: « Il est extrêmement important et il est impératif que les deux parties fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter un Brexit sans accord, car un Brexit sans accord serait très dommageable pour l’économie du Royaume-Uni, pour le L’économie irlandaise, à l’économie de l’Union européenne, aux travailleurs et aux entreprises qui ont besoin de certitude et qui ont besoin de clarté. »

Mais au Royaume-Uni, les membres du cabinet estiment qu’un accord pourrait être de retour après la prolongation d’hier soir.

Un haut ministre a déclaré au Telegraph: « Tout se résume à s’assurer que tout arbitre nous donne les libertés dont nous avons besoin et les assurances dont il a besoin. Il doit être indépendant et les deux parties doivent avoir confiance en lui.

«Il est possible que tout accord soit accompagné d’assurances politiques sur le comportement des deux parties.

« Il convient également de rappeler que si la Grande-Bretagne décide à tout moment dans le futur qu’un accord ne fonctionne plus, elle peut l’annuler, ce qui serait beaucoup plus simple que de quitter l’UE en premier lieu. »