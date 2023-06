La présidente de la Reliance Foundation, Nita Ambani, présente la première Coupe ESA de la Reliance Foundation au Boodles Tennis

Mme Nita. M. Ambani, fondateur et président de la Fondation Reliance a présenté la première Coupe ESA de la Fondation Reliance à Diego Schwartzman lors de l’événement The Boodles Tennis à Stoke Park dans le Buckinghamshire. Le Boodles est vraiment unique – un événement de tennis d’exposition qui est l’échauffement le plus somptueux pour les championnats de Wimbledon – une expérience de divertissement unique en son genre, à Stoke Park qui célèbre cette année son 19e anniversaire et se déroule du Du 27 juin au 1er juillet 2023. C’est un mélange enivrant de tennis de haut calibre mettant en vedette des superstars du tennis, combiné à une journée d’hospitalité inégalée sur les pelouses bien entretenues du domaine du XVIIe siècle de Stoke Park. Il y règne une atmosphère amusante de garden-party à l’anglaise, avec un tennis de classe mondiale joué dans un cadre intime et magnifique. Le prix de la Reliance Foundation ESA Cup sera remis lors de chacun des 5 jours de tennis The Boodles.

Mardi 27 juin, Mme Nita M. Ambani a présenté la première Coupe ESA de la Fondation Reliance au vainqueur argentin, Diego Schwartzman, et a fait un don à Action4Youth, basé dans le Buckinghamshire, au Royaume-Uni, dont nous savons qu’il est une cause proche du gagnant d’aujourd’hui. cœur.

S’exprimant à cette occasion, Mme Nita M. Ambani, fondatrice et présidente de la Reliance Foundation, a déclaré : « C’était une atmosphère absolument incroyable ici alors que nous avons pu regarder du bon tennis et célébrer l’importance du sport pour rassembler une communauté. La possibilité de servir également des causes caritatives à travers une journée de grande action sportive rend cela encore plus significatif. Je souhaite et encourage tous les jeunes de cette communauté à pratiquer n’importe quel sport de votre choix et à apporter à vous-même et à ceux qui vous entourent l’esprit d’enthousiasme, de conviction, d’attitude positive et de résilience à la vie, la joie que nous espérons apportera également cette communauté un endroit encore plus charmant.

L’initiative Education and Sports for All (ESA) est un programme de développement complet géré par la Reliance Foundation (branche RSE de Reliance Industries Ltd) sous la direction de la fondatrice et présidente, Mme Nita M. Ambani, qui soutient diverses initiatives qui favorisent le développement holistique et l’égalité possibilités d’éducation et de sport pour les enfants. Avec le défi The Boodles Tennis, l’initiative de l’ESA déploiera ses ailes en dehors de l’Inde. Après avoir eu un impact sur la vie de millions de personnes en Inde, le programme visera désormais à toucher la vie des enfants de Stoke Park et à rendre le sport accessible à tous tout en inspirant la prochaine génération à faire du sport dans sa vie quotidienne.

Une galaxie d’étoiles se rassemble aux Boodles 2023 :

-L’excitation est grande alors que 2023 voit le retour de cet événement très apprécié après la pandémie et les propriétaires de Stoke Park, Reliance Industries Limited, cherchent à offrir la plus grande expérience Boodles à ce jour ! Sept des 20 meilleurs joueurs de tennis masculins au monde jouent au tennis The Boodles cette année, dont les stars du tennis Stefanos Tsitsipas (n° 5 mondial), Holger Rune (n° 6 mondial) et Andrey Rublev (n° 7 mondial).

Fondation Reliance et ESA :

– Mme Nita M. Ambani, fondatrice et présidente de la Reliance Foundation, et première femme indienne à être élue membre du Comité international olympique, a joué un rôle déterminant dans le développement de l’infrastructure sportive en Inde à partir du football de base. comme athlétisme. L’organisation a également apporté une contribution vitale au mouvement olympique en Inde en soutenant divers athlètes dans divers sports olympiques.

– Depuis 2010, la Reliance Foundation a eu un impact sur la vie de plus de 69,5 millions de personnes à travers l’Inde grâce à ses initiatives dans les domaines de la transformation rurale, de la santé, de l’éducation, des sports pour le développement, de l’autonomisation des femmes, de la gestion des catastrophes, des arts, de la culture et du patrimoine et de la rénovation urbaine.

– Les diverses initiatives sportives de la Reliance Foundation ont eu un impact sur la vie de 22 millions de jeunes à travers l’Inde. La Reliance Foundation Education and Sports for All (ESA) est l’un des programmes clés de la Reliance Foundation, qui soutient diverses initiatives qui favorisent le développement holistique et l’égalité des chances dans l’éducation et le sport pour les enfants. Chaque année, des milliers d’enfants par le biais d’ONG soutenues par Reliance Foundation en plus de plusieurs autres expériences que l’ESA propose aux enfants défavorisés pour la joie et la fête à travers une éducation festive et des activités sportives.

Inspirer la prochaine génération grâce à l’éducation et au sport pour tous

– Cette année, en Inde, la Journée de l’ESA était consacrée à inspirer les petites filles. Plus de 19 000 jeunes filles de 36 ONG et 200 enfants spéciaux ont regardé un match de cricket de la Premier League indienne en direct dans le stade, une opportunité que la fondatrice et présidente de la Fondation Reliance espérait inciter davantage de filles à faire du sport.

– Dans le prolongement du programme Éducation et sports pour tous en Inde, l’ESA s’est étendue aux arts du spectacle, alors que Mme Ambani a dédié les deux derniers spectacles de « The Sound of Music » à 3400 enfants, issus de milieux modestes, y compris des enfants particulièrement capables et des personnes âgées. au Centre culturel Nita Mukesh Ambani, un espace culturel multidisciplinaire unique en son genre dans le domaine des arts. Imaginé par Mme Nita M Ambani, il vise à préserver et à promouvoir la richesse artistique, culturelle et patrimoniale de l’Inde à travers des formes d’art variées.

–Le programme ESA de la Reliance Foundation, par le biais des initiatives de sensibilisation communautaire de Stoke Park, s’engage à soutenir des causes qui ont un impact positif sur la communauté locale. Ces efforts incluent la collaboration avec des organisations caritatives sur diverses initiatives visant à inspirer et à encourager les enfants et les jeunes dans l’éducation et le sport dans la région. Cela comprend le soutien aux athlètes locaux, l’inclusion des talents et les événements sportifs locaux, ainsi que diverses initiatives éducatives pour soutenir les écoles locales, avec un accent particulier sur le soutien aux enfants issus de milieux défavorisés.