La présidente de la FTC, Lina Khan, prévient que l’IA pourrait « booster » la fraude et les escroqueries

Les outils d’intelligence artificielle tels que ChatGPT pourraient conduire à une « suralimentation » des préjudices causés aux consommateurs, y compris la fraude et les escroqueries, et le gouvernement américain dispose d’un pouvoir considérable pour réprimer les préjudices causés aux consommateurs par l’IA en vertu de la loi en vigueur, ont déclaré mardi des membres de la Federal Trade Commission.

S’adressant aux législateurs de la Chambre, la présidente de la FTC, Lina Khan, a déclaré que « la suralimentation en fraudes et escroqueries qui pourraient être permises par ces outils est une préoccupation sérieuse ».

Ces derniers mois, une nouvelle génération d’outils d’IA a attiré l’attention pour sa capacité à générer des e-mails, des histoires et des essais convaincants ainsi que des images, des fichiers audio et des vidéos. Bien que ces outils puissent potentiellement changer la façon dont les gens travaillent et créent, certains ont également exprimé des inquiétudes quant à la manière dont ils pourraient être utilisés pour tromper en se faisant passer pour des individus.

Même si les décideurs politiques du gouvernement fédéral débattent de la manière de promouvoir des règles spécifiques en matière d’IA, invoquant des inquiétudes concernant d’éventuelles discriminations algorithmiques et des problèmes de confidentialité, les entreprises pourraient encore faire face aujourd’hui à des enquêtes de la FTC en vertu d’une série de lois en vigueur depuis des années, Khan et ses collègues. » ont déclaré les commissaires.

« Tout au long de l’histoire de la FTC, nous avons dû adapter notre application à l’évolution de la technologie », a déclaré Rebecca Slaughter, commissaire de la FTC. « Notre obligation est de faire ce que nous avons toujours fait, c’est-à-dire d’appliquer les outils dont nous disposons à ces technologies en évolution… [and] ne soyez pas effrayé par l’idée qu’il s’agit d’une nouvelle technologie révolutionnaire.

Le commissaire de la FTC, Alvaro Bedoya, a déclaré que les entreprises ne peuvent pas échapper à leur responsabilité en prétendant simplement que leurs algorithmes sont une boîte noire.

« Notre personnel n’a cessé de dire que notre autorité en matière de pratiques déloyales et trompeuses s’applique, nos lois sur les droits civils, le crédit équitable, la loi sur l’égalité des chances en matière de crédit, tout cela s’applique », a déclaré Bedoya. « Il existe une loi et les entreprises doivent la respecter. »

La FTC a déjà publié des directives publiques détaillées à l’intention des sociétés d’IA, et l’agence a reçu le mois dernier une demande d’enquête sur OpenAI suite à des allégations selon lesquelles la société derrière ChatGPT aurait induit les consommateurs en erreur sur les capacités et les limites de l’outil.