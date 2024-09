La présidente sortante du Ralliement national des Métis déclare qu’elle a été confrontée à la « misogynie et à l’âgisme » dans son rôle

Dans trois jours, Cassidy Caron quittera son rôle de présidente du Ralliement national des Métis à la veille de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Caron a déclaré à CBC News que la décision de se retirer était une décision difficile. Ce travail l’a emmenée dans des voyages qu’elle n’aurait jamais imaginés. En 2022, Caron a dirigé une délégation de survivants des pensionnats métis au Vatican pour faire pression pour obtenir des excuses papales. Elle a représenté la nation métisse aux funérailles de la reine Elizabeth II et a assisté au couronnement du roi Charles.

Le roi Charles de Grande-Bretagne reçoit Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis, lors d’une audience au palais de Buckingham le 4 mai 2023. (Gareth Fuller/Reuters)

Mais ce rôle s’est également accompagné de nombreux défis, a-t-elle déclaré, notamment des troubles politiques internes et des obstacles au leadership dus à sa jeunesse et à son sexe.

« J’ai absolument été confrontée à la misogynie et à l’âgisme tout au long de mes trois années de mandat », a-t-elle déclaré. « De la part de la communauté métisse, de la nation métisse elle-même… mais aussi au sein du système fédéral.

« J’ai le sentiment qu’en tant que jeune femme, je n’ai pas l’expérience nécessaire pour faire ce travail. »

REGARDER : Caron discute de « misogynie et d’âgisme » au MNC Un leader métis discute de misogynie et d’âgisme Cassidy Caron décrit les défis auxquels elle a été confrontée en tant que plus jeune présidente à avoir dirigé le Ralliement national des Métis.

Caron a déclaré qu’elle a apporté une nouvelle perspective générationnelle à la table et qu’elle a bâti une équipe solide autour d’elle qui a lancé des réformes au Ralliement national des Métis (RNM).

À l’automne 2021, à 29 ans, Caron est devenu la plus jeune personne jamais élue à la tête du RNM.

Aujourd’hui âgée de 32 ans et avec un bébé en route, Caron dit qu’elle a besoin de passer plus de temps avec sa famille.

Même si elle quitte le RNM, elle a déclaré qu’elle croyait qu’une voix nationale unie des Métis était plus que jamais nécessaire.

« Nous sommes plus forts lorsque nous pouvons ajouter plus de voix à la table, des voix plus diverses et façonner l’avenir en fonction de ce que veulent nos citoyens », a déclaré Caron.

Caron, qui a choisi de ne pas briguer un autre mandat, a déclaré que la nation métisse a besoin du RNM comme voix nationale, maintenant que le projet de réconciliation semble échapper au radar du gouvernement fédéral.

REGARDER : Le projet de réconciliation est au point mort, dit Caron Le programme de réconciliation « stagne », selon un responsable métis La présidente sortante du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, exhorte le gouvernement fédéral à tenir sa promesse de se réconcilier avec les peuples autochtones.

« Ce programme est en quelque sorte resté stagnant », a-t-elle déclaré.

« Nous devons prendre du recul et travailler de concert avec le gouvernement fédéral et tous les partis pour comprendre quelles sont les priorités de la nation métisse pour l’avenir. Comment intégrer cela dans les priorités fédérales ?

Caron a été confrontée à des troubles politiques internes constants tout au long de son mandat.

La Fédération des Métis du Manitoba s’est retirée du MNC un jour avant son élection et la Métis Nation-Saskatchewan a également récemment décidé de quitter l’organisation.

Les divisions politiques ont touché de près Caron, dont la grand-mère et le grand-père sont issus des communautés métisses historiques de Batoche et de St. Louis en Saskatchewan.

« Il est décourageant de voir la séparation qui se produit au sein de la nation métisse », a-t-elle déclaré.

REGARDER : Un chef métis appelle à l’unité Un chef métis parle d’unité au Conseil national Cassidy Caron dit croire que le Ralliement national des Métis peut survivre aux troubles internes suite au départ des gouvernements métis du Manitoba et de la Saskatchewan de l’organisation nationale de défense.

Caron a déclaré que le RNM ne peut pas rester stagnant. Il doit se réformer et continuer à être présent dans la capitale nationale.

« Si nous quittons Ottawa, nous serons oubliés », a-t-elle déclaré.

« Il est important pour nous, en tant qu’organisme de défense et de lobbying, de veiller à ce que ces priorités soient avancées pour nos communautés, pour nos citoyens. »

Caron a déclaré que le RNM accueillerait toujours favorablement le retour du Manitoba et de la Saskatchewan.

« Nous sommes tous liés. Nous devons travailler ensemble », a-t-elle déclaré.

« Il y aura toujours des problèmes sur lesquels nous devrons nous unir et sur lesquels nous ne pourrons pas résoudre province par province, et donc une plus grande responsabilité envers la nation, je pense, doit être portée au sommet. »

Le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations, Gerald Antoine, le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami Natan Obed et la présidente du Conseil national des Métis Cassidy Caron marchent sur la place Saint-Pierre après une audience avec le pape François en avril 2022. (Yara Nardi/Reuters)

Caron laisse également derrière elle des affaires inachevées avec l’Église catholique après son voyage au Vatican pour entendre les excuses du pape François pour le rôle de l’Église dans les pensionnats.

Caron a déclaré qu’elle avait pressé la Conférence canadienne des évêques catholiques d’accepter des sommets nationaux annuels pour discuter de la relation entre l’Église et les communautés autochtones. Elle a déclaré que la conférence n’avait pas répondu à la proposition présentée par les dirigeants autochtones.

« J’ai été extrêmement déçue par le manque d’engagement continu de l’Église catholique en faveur du processus de réconciliation », a-t-elle déclaré.

Mais Caron a déclaré qu’elle était capable de jeter des ponts avec d’autres organisations autochtones nationales.

Le président d’Inuit Tapiriit Kanatami Natan Obed, à droite, regarde la présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, prendre la parole au Théâtre national de la presse à Ottawa, le 2 novembre 2023. (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Natan Obed, président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, a déclaré que le leadership de Caron avait renforcé les relations entre la nation métisse et les Inuits.

« Je suis vraiment reconnaissant envers Cassidy et son leadership », a déclaré Obed. « Ça va être difficile de remplacer ses chaussures. »

Caron a partagé son message de départ à la nation métisse : n’oubliez pas qui vous êtes.

« Nous sommes fiers d’être un peuple métis », a déclaré Caron. « Prenez l’espace dont vous avez besoin pour faire entendre votre voix, pour influencer le changement qui doit être apporté et bâtir un réseau de soutien solide autour de vous. »

Caron n’exclut pas un retour à la politique un jour, même comme député ou sénateur. Pour le moment, dit-elle, elle doit prendre du recul.

« J’ai toujours dit que je voulais être mère avant de devenir présidente du Ralliement national des Métis », a-t-elle déclaré.

« Je vais me concentrer sur la maternité pendant un certain temps, mais j’espère certainement rester connectée d’une manière ou d’une autre. »