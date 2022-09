La présidente Pelosi condamne fermement les “attaques illégales et meurtrières de l’Azerbaïdjan” lors de sa visite en Arménie

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, tient une conférence de presse au Parlement à Erevan le 18 septembre 2022. – La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a condamné le 18 septembre 2022 l’attaque de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie, quelques jours après les affrontements frontaliers entre les ennemis jurés du Caucase ont coûté la vie de plus de 200 personnes. (Photo de Karen MINASYAN / AFP) (Photo de KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images)

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a prononcé dimanche une allocution en Arménie pour exprimer son soutien à la nation à la suite des affrontements meurtriers avec l’Azerbaïdjan voisin.

Lors d’une conférence de presse, Pelosi a fermement condamné “les attaques illégales et meurtrières de l’Azerbaïdjan” et a ajouté que la violence “menace les perspectives d’un accord de paix indispensable”. Elle a déclaré que les États-Unis surveillaient la situation de près et continuaient de soutenir un règlement négocié.

Les combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont éclaté cette semaine dans le cadre d’une impasse de plusieurs décennies sur la région du Haut-Karabakh. L’affrontement marque la plus grande escalade du conflit depuis 2020, lorsque les deux nations se sont engagées dans une guerre sur le territoire qui a fait des milliers de morts. Chaque pays blâme l’autre pour la reprise du conflit et un cessez-le-feu est entré en vigueur mercredi.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a qualifié la déclaration de Pelosi de “profondément regrettable” et “injuste”. écrire dans un communiqué dimanche qu’il s’agit “d’un sérieux coup porté aux efforts de normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan”.

Le bureau de Pelosi annoncé qu’elle conduirait une délégation du Congrès en Arménie samedi dans le but de souligner l’engagement des États-Unis envers la sécurité, la gouvernance démocratique et la prospérité économique de l’Arménie. Pelosi est le plus haut responsable américain à s’être rendu en Arménie depuis son indépendance en 1991, selon le communiqué.

L’année dernière, le président Joe Biden a officiellement reconnu le meurtre de 1,5 million d’Arméniens par les forces de l’Empire ottoman au début du XXe siècle comme un génocide. La déclaration historique de Biden est une rupture majeure avec les administrations américaines passées, qui évitaient d’appeler les atrocités un génocide en raison de préoccupations concernant l’aliénation de la Turquie.

Pelosi a déposé une couronne au mémorial du génocide arménien de Tsitsernakaberd lors de sa visite, écrire sur Twitter: “Le Congrès s’engage à toujours honorer notre responsabilité collective de défendre la mémoire des morts, d’affirmer l’histoire de cette tragédie et de veiller à ce qu’une telle horreur ne se reproduise plus jamais.”