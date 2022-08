La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, rencontre le président de Taiwan

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, assiste à une réunion au Legislative Yuan, le parlement de Taïwan, le 3 août 2022. Photo via Getty Images)

La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a remercié la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, pour son soutien aux valeurs démocratiques lors de leur rencontre à Taipei mercredi.

La visite de Pelosi à Taïwan fait d’elle la plus haute responsable américaine à s’être rendue à Taïwan en 25 ans, suscitant la colère de la Chine qui a qualifié cette décision de violation de la politique d’une seule Chine et d’ingérence dans les affaires intérieures de la Chine.

Tsai a déclaré qu’elle s’était engagée à travailler avec les États-Unis sur la sécurité dans le détroit de Taïwan et dans la région indo-pacifique au sens large et s’est engagée à approfondir la coopération économique et la résilience de la chaîne d’approvisionnement avec les États-Unis.

