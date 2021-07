La presse étrangère d’Hollywood a présenté le plan de réforme des Golden Globes

Todd Boehly, le président d’Eldridge Industries, un groupe holding avec des actifs qui incluent Dick Clark Productions, le producteur des Golden Globes depuis des décennies, a présenté le plan complexe sur Zoom. Ses principales composantes impliquent l’ajout rapide de 50 journalistes électeurs au groupe actuel d’environ 80, en mettant l’accent sur la diversité ; la création d’une entreprise dérivée à but lucratif des Golden Globes en partenariat avec Eldridge qui serait dirigée par un conseil d’administration de 15 membres ; et des exigences plus strictes et plus transparentes pour la réaccréditation en tant que membre de la HFPA, qui doit être effectuée chaque année.

Une partie du défi : des pans de l’industrie du divertissement – et quelques membres de la HFPA, dont deux démissionner en signe de protestation ces dernières semaines — ont jugé insuffisants les changements « transformationnels » proposés par le conseil d’administration du groupe. Un point de discorde particulier a été l’inclusion; le groupe compte actuellement environ 80 membres, dont aucun n’est noir.

LOS ANGELES – Pendant des mois, la Hollywood Foreign Press Association, l’organisation à but non lucratif en difficulté à l’origine des Golden Globe Awards à gros revenus, se demande comment se réformer après un tollé concernant les défaillances financières, éthiques et de diversité et l’annulation par NBC des Globes de l’année prochaine émission de télévision.

En attendant, ceux d’Hollywood qui font pression sur la HFPA pour qu’elle change – les stars, publicistes , cinéastes, créateurs d’émissions – examineront sans aucun doute les petits caractères de la proposition d’Eldridge et peseront. On ne sait pas, par exemple, comment le plan d’expansion des électeurs sera reçu.

13 juillet 2021, 18 h 52 HE

« Bien que nous reconnaissions qu’il s’agit en fin de compte d’une décision d’adhésion à la HFPA, nous sommes impatients d’investir du temps et des ressources pour garantir que les réformes essentielles – priorisant l’inclusion, la transparence et la gouvernance – sont mises en œuvre, créant un changement significatif et un succès durable à long terme », Eldridge dit dans un communiqué.

Eldridge s’est impliqué car les Golden Globes génèrent des dizaines de millions de dollars de revenus pour Dick Clark Productions. Eldridge veut préparer les Golden Globes pour une stabilité à long terme et même une croissance – peut-être en s’étendant à l’étranger pour produire des versions locales de l’émission ou peut-être en transformant la cérémonie phare en un événement de plusieurs jours. Si l’organisation se déplace assez rapidement (un long plan compte tenu de son querelles internes récentes ), Eldridge pense même que les Golden Globes 2022 pourraient être sauvés.

Jesse Collins, un producteur dont les crédits de remise de prix incluent les Oscars, les BET Awards et les Grammys, et qui produira les prochains American Music Awards, une production de Dick Clark, a accepté de travailler avec Eldridge pour faire avancer la réforme de la HFPA. « C’est une opportunité passionnante de faire partie d’un véritable changement », a déclaré M. Collins dans un e-mail.

La suggestion d’Eldridge de 50 électeurs supplémentaires représenterait une augmentation de 63 pour cent. Mais ces électeurs ne deviendraient pas membres, du moins pas immédiatement. Cela signifie qu’ils ne bénéficieraient pas des mêmes opportunités financières que les membres actuels, qui deviendraient des employés, avec des mandats continus, de la nouvelle société à but lucratif et auraient des responsabilités comprenant la production de contenu pouvant être utilisé pour promouvoir les Globes.

(Un bras HFPA à but non lucratif continuerait également d’exister, avec des responsabilités qui incluent les dons de charité ; l’organisation dit qu’elle a donné 45 millions de dollars au cours des 28 dernières années. Mercredi, M. Boehly a proposé que l’entité caritative étende sa mission, y compris en dotant des chaires de journalisme dans un ou plusieurs collèges et universités historiquement noirs.)

L’association de la presse étrangère est sous le feu des critiques depuis février, date à laquelle un large Los Angeles Times article a révélé, entre autres, que le groupe avait pas de membres noirs, disposait de plus de 50 millions de dollars en espèces à la fin octobre et versait des sommes importantes aux membres pour avoir siégé à des comités. Le journal a continué à scruter l’organisation, publiant plus de 40 articles sur ses problèmes et la dernière cérémonie des Globes.

Lors de la télédiffusion des Globes le 28 février, des membres de l’association de la presse étrangère se sont engagés à diversifier le groupe. Une série de changements ont été annoncés début mai. Ils comprenaient l’augmentation du nombre de membres du groupe de 50 pour cent au cours de l’année et demie suivante et l’embauche de consultants en diversité (ceux initialement embauchés pour faire le travail ont démissionné sous protestation). L’association a également déclaré qu’elle prévoyait d’embaucher un cabinet de recherche pour rechercher des candidats potentiels pour diriger le groupe et qu’elle avait retenu les services d’un cabinet d’avocats pour aider à effectuer les changements.

Mais Hollywood – disposé depuis longtemps à fermer les yeux sur le fonctionnement interne problématique du groupe – a reculé. Netflix a déclaré qu’il ne travaillerait pas avec l’organisation à moins que des modifications supplémentaires ne soient apportées. Amazon et WarnerMedia ont dit la même chose. Scarlett Johansson a déclaré dans un communiqué que les conférences de presse de l’organisation « frôlaient le harcèlement sexuel », et Tom Cruise a rendu ses trois trophées Golden Globe. Un groupe de plus de 100 agences de publicité qui servent l’industrie du divertissement a juré un boycott.

Tout cela, et le fait de savoir que les cotes d’écoute de l’émission de février ont chuté brusquement, ont incité NBC à annuler l’émission de 2022.

« Nous continuons de croire que la HFPA est engagée dans une réforme significative », a déclaré le réseau à l’époque. « Cependant, un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous sommes convaincus que la HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. »