La presse britannique détruisait ma santé mentale, déclare le prince Harry

Le prince Harry a révélé que la presse britannique avait détruit sa santé mentale, citant cela comme une raison pour laquelle lui et sa femme Megan Markle se sont retirés de leurs responsabilités royales.

«Il ne s’est jamais éloigné. C’était du recul, plutôt que de démissionner. C’était un environnement vraiment difficile, comme je pense que beaucoup de gens l’ont vu. Nous savons tous à quoi peut ressembler la presse britannique et cela détruisait ma santé mentale. J’étais comme, c’est toxique. J’ai donc fait ce que n’importe quel mari et ce que n’importe quel père ferait, c’est que je dois sortir ma famille d’ici », a déclaré Harry dans une interview sur The Late Late Show, selon un rapport sur eonline.com.

Le 20 février, le palais de Buckingham a publié une déclaration selon laquelle le couple ne reprendrait pas ses fonctions royales et qu’Harry renoncerait à ses titres militaires honorifiques.

Le couple a démissionné en tant que membres actifs de la monarchie britannique l’année dernière, bien qu’il ait été convenu alors que la situation serait réexaminée. Ils ont ensuite déménagé à Santa Barbara, en Californie.