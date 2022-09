La presse du monde entier pleure la “reine du siècle” après le décès tragique de Sa Majesté

La mort tragique de SA Majesté est pleurée dans le monde entier et la presse du monde entier l’a saluée comme la “reine du siècle”.

La monarque est décédée aujourd’hui “paisiblement” à l’âge de 96 ans, mettant fin à son règne historique de 70 ans.

Le quotidien italien La Stampa a qualifié la monarque de “reine du siècle” Crédit : La Stampa

Le point de vente allemand Bild a noté comment Sa Majesté était «de retour avec son Philip» Crédit : bild

Le journal français Le Monde a qualifié ses 70 ans de règne d'”extraordinaire” Crédit : Le Monde

La reine est décédée aujourd’hui à l’âge de 96 ans Crédit : Getty

Figure bien-aimée dans le monde entier et chef du Commonwealth, la mort de la reine a déclenché une vague de chagrin dans le monde.

Des organes de presse de nombreux pays ont annoncé la nouvelle dévastatrice, décrivant le règne du roi comme “extraordinaire”.

Le journal italien La Stampa a qualifié la monarque de “reine du siècle” tandis que le média allemand Bild a noté qu’elle était “de retour avec son Philip”.

La reine a eu le cœur brisé lorsque le prince Philip, son mari de 73 ans, est décédé à l’âge de 99 ans en avril de l’année dernière.

Le New Zealand Herald a évoqué l’hommage émouvant du roi Charles III à sa mère alors qu’il racontait sa “plus grande tristesse”.

Le quotidien allemand Die Welt a déclaré que la mort de Sa Majesté marque la “fin d’une époque” tandis que le journal français Le Monde a décrit ses sept décennies de règne comme “un règne extraordinaire”.

Cela survient alors que les dirigeants du monde entier rendent hommage à la reine après son décès à Balmoral aujourd’hui.

Le président Joe Biden a qualifié la reine de “source de réconfort et de fierté”.

Il a déclaré: “Sa Majesté la reine Elizabeth II était plus qu’un monarque. Elle a défini une époque.

“Dans un monde en constante évolution, elle était une présence stable et une source de réconfort et de fierté pour des générations de Britanniques, dont beaucoup n’ont jamais connu leur pays sans elle.

“Une admiration durable pour la reine Elizabeth II a uni les gens à travers le Commonwealth. Les sept décennies de son règne historique ont témoigné d’une époque de progrès humains sans précédent et de la marche en avant de la dignité humaine.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tweeté : “C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

“Au nom du peuple, nous adressons nos sincères condoléances à la @RoyalFamily, à l’ensemble du Royaume-Uni et au Commonwealth pour cette perte irréparable. Nos pensées et nos prières vous accompagnent.”

Et le président français Emmanuel Macron a qualifié le monarque de “bon cœur”.

Il a tweeté: “Sa Majesté la reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique pendant plus de 70 ans.

Le décès de la reine survient alors que…

Des foules se sont rassemblées au palais de Buckingham, au château de Windsor et à Balmoral pour rendre hommage à la reine

“Je me souviens d’elle comme d’une amie de la France, d’une reine au grand cœur qui a laissé une empreinte durable sur son pays et son siècle.”

La Grande-Bretagne et les royaumes du Commonwealth de la Reine entreront désormais dans une période de deuil de dix jours.

Dans une sombre déclaration, le palais de Buckingham a confirmé aujourd’hui que Sa Majesté Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, était décédée – faisant de son fils, Charles, le roi.

Le palais de Buckingham a annoncé ce soir dans un communiqué : “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Charles, qui sera désormais connu sous le nom de roi Charles III, a fait une déclaration alors qu’il dirigeait la nation en deuil ce soir.

Le nouveau roi a déclaré: «La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Le site allemand Die Welt a déclaré que la mort de la reine marquait la “fin d’une époque” 1 crédit

Le New Zealand Herald en tête de l’hommage du roi Charles 1 crédit

Le site grec Protothema a raconté comment la Grande-Bretagne pleure la reine Crédit : Protothema