La présidente du Parti vert du Canada a démissionné, disant aux membres dans une lettre que son « optimisme est mort » au milieu de la tourmente actuelle du parti.

La Presse canadienne a obtenu une lettre de Lorraine Rekmans, qui écrit qu’elle ne peut plus servir car “il n’y a pas de vision d’un avenir meilleur, mais seulement un effort pour regarder en arrière et régler de vieux comptes, pendant que la planète brûle”.

“Je quitte ce parti selon mes propres conditions”, a écrit Rekmans. “J’ai démissionné par principe. Je n’avais aucune confiance dans les candidats à la direction, et ils n’avaient aucune confiance en moi, et j’ai perdu confiance dans le conseil fédéral.

Rekmans a écrit qu’elle a été marginalisée, insultée et dénigrée par les candidats à la direction et qu’elle ne voit aucun moyen de continuer à être présidente alors que l’un d’eux sera le principal porte-parole du parti.

Quatre des six candidats à la direction, ainsi que le député vert Mike Morrice, ont récemment publié une déclaration commune pour condamner l’erreur sexuelle de la dirigeante par intérim Amita Kuttner – qui est transgenre et non binaire – lors d’un événement Zoom du parti, bien qu’ils aient félicité Rekmans pour des excuses immédiates.

Les Verts ont lancé cet été une course à la direction pour trouver un remplaçant à Annamie Paul, qui a démissionné après une performance décevante pour le parti lors des élections de 2021.

Son mandat a été marqué par des conflits internes et elle a accusé certains membres du parti de racisme et de sexisme.

La candidate à la direction Sarah Gabrielle Baron, qui n’a pas signé la déclaration commune, a déclaré que les affaires du parti devraient être traitées en interne.

Simon Gnocchini-Messier, qui n’a pas non plus signé la déclaration commune, a déclaré que Rekmans avait tout son soutien en tant que président. Il a déclaré dans un communiqué qu’il faisait confiance à Rekmans pour enquêter sur les allégations de comportement transphobe au sein du parti et y mettre un terme.

Les autres candidats à la direction n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter. Le gagnant devrait être annoncé au plus tard en novembre.

Kuttner a déclaré à La Presse canadienne qu’il n’est pas encore clair comment la démission affectera la course à la direction.

«Je suis reconnaissante pour tout son travail et son dévouement au fil des ans et pour son temps au sein du conseil», ont-ils déclaré. “Je lui souhaite tout le meilleur. Nous tracerons la voie à suivre au fur et à mesure que les choses changeront et se stabiliseront. »

Rekmans a déclaré dans sa lettre que le conseil fédéral actuel du parti est complètement différent de celui de l’élection de l’année dernière, mais ils sont maintenant confrontés aux mêmes allégations d ‘«insensibilité à la diversité», ainsi qu’à des allégations selon lesquelles le conseil n’est pas prudent avec les finances ou les communications.

« Cela a été un mandat mouvementé pour moi en tant que présidente du Parti vert du Canada », a-t-elle écrit.

«Après un an de travail à plus de 40 heures par semaine en tant que bénévole, je suis épuisé et mon optimisme est mort. Je suggère que vous vouliez peut-être payer le prochain président que vous élirez.

La Presse Canadienne

