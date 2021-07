La présidente de World Netball, Liz Nicholl, discute de la position de l’instance dirigeante sur les Jeux Olympiques | Nouvelles du netball

Liz Nicholl, présidente de World Netball, déclare que le sport poursuivra l’inclusion olympique lorsque l’occasion se présentera

Avec les Jeux Olympiques de Tokyo qui débutent cette semaine, tous les acteurs du netball commenceront naturellement à discuter de l’absence de ce sport au programme des événements. Liz Nicholl, présidente de World Netball, s’est entretenue avec Sports aériens sur leur position sur les Jeux et sur les mesures qui pourraient être prises à l’avenir.

Mercredi, débuteront les premières épreuves des Jeux Olympiques 2020 reportés et pendant 19 jours, les yeux du monde sportif seront rivés sur Tokyo.

Bien sûr, ce seront des Jeux Olympiques pas comme les autres, étant donné la pandémie mondiale en cours, les événements se déroulant à huis clos et Tokyo étant mis en «état d’urgence» pour la durée. Cependant, pour les fans de netball, une chose sera familière et c’est l’absence du sport dans le calendrier des événements.

Cette fois-ci, cinq nouveaux sports ont été ajoutés au programme : baseball/softball, karaté, skateboard, escalade sportive et surf.

Ces sports ont été approuvés et annoncés par le Comité International Olympique (CIO) en août 2016. À l’époque, il avait été dit que la décision prise par la 129e Session du CIO à Rio de Janeiro avait entraîné « l’évolution la plus complète » de l’Olympisme. programme d’histoire moderne.

« Nous voulons apporter le sport aux jeunes », a déclaré Thomas Bach, le président du CIO.

« Avec les nombreuses options dont disposent les jeunes, nous ne pouvons plus nous attendre à ce qu’ils viennent automatiquement à nous. Nous devons aller vers eux.

Le skateur de 13 ans Sky Brown concourra pour la Grande-Bretagne dans l’un des sports nouvellement inclus dans le programme des Jeux Olympiques

« Les cinq sports sont une combinaison innovante d’événements établis et émergents axés sur les jeunes qui sont populaires au Japon et s’ajouteront à l’héritage des Jeux de Tokyo. »

Tout au long des cycles olympiques, le désir de certains sports d’être présents et leur désarroi de rater des matchs – comme le squash par exemple – ont été bien documentés. Lorsque World Netball a annoncé sa nouvelle image de marque et lancé un plan stratégique début juin, les jeux multisports ont été appelés dans le cadre de leur pilier « jeu ».

World Netball grandira, jouera et inspirera à tous les niveaux, ainsi que s’engager et exciter à travers la collaboration et le partage. Nous nous engageons à mettre en œuvre notre vision. Nous travaillerons sans relâche pour créer un monde meilleur grâce au netball. Liz Nicholl – Présidente de World Netball

L’engagement de World Netball est de développer et de fournir une stratégie d’événement international qui présente le meilleur du sport à plus de gens, plus souvent. Le plan stratégique continue ensuite de dire qu’il y aura une «position claire et crédible» sur les jeux multisports, y compris les Jeux olympiques.

Nicholl, président de World Netball, a ensuite parlé à Sports aériens sur le sens de cette déclaration.

« Il est trop tôt pour donner des détails à ce sujet, mais dans nos articles, il est inclus, une déclaration que nous explorerons et poursuivrons l’opportunité d’être inclus dans les Jeux olympiques à l’avenir. Nous avons donc la responsabilité de le poursuivre, lorsque cela l’opportunité se présente », a-t-elle déclaré.

« Nous avons sondé nos membres en 1999 pour savoir à quel point c’était une priorité, et il a été massivement estimé que c’est quelque chose que nous devons poursuivre lorsque l’opportunité se présente.

« Maintenant, les meilleures opportunités se présenteront lorsque le pays hôte des Jeux olympiques sera un pays de netball fort, nous gardons donc les yeux ouverts pour cela.

Plan stratégique de World Netball – Grandir, jouer, inspirer Croître Augmenter la participation mondiale, la portée, les revenus et la capacité. Jouer Pilotez le développement de jeux et la livraison mondiale d’un portefeuille d’événements passionnants de classe mondiale. Inspirer Exploitez le pouvoir du netball pour changer des vies.

« En attendant, nos membres et nos régions travaillent à l’inclusion dans les jeux multisports régionaux, il y a donc de plus en plus d’opportunités pour nous. Les Jeux du Commonwealth, en tant que jeux multisports, restent une priorité absolue pour nous. »

Il existe de nombreuses réflexions et théories sur les raisons pour lesquelles le netball n’a pas été inclus dans un programme olympique auparavant. Certaines personnes suggèrent qu’il n’a peut-être pas une empreinte mondiale suffisamment importante, ou qu’il n’a pas le même niveau de participation d’un point de vue masculin et mixte dans chaque pays où il est joué.

Le netball fait partie des Jeux du Commonwealth depuis 1998, mais n’a jamais fait partie du programme olympique

Nicholl a parlé ouvertement de la nécessité d’obtenir une meilleure compréhension de la part du CIO dans bon nombre de ces domaines de discussion.

« Il y a plusieurs choses que nous pourrions avoir à considérer ici, l’une est la diffusion de notre sport dans le monde et la force du netball sur tous les continents », a-t-elle déclaré.

« Nous devons augmenter encore le nombre de nos membres sur les continents qui ne sont pas aussi forts que les autres, nous devons donc étendre cette propagation. Notre programme de croissance le soutiendra.

« L’inclusion des hommes et des garçons, nous soutiendrons cela. Nous aurions besoin de comprendre le point de vue du CIO sur la question de savoir si un sport comme le netball pourrait être comparé à un sport masculin, ou si, en fait, les futurs sports ne seront inclus que s’il y a un élément mixte pour eux.

« Ensuite, Fast5 pourrait être une possibilité si l’opportunité se présentait à l’avenir d’avoir un jeu féminin Fast5 et un jeu masculin Fast5, donc tout comme d’autres sports le font maintenant avec des versions plus courtes de leur sport principal.

« Nous veillons à nous tenir au courant des critères que nous pouvons voir jouer dans ces Jeux et les Jeux ultérieurs. »

Nous chercherons l’opportunité, et lorsque l’opportunité se présentera, nous la saisirons de manière très mesurée et réfléchie. Liz Nicholl à propos de l’inclusion du netball aux Jeux Olympiques

L’Angleterre sera championne en titre des Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham

Au cours des Jeux Olympiques de cette année, les athlètes et les fans de netball marqueront une étape clé avant leur prochaine compétition historique et c’est un an avant les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham.

À domicile, l’Angleterre sera championne en titre et l’entraîneur-chef Jess Thirlby a déjà clairement indiqué que son ambition était de défendre la médaille d’or remportée en 2018 sur la Gold Coast.

« Nous voulons des victoires durables d’année en année maintenant ; nous ne voulons pas que cette médaille d’or aux Jeux du Commonwealth en 2018 soit unique dans l’histoire du netball anglais », a déclaré Thirlby. Sports aériens.

« Nous voulons chercher à gagner dos à dos et continuer à le faire. C’est une ambition lourde, mais c’est la bonne à avoir.

« Nous avons un environnement vraiment compétitif, nous avons de la concurrence pour les places et une pression à la hausse sur ceux qui sont dans le système depuis un certain temps ; c’est tout ce dont nous avons besoin et dont nous avons besoin si nous voulons réussir en tant qu’équipe. »